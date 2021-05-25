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По одному из сел Херсонщины прошел торнадо, повреждены заборы и крыши домов, никто не пострадал, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На Херсонщине полицейские помогают местным жителям преодолеть последствия торнадо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В с.Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне пронесся торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания необходимой помощи. Работники превенции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.
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