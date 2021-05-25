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Направлен в суд обвинительный акт в отношении завербованного ФСБ жителя Николаева, передававшего данные об украинских военных разработках. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Направлен в суд обвинительный акт в отношении завербованного ФСБ жителя Николаева, передававшего данные об украинских военных разработках. ФОТО

Прокуроры управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту совершения государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, житель Николаева получил от представителей спецслужбы РФ частную задачу по сбору информации закрытого характера относительно новейшей военной техники и программ разработок использования беспилотных летательных аппаратов". – говорится в сообщении.

Также сообщается, что завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 года договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов г. Харькова, занимавшегося разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины.

Направлен в суд обвинительный акт в отношении завербованного ФСБ жителя Николаева, передававшего данные об украинских военных разработках 01

Направлен в суд обвинительный акт в отношении завербованного ФСБ жителя Николаева, передававшего данные об украинских военных разработках 02

"За денежное вознаграждение в размере 10 тыс долларов США он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов", - отмечают в Офисе генпрокурора.

При получении имитированных секретных материалов и передачи аванса за них - 500 долларов США в феврале 2021 года на железнодорожном вокзале в Харькове обвиняемый был задержан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Отправьте его в рашу . Пусть там мучается . Для чего его нам его кормить и содержать ?
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25.05.2021 13:33 Ответить
Розстріл і не тільки йому, а й "вченому"-ватнику з Харкова.
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25.05.2021 14:06 Ответить
За допомогою цього вченого-"ватника" СБУ й упаковало прикацапленого развеччіка... Направлено до суду обвинувальний акт щодо завербованого ФСБ жителя Миколаєва, який передавав дані про українські військові розробки - Цензор.НЕТ 4721
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25.05.2021 15:50 Ответить
А де обвинувальний акт по справі "вагнерівців"?
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25.05.2021 14:09 Ответить
Пожиттєвий цик з цвяхами йому в самий раз - сволоті.
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25.05.2021 14:17 Ответить
 
 