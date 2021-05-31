Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии. ФОТО

Автомобиль прислали из России для компании в Риме. Сиденья, подлокотники и внутренняя сторона дверей машины обиты кожей находящегося под защитой вида крокодилов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на La Repubblica.

Автомобиль задержали в Ливорно. Роскошное транспортное средство изъяли до тех пор, пока суд не решит, можно ли его ввезти в Италию после удаления кожаной обивки.

Внутренняя обивка автомобиля - сиденья, подлокотники, двери - изготовлена из кожи крокодила, принадлежащего к охраняемому виду, защищенному Вашингтонской международной конвенцией о защите видов и Европейским Сообществом (Регламент ЕС 338/1997). Торговать любыми изделиями из кожи этих животных без специального разрешения - запрещено.

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По данным итальянских СМИ, автомобиль был приобретен за 20 тыс. евро.





