Шендерович о видео с Протасевичем: Картофельное гестапо даже поленилось замаскировать следы избиения. ФОТО

Российский публицист Виктор Шендерович уверен в избиении основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в белорусской тюрьме.

Об этом заявил российский публицист, писатель Виктор Шендерович, передает Цензор.НЕТ.

"Пытки выдержишь?" (с)

Сорок лет назад, у Жванецкого, это была шутка.

Сегодня - вполне предметный вопрос. Приплыли.

Протасевич уже дал признательные показания, разумеется.

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Это картофельное гестапо даже поленилось замаскировать следы избиения.

Ну, и когда твоя девушка в руках у этих умельцев, - это тоже располагает к сотрудничеству...", - заявил Шендерович.





Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.