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По одному из сел Херсонщины прошел торнадо, повреждены заборы и крыши домов, никто не пострадал, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Херсонщине полицейские помогают местным жителям преодолеть последствия торнадо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В с.Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне пронесся торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания необходимой помощи. Работники превенции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.

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По одному из сел Херсонщины прошел торнадо, повреждены заборы и крыши домов, никто не пострадал, - полиция 01
По одному из сел Херсонщины прошел торнадо, повреждены заборы и крыши домов, никто не пострадал, - полиция 02
По одному из сел Херсонщины прошел торнадо, повреждены заборы и крыши домов, никто не пострадал, - полиция 03
По одному из сел Херсонщины прошел торнадо, повреждены заборы и крыши домов, никто не пострадал, - полиция 04
По одному из сел Херсонщины прошел торнадо, повреждены заборы и крыши домов, никто не пострадал, - полиция 05
По одному из сел Херсонщины прошел торнадо, повреждены заборы и крыши домов, никто не пострадал, - полиция 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Американский коп, наверное, не додумался бы пилить вручную дерево.... По одному из сел Херсонщины прошел торнадо, повреждены заборы и крыши домов, никто не пострадал, - полиция - Цензор.НЕТ 4235
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25.05.2021 15:27 Ответить
Меня эти полицейские штрафовали в том же районе за остановку на автобусной остановке (в туалет ходил) на самом деле отличные ребята! Вот почти год, прошел я их запомнил. Даже написали штраф другой типа я не пристегнулся
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25.05.2021 15:29 Ответить
ШО АВАКОВ БЕНЗОПИЛЫ КУПИТЬ НЕ МОЖЕТ !!!???
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25.05.2021 17:30 Ответить
приєднуюсь ))) На гвинтокрили грошей вистачає, а на бензопили не знайшлося
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26.05.2021 08:57 Ответить
 
 