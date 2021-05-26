Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу. Полиции их удалось задержать через полтора часа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.
"Автомобиль КІА остановили на улице Стеценко после примерно 40 км поездок по столице. В автомобиле были трое иностранцев, выходцы из южных республик СССР. После ДТП они открыли стрельбу и пытались скрыться. На месте работали восемь патрулей полиции и следственная оперативная группа, которая должна выяснить все детали инцидента для будущих разбирательств в суде", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что погоня длилась более 1,5 часов и закончилась около 1:30 ночи: "Полиция задержала 3 мужчин кавказской внешности, которые устроили 4 столкновения и стрельбу. По городу был объявление план перехват".
Как сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook для задержания нарушителей в Киеве были привлечены 4 экипажа полиции, которые и остановили автомобиль КІА: "Погоня за автомобилем проходила через 6 районов столицы".
По предварительной информации, на ВДНХ произошла перестрелка между KIA и автомобилем Audi. Пока неизвестно, кто у кого начал стрелять.
Также есть информация, что автомобиль KIA сначала протаранил машину Аudi, после чего и произошел конфликт.
Пожалуйста, подождите...
Почав тікати- поліція має право стріляти, так має бути.
8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов в виде трёх взрывов в общественных местах. Первая бомба взорвалась в 17:33 в вагоне московского метро на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Второй взрыв прогремел в 18:05 в торговом зале продуктового магазина № 15 на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка), неподалёку от зданий КГБ СССР. Третья бомба взорвалась в 18:10 у продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская). В результате погибли 7 человек (все - при первом взрыве в метро), 37 были ранены[1][2]. Следствием были установлены трое виновных: армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян.
Седять вони як міленькі, мінімалочку правда бо судді ******* гарно жити але седять за таке.
(Если нет ленты с шипами)
Автомобили САМИ между собой перестрелку устроили....интересно, какие автомобили эти автомобили задержали...возможно необходимо для ЦЕНЗОР. НЕТа нанять автомобиль для редактирования текстов...в последнее время таких ляпов - критично много.