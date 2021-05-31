Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Автомобиль прислали из России для компании в Риме. Сиденья, подлокотники и внутренняя сторона дверей машины обиты кожей находящегося под защитой вида крокодилов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на La Repubblica.
Автомобиль задержали в Ливорно. Роскошное транспортное средство изъяли до тех пор, пока суд не решит, можно ли его ввезти в Италию после удаления кожаной обивки.
Внутренняя обивка автомобиля - сиденья, подлокотники, двери - изготовлена из кожи крокодила, принадлежащего к охраняемому виду, защищенному Вашингтонской международной конвенцией о защите видов и Европейским Сообществом (Регламент ЕС 338/1997). Торговать любыми изделиями из кожи этих животных без специального разрешения - запрещено.
По данным итальянских СМИ, автомобиль был приобретен за 20 тыс. евро.
Пожалуйста, подождите...
Ну, а тут змусять знять оббивку, спалять, та змусять заплатить штраф, що може буть ціною в той автомобіль... Кацапня ж, дурна, ніяк зрозуміть не може, що світ живе не по їх "панятиям", а по законах...
Разве что комплект колес с дисками к этой машине, будет столько стоить
Хоть этот Фантом и знал лучшие времена, но тысяч на 100 он в Европе потянет.
Завидуйте, московиты.
Как говорил Лесь: "Кожаное пальто, надетое на кожаный пиджак"
Тогда крокодилячий писк был в салонах роликов
Сейчас кулиманы обшиты искуственной - она дороде натуральной
В голд версии предлагают алькантару и это считается не дурным тоном, хотя и не по ролика политике
Лично я тестал версию в алькантаре, 560К£ ценой
Руль кожа, салон алькантара, бокалы хрусталь
Предлагаете отправить машинку домой?!
Пруф:
https://www.kolesa.ru/news/razrabotchiki-rrombron-dartz-nashli-zamenu-kitovomu-penisu-2010-05-04
https://topgir.com.ua/russkie-zhgut-prodayut-kombat-s-kozhej-iz-penisa-kita-za-15-milliona-foto/