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Беларусь (7525) избиение (9709) пытки (758) Шендерович (69) Протасевич Роман (309)

Шендерович о видео с Протасевичем: Картофельное гестапо даже поленилось замаскировать следы избиения. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Российский публицист Виктор Шендерович уверен в избиении основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в белорусской тюрьме.

Об этом заявил российский публицист, писатель Виктор Шендерович, передает Цензор.НЕТ.

"Пытки выдержишь?" (с)

Сорок лет назад, у Жванецкого, это была шутка.

Сегодня - вполне предметный вопрос. Приплыли.

Протасевич уже дал признательные показания, разумеется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К Протасевичу в тюрьме Беларуси применяли насилие: на нем видны следы побоев, - МИД Польши

Это картофельное гестапо даже поленилось замаскировать следы избиения.

Ну, и когда твоя девушка в руках у этих умельцев, - это тоже располагает к сотрудничеству...", - заявил Шендерович.

Шендерович о видео с Протасевичем: Картофельное гестапо даже поленилось замаскировать следы избиения 01
Шендерович о видео с Протасевичем: Картофельное гестапо даже поленилось замаскировать следы избиения 02

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+28
в колхозе у лукашеску? не смеши. откуда там 21-й век? там крепостное право на пороге.
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25.05.2021 15:41
+22
Жесть. XXI век..
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25.05.2021 15:36
+13
Лука кончит даже хуже чем *****. И камнями ему дорога, поганому ублюдку.
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25.05.2021 15:39
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Жесть. XXI век..
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25.05.2021 15:36 Ответить
в колхозе у лукашеску? не смеши. откуда там 21-й век? там крепостное право на пороге.
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25.05.2021 15:41 Ответить
...ага, і ГУЛАГ - це соціальний ліфт ру... з пломбіром вприкуску

Erokhin Ivan

17 год

Сюр, которому нет обьяснений.
РИА красочно описывает прелести жизни в ГУЛАГ для обычных васянов.
Когда потом, позже, уже будучи в лагере, встретите там любого журналиста РИА, вы знаете , что нужно делать, не так ли?

Шендерович о видео с Протасевичем: Картофельное гестапо даже поленилось замаскировать следы избиения - Цензор.НЕТ 5295
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25.05.2021 15:50 Ответить
социальный лифт с билетом в один конец
или бывшие уголовники получают высокооплачиваемую рабочую специальность
Шендерович про відео з Протасевичем: Картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття - Цензор.НЕТ 1194

какую страну потеряли!
Шендерович про відео з Протасевичем: Картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття - Цензор.НЕТ 4896
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25.05.2021 16:37 Ответить
Нос точно искривлён.
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25.05.2021 15:39 Ответить
Там и губы расквашены на фото...
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25.05.2021 15:41 Ответить
Шендеровича Израиль прикрывает...

Сложно к нему отношусь -- ходит по минному полю без травм, лишений и потрясений. ?

Давно здесь сидим. (с)
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25.05.2021 15:39 Ответить
зачем к нему относиться, оценивать его личность, что вам, в бане к нему спиной поворачиваться? я его еще с "кукол" читаю, говорит-то он всегда правильные вещи. и то, что его лицо не разбито, не делает его хуже.
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25.05.2021 16:07 Ответить
Я про его личность ничего не говорил -- я про него, как "явление", имел в виду.
...а, как про личность? -- мы с ним одновременно в СА служили -- в Антипихе под Читой...*)
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25.05.2021 16:13 Ответить
А чего ожидать о канибалов ? У них только цвет кожи белый, не такой как у президента Южно-Африканской Республики.
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25.05.2021 15:39 Ответить
А причём здесь президент ЮАР -- и какой именно из них каннибал? *)
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25.05.2021 15:43 Ответить
Лука кончит даже хуже чем *****. И камнями ему дорога, поганому ублюдку.
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25.05.2021 15:39 Ответить
Центарьлно-Африканской Республики.
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25.05.2021 15:40 Ответить
Кровь смыли, но ссадины видны на лице
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25.05.2021 15:43 Ответить
Лоб, нос, правая скула, губы, про остальную закрытую тряпками часть тела можно только догадываться.
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25.05.2021 15:59 Ответить
После обработки видео, врач заметил следы избиений не только на лице, но и на шее. Не исключено, что Романа пытались душить. Отец Романа полагает, что у сына сломан нос.
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25.05.2021 16:03 Ответить
Не "поленилось", а "не стало". Смысл? Эмнести Интернешнл возбудится? ЕС обеспокоится? ООН резолюцию примет? Ну и? Абсолютно пофиг.
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25.05.2021 15:47 Ответить
А вот наступают и некоторые последствия для режима недофюрера Лукашенко.
В Белавиа заявили о сокращениях в 50% от общей численности персонала.
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25.05.2021 15:54 Ответить
Лука как миллионер Стерлингов -друг Путина.Который якобы живет в деревне, в хате и ест одно самоприготовление,от политики далек,как и от города.По свидетельству соседей все оказалось враньем.Все плохое что делаешь по жизни потом возвращается.Стерлингов еще за своих соплеменников в АхырБахе(Конец смотрящего) обьявил поддкржку.
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25.05.2021 15:57 Ответить
А зачем маскировать? Это как сигнал (по современному - "мессидж") остальным.
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25.05.2021 16:17 Ответить
Ещё в аэропорту лоб у него был чистый...
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25.05.2021 17:18 Ответить
кацапоид , иди проспись . посмотри видео своего педофила карлика без макияжа и лабутенов . жалкое зрелище .
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25.05.2021 19:24 Ответить
Руководство Белорусской области земли под ногами не чует. Ну ничего, чаушеску с каддафи тоже когда-то...
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25.05.2021 18:47 Ответить
По лицу они не бьют . Если только он упал от удара . Косвенные травмы . У людей почки печень селезенка отбивают первыми . Бьют по ногам , так что потом ходить стоять невозможно. Лукашенко шизофреник и мстит своим оппонентам с остервенением . Ему не то что президентом , ему дворником нельзя было доверять работу . Подонок он и преступник , садист. Лука смотрел видео где первому министру внутренних Захаренко отрубали руки перед казнью . Будучи депутатом Лукашенко ходил смотреть как приводят в действие смертные приговоры над приговоренными в отделе исполнения наказаний МВД . По воспонинанию очевидцев Лукашенко брызгая слюной рассказывал подробности о своих визитах.
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25.05.2021 19:22 Ответить
 
 