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Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Автомобиль прислали из России для компании в Риме. Сиденья, подлокотники и внутренняя сторона дверей машины обиты кожей находящегося под защитой вида крокодилов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на La Repubblica.

Автомобиль задержали в Ливорно. Роскошное транспортное средство изъяли до тех пор, пока суд не решит, можно ли его ввезти в Италию после удаления кожаной обивки.

Внутренняя обивка автомобиля - сиденья, подлокотники, двери - изготовлена из кожи крокодила, принадлежащего к охраняемому виду, защищенному Вашингтонской международной конвенцией о защите видов и Европейским Сообществом (Регламент ЕС 338/1997). Торговать любыми изделиями из кожи этих животных без специального разрешения - запрещено.

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По данным итальянских СМИ, автомобиль был приобретен за 20 тыс. евро.

Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии 01
Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии 02
Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
20 000 евро?
Разве что комплект колес с дисками к этой машине, будет столько стоить
Хоть этот Фантом и знал лучшие времена, но тысяч на 100 он в Европе потянет.
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25.05.2021 18:32
+9
На сиденья из слитков чистого золота денег не хватило. Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 238
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25.05.2021 18:28
+8
не удивлюсь если через 10 лет одичавшие русские аллигархи начнут оббивать свои волги и жигули кожей вымирающих россиян Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 2359
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25.05.2021 19:29
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На сиденья из слитков чистого золота денег не хватило. Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 238
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25.05.2021 18:28 Ответить
На золотых слитках плохо сидеть: давит задницу и холодом тянет.
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25.05.2021 18:54 Ответить
Ну можно было подлокотники и коврики сделать
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25.05.2021 19:11 Ответить
Если будет четко по форме задницы, то давить не будет, наоборот будет казаться что мягко. А чтобы было тепло могут у Зеленского, лакея одолжить, тот будет феном подогревать
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25.05.2021 19:24 Ответить
Наверно, так; на чемодане долларов сидеть теплее, да и давит меньше, если чемодан из хорошей кожи.
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25.05.2021 23:41 Ответить
Згадую, як колсь, у Ліді (Білорусь), п"яний кацап спробував "свої порядки навести" у кафе - поліз бить офіціантку, що відмовилася отримувать плату російськими рублями. Очухався в "каталажці"...
Ну, а тут змусять знять оббивку, спалять, та змусять заплатить штраф, що може буть ціною в той автомобіль... Кацапня ж, дурна, ніяк зрозуміть не може, що світ живе не по їх "панятиям", а по законах...
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25.05.2021 18:30 Ответить
то наверное фейковый кацап был, потому что порядки настоящих кацапов в Беларуси давно уже наведены)
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25.05.2021 22:33 Ответить
20 000 евро?
Разве что комплект колес с дисками к этой машине, будет столько стоить
Хоть этот Фантом и знал лучшие времена, но тысяч на 100 он в Европе потянет.
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25.05.2021 18:32 Ответить
свежеугнанный,не битый,не крашеный Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 4630
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25.05.2021 18:41 Ответить
взятка, видимо, сумма - чтоб не привлекать внимание.. не рассчитали с крокодильчиком... Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 4581
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25.05.2021 20:12 Ответить
сумма как раз внимание и привлекает
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25.05.2021 22:36 Ответить
таможенников. А рассчитано на налоговиков.
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25.05.2021 22:41 Ответить
за этот от 60 до 130 тыс. евро примерно, в зависимости от состояния
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25.05.2021 22:35 Ответить
Для кацапа понты дороже денег.
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25.05.2021 18:32 Ответить
Та иди знай---может и армянские тут мансы. Те ********* хрустальные набалдашники на кулисах и прочая мишура!
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25.05.2021 18:42 Ответить
это кацапские армяне *********, они собственно от кацапов ничем существенным и не отличаются
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25.05.2021 22:31 Ответить
Та есть одно чем отличаются. На своих свадьбах драки устраивают массовые и девок своих бьют---что те уже привыкли. А вот армяне этого не делают категорически. И в догон темы. Легко догадаться с кем мстят девки русские своим мужукам за побои. Нами упомянутые в почёте особом у девок тех.
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25.05.2021 23:31 Ответить
А у Януковича были туфли из кожи страуса.
Завидуйте, московиты.
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25.05.2021 18:34 Ответить
яник пронікся духом страуса) тікав на ще більшій швидкості
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25.05.2021 18:37 Ответить
а шо, так можна!?
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25.05.2021 20:57 Ответить
******** <*******-Путен своему партнеру ********* Сільвіо Берлусконі лично ... Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 461
Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 87
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25.05.2021 18:35 Ответить
*********, это обычная биология, тоже мне, нашли обзывачку... Это рашисты, кремлядь, опгшники - вот это уже позорно.
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25.05.2021 22:30 Ответить
Але все одно вони обоє підораси.
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26.05.2021 01:12 Ответить
Типова рабська мрія
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25.05.2021 18:56 Ответить
Гроб африканского вождя походу.
Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 1126 Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 6149
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25.05.2021 19:06 Ответить
Как минимум еще один нолик в цене потеряли.
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25.05.2021 19:07 Ответить
Убогое жлобство.
Как говорил Лесь: "Кожаное пальто, надетое на кожаный пиджак"
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25.05.2021 19:17 Ответить
не удивлюсь если через 10 лет одичавшие русские аллигархи начнут оббивать свои волги и жигули кожей вымирающих россиян Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 2359
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25.05.2021 19:29 Ответить
не будут олигархи ничего оббивать, не дождёшься. россияне им сами собой всё обобьют)
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25.05.2021 22:37 Ответить
Эх, нашёлся бы такой, кто его кожей оббил бы весь салон автомобиля, вот это было бы клёво!
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25.05.2021 19:56 Ответить
Этой кастрюле лет 20
Тогда крокодилячий писк был в салонах роликов
Сейчас кулиманы обшиты искуственной - она дороде натуральной
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25.05.2021 20:43 Ответить
Nappa натуральна там...
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25.05.2021 22:11 Ответить
Если заказали то будет и натурал
В голд версии предлагают алькантару и это считается не дурным тоном, хотя и не по ролика политике
Лично я тестал версию в алькантаре, 560К£ ценой
Руль кожа, салон алькантара, бокалы хрусталь
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25.05.2021 23:32 Ответить
я понимаю, что это браконьерство, жлобство и прочее, но не понимаю смысла в уничтожении данной обивки. крокодилам от этого легче не станет. а вот конфисковать этот автомобиль и разместить в каком нибудь музее как образец человеческого идиотизма и тщеславия, мне кажется было бы куда поучительнее.
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25.05.2021 21:03 Ответить
Музей идиотизма и тщеславия один-в расеее-матшке.
Предлагаете отправить машинку домой?!
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25.05.2021 21:11 Ответить
конфисковать весь автомобиль нет законных оснований. а вот вырезать обивку из фантома, это жирный ход) крокодилам легче не станет, а вот покупателей крокодилов станет минимум на один меньше)
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25.05.2021 22:27 Ответить
неужели в той же Италии не найдется местечка для РР?
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25.05.2021 21:30 Ответить
конечно найдется, там министр МВД нацык и пророссийский к тому же...
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25.05.2021 22:39 Ответить
А ще один кацап замовив собі у литовській компанії Dartz позашляховик з шкірою з пеніса кашалота в салоні! Серйозно, це не жарт!

Пруф:
https://www.kolesa.ru/news/razrabotchiki-rrombron-dartz-nashli-zamenu-kitovomu-penisu-2010-05-04
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25.05.2021 22:13 Ответить
так это же балабольная зона ру, какой ещё "пруф"
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25.05.2021 22:28 Ответить
Ну на ось такий...
https://topgir.com.ua/russkie-zhgut-prodayut-kombat-s-kozhej-iz-penisa-kita-za-15-milliona-foto/
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25.05.2021 22:35 Ответить
На Жилянской возде новых домов (как идти от вокзала) стоит Роллс купе - бока чёрные, крыша и капот серебристые, номера российские - то ли кирпича просит, то ли зажигалки.
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25.05.2021 23:04 Ответить
 
 