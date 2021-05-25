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Киев (24538) ПДД (531) розыск (804) Геращенко Антон (1438)

Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Столичная разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения. Мужчина подозревается в нападении на авто, избиении людей и повреждении транспортного средства.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию в Facebook опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко.

Кроме того, замминистра опубликовал запись с видеорегистратора, на которой видно, как мужчина в ходе перепалки на дороге достал биту и повредил автомобиль. Позже он скрылся с места преступления.

"Просьба ко всем, кто знает о месте нахождения Романа Романюты - сообщить о его местонахождении, позвонив в полицию по номеру 102. Или сам господин Романюта может сообщить о своем местонахождении и за ним приедет полиция", - добавил Геращенко.

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Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Ну молодец красавчик может найти проблемы на ровном месте, как он вообще дожил до своих лет?) Загадка
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25.05.2021 16:06
+27
этог тот самый мальчик в трусиках, популярный на кацапском ТВ ))))
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25.05.2021 15:57
+27
И как последнее сыкло, рванул с места с открытым багажником, аж косметичка выпала)) От ссыкло!
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25.05.2021 16:20
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врядли. во первых жмурить на видеорегистратор не обязательно в данной ситуации, достаточно просто показать, и сказать что бы свою биту себе в жопу затолкал, прямо здесь и сейчас.
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25.05.2021 16:05 Ответить
А если бы оказалось не достаточно? Судя по видео - чувак отбитый наглухо. Надо первый заряд делать с солью
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25.05.2021 16:07 Ответить
первые два выстрела - резиновые мячики
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25.05.2021 16:08 Ответить
https://ibis.net.ua/ua/products/details/patron-travmaticheskiy-ekolog-teren-12k-kal-1270-elkartech/
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25.05.2021 16:09 Ответить
А если резинка отскочит назад, что тогда делать?
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25.05.2021 16:41 Ответить
да у меня бы все на свете свело, раза 3 туда назад Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 1396
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25.05.2021 16:10 Ответить
ну вполне суд схавает такое объяснение, при нормальном адвокате. умысла покалечить небыло, испугался, растерялся, и наступил на педаль газа )))
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25.05.2021 16:16 Ответить
просто об говно допортить свою тачку не охота, пусть ищуть, и пусть все оплачивает сполна+ моральный ущерб
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25.05.2021 16:38 Ответить
Бычок. Нет мозгов, за то есть бита. Че водила тупил вообще? Дал "себя" битой погладить какому то куску мяса отбитому.
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25.05.2021 15:55 Ответить
Водила просто не журнализд. У него нет травмача, а короткоствол запретила зрада, за которую он голосовал.
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25.05.2021 16:45 Ответить
Интересно откуда у Геращенки фотки полуголого мужика в трусах ? Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4205
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25.05.2021 15:56 Ответить
этог тот самый мальчик в трусиках, популярный на кацапском ТВ ))))
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25.05.2021 15:57 Ответить
Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2175 распятый..
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25.05.2021 15:58 Ответить
он самый
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25.05.2021 15:58 Ответить
Мальчик в трусиках вырос за 8 лет!
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25.05.2021 16:09 Ответить
Всім відомо шо Антоніна Геращенко по мальчіках! Как і Рюкзаков
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25.05.2021 16:12 Ответить
Відомо, що від анаболіків у людей псується характер.
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25.05.2021 15:57 Ответить
Известно что анаболики принимают те у кого от рождения нет мозгов!
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25.05.2021 16:00 Ответить
Морда не "изуродована" интеллектом
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25.05.2021 15:59 Ответить
я бы сказал отягощена.. как и душа измученная Нарзаном... таких вообще убивать надо
видел я как то а потом узнал подробней.... вышел громила бычок к дедульке на простом автопроме с битой... разбил авто деда побил потаскал по асфальту....и только сел в свой мерин а тут сразу с боков его запаковало с пяток джипов УАЗ и вышли пацаны мальчишки в форме военных десантников...с автоматами... оказалось дедок отец их командира... короче с мерина кубика выволокли загрузили увезли к себе на полигон.. нет его не били.. месяц держали в казармах.. бегал с ними прыгал преодолевал препятствия даже 5 раз его выбросили с парашютом орал мама... 6 раз прыгнул сам... после чего продал свой мерин купил деду новую автомашину недорогое импорт сам пересел на такое же дешевое и стал тихим тихим... понты выветрились на всю жизнь...кстати остался благодарным пока его месяц держали в расположении части его братанов и банду бригаду как хотите ОПГ просто всех перестреляли уклали в гробы и кое кому повезло сесть на 10-13 лет на зону сховались типа... остался живым пошел учиться получил профессию занялся легальным бизнесом семья дети.. от армии его отмазали за бабки.. сказал что тот месяц ему как 10 лет пошли в пользу.. во всех смыслах... а другой просто также вышел с битой а авто обычное неприметное.. спец- связисты с автоматами... просто его покрошили и дело списали в архив... у них секретка оружие а он вот так нагло спровоцировал аварию.... еле избежали.... а он решил понты покрутить ..покрутил.....а применение оружия признано правомерным...
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25.05.2021 16:14 Ответить
Что-то про десантников попахивает сказкой. Вы уверены, что именно так всё и было?
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25.05.2021 17:09 Ответить
многие сказки оказываются самой обыденностью например Крым и война с Россией была долго долго сказкой ....а захват Белоруссией самолета Ирландии сказка ....а нет реальность .. так что ...
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25.05.2021 17:22 Ответить
як раз якесь лайно по типу Крима чи лайнера за звичай буває правдою, а ось такі історії про золушка - більше нагадують байку Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 9251
Без образ
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26.05.2021 08:04 Ответить
А царем тогда кто был? Порошенко?
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27.05.2021 20:39 Ответить
"перегорожай" )))) курица тупая. быдло не должно иметь транспортных средств, оно должно ездить на трамвае. как вариант, свободный доступ к огнестрельному оружию, оно перестреляет друг друга за неделю.
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25.05.2021 16:00 Ответить
100% що цей Романюта мабудь пошкодив тачку якоїсь міністерської або депутатської коханки, бо як би пошкодили автівку пересічного українця, то навряд би усі київські поліцяї його шукали.
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25.05.2021 16:03 Ответить
та хто там його шукає? Ви читали статтю?
Там же написано - мужик, прийди сам....
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26.05.2021 08:05 Ответить
Мда, ох и дебил.
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25.05.2021 16:04 Ответить
Лишить его прав на всегда. И годик на зоне педиатром прослужит пусть
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25.05.2021 16:05 Ответить
нормальный человек такой номер на машину не поставит
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25.05.2021 16:06 Ответить
еще и на азербайджанском языке
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25.05.2021 16:08 Ответить
Ну молодец красавчик может найти проблемы на ровном месте, как он вообще дожил до своих лет?) Загадка
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25.05.2021 16:06 Ответить
Быдло на дорогах!
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25.05.2021 16:07 Ответить
Ах-ха ..) у него номерной знак : LEGIONER..... Что бы это значило? На английском будет legionery )
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25.05.2021 16:08 Ответить
это означает пассивный ***** Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 3570
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25.05.2021 16:13 Ответить
Не хватило денюх на еще оду букву... Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4245
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25.05.2021 16:14 Ответить
Должно было быть LGBTIONER?
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25.05.2021 17:04 Ответить
СЫКЛИСТОЕ КАПЕЦ Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 5416 ударил битой и тикать))) даже на гробовозке заднюю дверку не закрыл Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 5804
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25.05.2021 16:12 Ответить
такой крутяк, а вышла баба, а ж портки побросал)))
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25.05.2021 16:17 Ответить
И как последнее сыкло, рванул с места с открытым багажником, аж косметичка выпала)) От ссыкло!
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25.05.2021 16:20 Ответить
странно, что он не штангу под 120 кг достал из багажника..
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25.05.2021 16:21 Ответить
а он не может ее поднять. быцепсы надувные, анаболики.
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25.05.2021 16:22 Ответить
Анаболики/стероиды когда принимают то в зале вдвое больше выкладываются да и в целом программа напреженная от питания до сушки. А этот синтол залил, а на храбрость денег не хватило
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25.05.2021 16:58 Ответить
и на фотке в трусиках помоему у него от напряга бицепсов струйка из труханов бьет.
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25.05.2021 21:22 Ответить
Подобные номера на авто - признак недоразвитости и отсталости владельца.
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25.05.2021 16:24 Ответить
найти и обосцать
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25.05.2021 16:26 Ответить
обосрать
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25.05.2021 16:32 Ответить
Потому что Гера хочет, что б этот накачанный мужчина повелевал им Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 7221 Иначе откуда у него его фотки в трусах
Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 1481
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25.05.2021 16:36 Ответить
Стриптизер мачо включил
Бабу злую увидел и драпанул. Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 3314
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25.05.2021 16:35 Ответить
Автомобиль, не роскошь, а средство повышенной культуры, безопасности и взаимоуважения! Только быдло этого не понимает. Встретились на дороге быдловатые попутчики.
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25.05.2021 16:42 Ответить
Таких нужно нужно усыплять...
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25.05.2021 17:07 Ответить
"резать к чертовой матери"
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25.05.2021 17:13 Ответить
Вообще таких ситуаций на дорогах в настоящее время много встречается когда кто то делает разворот ,но в принципе не во вред и напряг тому кто едет прямо в принципе vag нарушил правила но не создал ему препятствие и аварийную ситуацию, дорога там двухрядная покрытие идеальное , пострадавший водитель не снижал скорость не тормозил конфликта с битой можно было избежать однако с одной стороны девчонка там боевая , а с другой стороны агрессивный наглый нервный водитель вага его переклинило и пошла в ход бита
Теперь смотрим видео Есть подрез со стороны пострадавшего (смотрите на разметку и движение авто в замедленном режиме) ,а этого делать не надо было, если бы просто коротко посигналил, конфликта бы не произошло ,считаю однозначно это" их день "и они нашли друг друга ,в большинстве случаев такие вещи проходят без конфликта умные опытные водители не подрезают а если создали нечаянно дизконфорт другому лицу извиняются при помощи помощью аварийки
ps во всём этом раве что музыка играла хорошая
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25.05.2021 17:32 Ответить
все что он делал - запрещено. Даже если бы он поворачивал налево и пытался прошмыгнуть перед носом у стартующего на зеленый потока - это тоже запрещено. ****** которые так делают должны ездить на общественном транспорте
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25.05.2021 17:56 Ответить
Ну а что пострадавшие выиграли, кроме покалеченного авто и судовой тягонины на несколько лет , там ещё непонятно чем закончится (вон люди не знают толком как и где и сидит ли Зайцева которая 6 отправила на тот свет которую может держат на даче и привозят в зону когда необходимо для проверки ,такие там связи ) ,суд будет рассматривать в том числе и подрез как грубое нарушение и ещё доказывать был ли это вообще он когда одел очки всякого повидал с 90 и бомжей водящих 600 когда нужно отмазать какого нибудь "козыря" А как быть по вашему со спящими на светофоре, встречаются такие что целый зелёный просыпают и леворядниками со скоростью 30 км/ч В развитых странах подобное решается просто водитель передаёт данные с регистратора в полицию, если желает ,нарушителя однозначно штрафуют и всё обходится без бит перестрелок и понажовщины и ещё спровоцировать можно и адекватного человека если например задеть его честь , сказать что нибудь в адрес его матери и подобное , провокация это не умный и рискованный ход рано или поздно беда и инвалидность или потеря какого либо имущества случаев таких не мало
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25.05.2021 18:27 Ответить
Нарушил 100%. Создал препятствие движущемуся ТС. Чел был вынужден резко изменить скорость или направление движения. Козел это легионер. Жаль, не было кому ему эту биту и мячиков бейсбольных шт 5 засунуть в дупу
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25.05.2021 18:11 Ответить
Я же написал что виноват и нарушил ,но у нас страна не та,с регистратора данные о нарушении без дтп не примут на рассмотрение ,а провоцировать разбой и драку дело лично каждого ,надо быть слишком уверенным в себе и даже мало иметь хорошее здоровье против ножа в опытных руках и рукопашник бессилен, смотрите в ютубе есть ролики мастера спорта по рукопашному бою ,Нет гарантий ,что всё закончиться в вашу пользу и не будет последствий а не кидаться волшебными словами к не адеквату, у меня знакомому в Одессе порезали в миг лицо двухкопеечной монетой ,в толпе сделал замечание трижды судимому, шрамы на всегда остались Есть такая пословица умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт тут не тот случай что бы мстить и идти на подрез и искать приключение с не адекватом с темпераментом холерика
стаж за рулём 33года увлечение и хобби автоспорт тюнинг и модернизация авто
Родственник хирург оперирует на операционном столе очень часто жертв разборок многие из них остаются инвалидами на всегда
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25.05.2021 18:56 Ответить
ТЗ там не перевищував швидкість часом? Так таке відчуття що ця баба на взліт йшла
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26.05.2021 08:11 Ответить
феерический даун. накосячил, а потом обделался перед страхом ответственности...😂😂😂
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25.05.2021 17:49 Ответить
вроде, мускулистый-а по факту ТРЯПКА!!!
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25.05.2021 17:49 Ответить
я бы со стороны полиции еще бы копнул на тему того как этот бройлер одноклеточный умудрился на права сдать? Там думаю будет интересно узнать, какпроходил этот процесс)) Он так уверенно делал разворот перед встречным потоком, что складывается ощущение что ему в автошколе сказали что так можно. Особенно если у тебя Туарег
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25.05.2021 17:54 Ответить
ТУПОЙ ЧЕРТ !!!
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25.05.2021 18:15 Ответить
на мясорубку эту тварь перекрутить, другие ублюдки сразу задумаются, но поумнеют вряд ли((
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25.05.2021 18:35 Ответить
Какая мерзкая животина! Нужно таких наказывать, жестоко и показательно пороть, тогда в стране будет порядок.
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25.05.2021 20:11 Ответить
Главное что соблюдал социальную дистанцию и маску одел, могут и не наказать.
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25.05.2021 20:28 Ответить
... под мышками побрил и сфотался..
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26.05.2021 12:04 Ответить
Что за петушара. Ждем видео запись с извинениями и глубоким раскаянием
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26.05.2021 18:04 Ответить
Увлечение бейсболом обошлось Роме в 15 тысяч долларов.
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26.05.2021 19:56 Ответить
Дєбілсіла
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27.05.2021 09:13 Ответить
Вже ж з'ясували, що це різні люди!
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27.05.2021 09:21 Ответить
Антоша Г "обісрав" людину ні за що.
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27.05.2021 09:39 Ответить
раз назначили Романюту виновным, пусть он и отвечает...органы не могут ошибаться
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27.05.2021 10:56 Ответить
ну что сказать? пи-дри-ла недоделанный..... Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4500
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27.05.2021 12:22 Ответить
Разыскиваемый за нанесение умышленного легкого телесного повреждения во время конфликта водителей в Дарницком районе Киева Роман Романюта заявил, что он не был участником событий. Мужчиной, который битой решал спор на дороге, оказался Евгений Менесенко.
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27.05.2021 16:14 Ответить
кому повіримо ..?
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27.05.2021 22:42 Ответить
Ще один клоун з блатними номерами...
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27.05.2021 19:47 Ответить
Как водитель скажу следующее: ситуация спорная - формально прав тот кто ехал по своей полосе, но чисто по водительской этике нужно было дать джипу закончить маневр(разворот), сам был в похожей ситуации и меня так же не пропустили. То что было потом - не комментирую, одно могу сказать - чем больше город тем больше дебилов, Киев это просто магнит для всякой быдлоты, я лично без травмата там бы не ездил. В городах до полумиллиона такого себе никто не позволяет.
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27.05.2021 20:23 Ответить
Мало того что это животное (Евгений Менесенко) нарушило всё что можно было нарушить так оно ещё и быкует. Мразь.
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28.05.2021 08:26 Ответить
абсолютно хвора людина , та ще й з биткою , що його можливо навчити ... лишень покарання .
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27.05.2021 22:40 Ответить
 
 