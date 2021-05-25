РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5822 посетителя онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
4 443 24
Германия (6015) Донбасс (26945) Бундестаг (176) Широкино (485)

Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 25 мая, район проведения операции Объединенных сил посетили немецкие парламентарии во главе с сопредседателем партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 01

Цель визита немецких парламентариев - ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности вблизи крупных городов, в которых проживает гражданское население и сосредоточены объекты промышленности.

Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 02

Визит начался с брифинга на территории одной из бригад, где заместитель командующего Объединенными силами проинформировал о ситуации вдоль линии соприкосновения и акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых для улучшения гуманитарной составляющей. Как очередное доказательство российской агрессии, иностранцам продемонстрировали остатки боеприпасов, произведенных в РФ и выпущенных врагом в сторону украинских позиций.

Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 03
Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 04

Смотрите: Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС. ФОТОрепортаж

Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 05
Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 06

После брифинга, немецкая делегация посетила разрушенный поселок Широкино, чтобы собственными глазами увидеть последствия "русского мира". Из-за вооруженной агрессию РФ жители курортного населенного пункта у моря, вблизи Мариуполя, не могут вернуться в свои дома.

Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 07
Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 08
Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 09

Также смотрите: Наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" жилой сектор поселка Северное. ФОТОрепортаж

Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 10

Депутат Европарламента и член комитета иностранных дел ЕС Виола фон Крамон-Таубадель в Украине и в частности, в Луганской и Донецкой областях, было множество раз. Она инициировала внедрение зеленых технологий в регионе еще до агрессии РФ.
В частности, строительство установки по производству биогаза в Волновахе и сооружение ветровой электрогенерирующей станции неподалеку Широкино.

Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 11
Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 12
Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС 13

"Очень жаль, что ветряки, которые мы видели с крыши дома в Широкино, сейчас находятся на территории, оккупированной российскими войсками и не работают, - сказала депутат Европарламента. - Печально смотреть на те разрушения, которые вызвала война. Я люблю Украину, люблю украинцев. Вы очень хорошие, дружелюбные люди, а эта война - тяжелое бремя и испытание для вас".

Она также отметила, что европейские лидеры стран должны коллективно обдумать, как эффективно помогать Украине.
"Предоставление мобильных госпиталей, принятия раненых украинских воинов на реабилитацию, конечно, хорошо. Но следует подумать, как Украине предоставить оборонительное оружие, которое поможет противостоять вооруженной агрессии, ведь ваше государство имеет на это право", - отметила фон Крамон.

Читайте: Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2"

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Та нехай дивляться на що руцкій мир і газ перетворить їхню Німеччину.
показать весь комментарий
25.05.2021 20:26
+5
Ви таки будете сміятися, але...
Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1270
показать весь комментарий
25.05.2021 20:39
+4
Но санкции не нужны...и Северный Поток пруссы строят...
показать весь комментарий
25.05.2021 20:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но санкции не нужны...и Северный Поток пруссы строят...
показать весь комментарий
25.05.2021 20:23 Ответить
Та нехай дивляться на що руцкій мир і газ перетворить їхню Німеччину.
показать весь комментарий
25.05.2021 20:26 Ответить
К сожалению им не когда.
Подсчитывают будущие поступления.
показать весь комментарий
25.05.2021 20:51 Ответить
а эти, будущие поступления, ой как им нужны! Вот, к примеру - в народной баварской республике позабирают на подвал исконные жители этих земель - бурятбургеры - дойчекацапусы родственников делегации - вот они родствеников и выкупят потом! Или полуживых или немного неживых родственников! Вот и пригодилась денежка!! Все продуманно!
показать весь комментарий
25.05.2021 21:39 Ответить
Кремль ніколи поодинці не попре на НАТО, це смертельний вирок Раше і її будь-якому уряду сильних і надійних союзників у них поки немає і не дай бог стане Кітайі, одна з причин тривалої війни на Донбасі що б не допустити вступ України до блоку НАТО, особливо коли провалилася операція з кумом по впровадженню ДНР і ЛНР в материкову Україну на їх умовах, які для нас подібні смерті, в принципі і на нас їм буде нападати боляче
показать весь комментарий
26.05.2021 00:16 Ответить
Адвокаты другой стороны всегда используют полученную информацию для защиты своего клиента. Они, адвокаты дьявола, говорят образно, эмоционально, витиевато, щедро льстит и «округляет факты». А когда их нет - изобретают "факты".
показать весь комментарий
25.05.2021 20:27 Ответить
нехай скажуть
навіщо вони дали пуйлу майнкампф у руцькому переводі,
коли він там служив ?..
показать весь комментарий
25.05.2021 20:29 Ответить
Ви таки будете сміятися, але...
Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1270
показать весь комментарий
25.05.2021 20:39 Ответить
Почему мы должны отчитываться какой-то немчуре? Немчура на нас ложила болт потому что тянет СП-2,который развяжет кацапне руки в дальнейшей агрессии против Украины.
показать весь комментарий
25.05.2021 20:45 Ответить
так разведать то - самое оно
показать весь комментарий
25.05.2021 21:40 Ответить
Европа и Америка прекрасно понимают, что Россия ведёт войну не с Украиной , а именно с ними, но на плацдарме Украины и с силами Украины, за счёт жизней украинцев. И то, что что они "мутузят" тему Донбасса и Крыма, то это лишь "дипломатическое замыливание"...и не более
показать весь комментарий
25.05.2021 20:57 Ответить
ага, а ты живущий тут - всего лишь - "батарейка", сорян - вирус, что - унижает всех , акромя кацапов в этом моменте.. А че кацапы такие ссыкливые и аляску не заберут? Вот прям завтра! Слабо?
показать весь комментарий
25.05.2021 21:43 Ответить
А это точно вопрос ко мне? 🥴
показать весь комментарий
25.05.2021 21:57 Ответить
Прочитала с пятого раза..что-то у вас со знаками препинания не срослось
показать весь комментарий
25.05.2021 21:58 Ответить
милейший, а вы в этом уверены? Поправьте меня, Богом прошу, где ж я имел оплошность такую? Где , по вашему, со знаками препинания препиная начались? Вы же, я уверен, прекрасно знаете уззкий язик!
показать весь комментарий
25.05.2021 22:20 Ответить
Милейший (упиваюсь вашей поетичностью) вы наставили столько знаков, что ваше изречение читается с трудом..🤪 И так вы красиво на форумах "стелите", пока не пришел вызов (или повестка) с военкомата.. уже насмотрелись на количество защищать свою землю, город село...к сожалению
показать весь комментарий
25.05.2021 22:26 Ответить
Вы бы здесь кацапскую методичку не цитировали !!!
показать весь комментарий
25.05.2021 22:34 Ответить
А что вы здесь транслируете ? Про "кацапскую методичку" лучше бы молчали.
показать весь комментарий
25.05.2021 22:39 Ответить
 
 