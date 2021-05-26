Судьба диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Судьба диктатора

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки

Добро пожаловать!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ryanair в заявлении о посадке самолета в Минске умолчала об истребителе, аресте Протасевича и солгала о ближайшем аэропорте

Оплот беззакония

Захват самолёта по-белорусски

Лукашенкозавр

Гастролер "русского мира"

Новый тренд

Читайте на "Цензор.НЕТ": VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой

Общие черты

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