Шендерович о видео с Протасевичем: Картофельное гестапо даже поленилось замаскировать следы избиения. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Российский публицист Виктор Шендерович уверен в избиении основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в белорусской тюрьме.
Об этом заявил российский публицист, писатель Виктор Шендерович, передает Цензор.НЕТ.
"Пытки выдержишь?" (с)
Сорок лет назад, у Жванецкого, это была шутка.
Сегодня - вполне предметный вопрос. Приплыли.
Протасевич уже дал признательные показания, разумеется.
Это картофельное гестапо даже поленилось замаскировать следы избиения.
Ну, и когда твоя девушка в руках у этих умельцев, - это тоже располагает к сотрудничеству...", - заявил Шендерович.
Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Erokhin Ivan
17 год
Сюр, которому нет обьяснений.
РИА красочно описывает прелести жизни в ГУЛАГ для обычных васянов.
Когда потом, позже, уже будучи в лагере, встретите там любого журналиста РИА, вы знаете , что нужно делать, не так ли?
или бывшие уголовники получают высокооплачиваемую рабочую специальность
какую страну потеряли!
Сложно к нему отношусь -- ходит по минному полю без травм, лишений и потрясений. ?
Давно здесь сидим. (с)
...а, как про личность? -- мы с ним одновременно в СА служили -- в Антипихе под Читой...*)
В Белавиа заявили о сокращениях в 50% от общей численности персонала.