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Завтра в Кременчуге простятся с погибшим при пожаре в блиндаже воином 58-й ОМПБр Николаем Лебидем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Завтра, 26 мая, в городе Кременчуг Полтавской области в 10.00 по адресу: ул. Леси Украинки, 49 начнется церемония прощания с Николаем Ивановичем Лебидем, старшим солдатом, военнослужащим 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 20 февраля этого года около 4 часов в районе села Водяное Донецкой области (район ДАП) в результате пожара в блиндаже. Вместе с ним погиб еще один военнослужащий (Василий Кылюшик). Третий военнослужащий (Михаил Капран) успел выбежать из блиндажа, но получил 90% ожогов тела, от которых умер 22 февраля в Харьковском ожоговом центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы установить личность Николая Лебидя, тело которого достали из-под завалов блиндажа 22 февраля, понадобилась экспертиза ДНК, которая длилась три месяца.

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После прощания, в 11.00 начнется церемония отпевания на Аллее Славы Свиштовского кладбища Кременчуга.

У погибшего остались родители и десять братьев и сестер.

Завтра в Кременчуге простятся с погибшим при пожаре в блиндаже воином 58-й ОМПБр Николаем Лебидем 01

Николай Лебидь
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