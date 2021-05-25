26 570 86
Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Столичная разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения. Мужчина подозревается в нападении на авто, избиении людей и повреждении транспортного средства.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию в Facebook опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко.
Кроме того, замминистра опубликовал запись с видеорегистратора, на которой видно, как мужчина в ходе перепалки на дороге достал биту и повредил автомобиль. Позже он скрылся с места преступления.
"Просьба ко всем, кто знает о месте нахождения Романа Романюты - сообщить о его местонахождении, позвонив в полицию по номеру 102. Или сам господин Романюта может сообщить о своем местонахождении и за ним приедет полиция", - добавил Геращенко.
Топ комментарии
+29 Сергей К d02159e5
показать весь комментарий25.05.2021 16:06
+27 Oleg Mamont
показать весь комментарий25.05.2021 15:57
+27 Антон Чигур
показать весь комментарий25.05.2021 16:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
видел я как то а потом узнал подробней.... вышел громила бычок к дедульке на простом автопроме с битой... разбил авто деда побил потаскал по асфальту....и только сел в свой мерин а тут сразу с боков его запаковало с пяток джипов УАЗ и вышли пацаны мальчишки в форме военных десантников...с автоматами... оказалось дедок отец их командира... короче с мерина кубика выволокли загрузили увезли к себе на полигон.. нет его не били.. месяц держали в казармах.. бегал с ними прыгал преодолевал препятствия даже 5 раз его выбросили с парашютом орал мама... 6 раз прыгнул сам... после чего продал свой мерин купил деду новую автомашину недорогое импорт сам пересел на такое же дешевое и стал тихим тихим... понты выветрились на всю жизнь...кстати остался благодарным пока его месяц держали в расположении части его братанов и банду бригаду как хотите ОПГ просто всех перестреляли уклали в гробы и кое кому повезло сесть на 10-13 лет на зону сховались типа... остался живым пошел учиться получил профессию занялся легальным бизнесом семья дети.. от армии его отмазали за бабки.. сказал что тот месяц ему как 10 лет пошли в пользу.. во всех смыслах... а другой просто также вышел с битой а авто обычное неприметное.. спец- связисты с автоматами... просто его покрошили и дело списали в архив... у них секретка оружие а он вот так нагло спровоцировал аварию.... еле избежали.... а он решил понты покрутить ..покрутил.....а применение оружия признано правомерным...
Без образ
Там же написано - мужик, прийди сам....
Бабу злую увидел и драпанул.
Теперь смотрим видео Есть подрез со стороны пострадавшего (смотрите на разметку и движение авто в замедленном режиме) ,а этого делать не надо было, если бы просто коротко посигналил, конфликта бы не произошло ,считаю однозначно это" их день "и они нашли друг друга ,в большинстве случаев такие вещи проходят без конфликта умные опытные водители не подрезают а если создали нечаянно дизконфорт другому лицу извиняются при помощи помощью аварийки
ps во всём этом раве что музыка играла хорошая
стаж за рулём 33года увлечение и хобби автоспорт тюнинг и модернизация авто
Родственник хирург оперирует на операционном столе очень часто жертв разборок многие из них остаются инвалидами на всегда