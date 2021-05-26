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взятка (5958) пограничники (1467) Сумская область (1846) ГБР (2550)

В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали старшего оперуполномоченного Сумского пограничного отряда во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР 01

По предварительной информации, пограничник обещал "за вознаграждение" обеспечить беспрепятственное перемещение контрабандных товаров через украинско-российскую границу.

Сотрудники ГБР задержали пограничника на одной из автозаправочных станций в Сумах после получения 600 долларов взятки.

В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР 02

Также смотрите: Пограничник, организовавший схему получения взяток за содействие контрабанде, задержан на Одесчине, - СБУ. ФОТО

В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР 03

Предварительная квалификация: принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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я не сомневаюсь что взятко датель сотрудник правоохран. органов В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР - Цензор.НЕТ 1107
и в том не сомневаюсь что у пограничника не было чем откупиться В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР - Цензор.НЕТ 8686
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26.05.2021 00:42 Ответить
А этот чувак, взяток никому не давал? Когда в карантин отмечал днюху своей жены с салютами, приехавшие менты ничего противозаконного не обнаружили?

В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР - Цензор.НЕТ 6960
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26.05.2021 00:59 Ответить
Его посадят или отправят под домашний арест? Или Зеленский на него тоже санкции наложит?
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26.05.2021 01:00 Ответить
Взяли юнца за ингольца, а в ингольце окромя погольца - край-гонец.
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26.05.2021 01:18 Ответить
слабак только и всего 600дол. А вот зэ-бык с 95 квартала сразу как депутаном стал
В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР - Цензор.НЕТ 2485
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26.05.2021 03:24 Ответить
чел орв-шник вроде, собирал плату с местных контрабандистов, низшее звено пищевой цепочки. не поленятся, раскрутят - дойдут до зама по разведке и командира отряда в легкую, лейтенант запоет соловьем, когда поймет, что есть шанс одному за всех присесть.
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26.05.2021 09:33 Ответить
 
 