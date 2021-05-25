Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Столичная разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения. Мужчина подозревается в нападении на авто, избиении людей и повреждении транспортного средства.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию в Facebook опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко.

Кроме того, замминистра опубликовал запись с видеорегистратора, на которой видно, как мужчина в ходе перепалки на дороге достал биту и повредил автомобиль. Позже он скрылся с места преступления.

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"Просьба ко всем, кто знает о месте нахождения Романа Романюты - сообщить о его местонахождении, позвонив в полицию по номеру 102. Или сам господин Романюта может сообщить о своем местонахождении и за ним приедет полиция", - добавил Геращенко.

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