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Судьба диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Оплот беззакония
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Лукашенкозавр
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Украина , только благодаря своему народу ( у которого власть хочет украсть землю - и это явно российский проект) держится в рамках демократии .
Деталі конфлікту Милованова та Тимошенко
Радник голови Офісу Президента переповів слова Гройсмана про те, що Тимошенко є "мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності".
Я не згоден з Володимиром Гройсманом, тому що, на мою думку, ви не мама, а бабуся корупції. Не в сенсі років, а в сенсі того, що ви з такими людьми як Лазаренко чи Медведчук заклали культуру політики в Україні,
- зазначив Милованов.
Під час цієї заяви Тимошенко перебила Милованова, назвавши його "грантовим хлопчиком".
"Ви запросили мене сюди, щоб грантовий хлопчик мене принижував тут? Це людина, яка працює на іноземні гранти. І він принижує мене зараз лише для того, щоб розповісти, що треба продати землю", - сказала нардепка ведучому.
КОГДА то ОДИН ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ , что при приватизации были убийства, а когда землю начнут трогать - польётся кровь
Так вот - ПОКА референдум не проведут , землю трогать нельзя . Ибо это дестабилизация в интересах раши ( понимает ли это Зе?)
рашизм=тероризм
Не фотошоп.
Зато теперь у СН все чинно и благородно - голосование по темникам за конверты с баблом и выступления по сюжетам, написанном сценаристами Квартала-95.
Чому кремлеботи намагаються обрати прізвища на манер західноукраїнських?