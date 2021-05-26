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Киев (12724) Нацполиция (10962) стрельба (1759)

Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу. Полиции их удалось задержать через полтора часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

"Автомобиль КІА остановили на улице Стеценко после примерно 40 км поездок по столице. В автомобиле были трое иностранцев, выходцы из южных республик СССР. После ДТП они открыли стрельбу и пытались скрыться. На месте работали восемь патрулей полиции и следственная оперативная группа, которая должна выяснить все детали инцидента для будущих разбирательств в суде", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что погоня длилась более 1,5 часов и закончилась около 1:30 ночи: "Полиция задержала 3 мужчин кавказской внешности, которые устроили 4 столкновения и стрельбу. По городу был объявление план перехват".

Как сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook для задержания нарушителей в Киеве были привлечены 4 экипажа полиции, которые и остановили автомобиль КІА: "Погоня за автомобилем проходила через 6 районов столицы".

По предварительной информации, на ВДНХ произошла  перестрелка между KIA и автомобилем Audi. Пока неизвестно, кто у кого начал стрелять.

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Также есть информация, что автомобиль KIA сначала протаранил машину Аudi, после чего и произошел конфликт.

Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 01
Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 02

Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 03
Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 04
Фото: ДТП

Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 05
Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 06
Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 07

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Топ комментарии
+20
Надо было стрелять по колесам, а не гоняться за ними. Ну если б пришили одного из ублюдков, то не велика была бы потеря для мира Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2334
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26.05.2021 10:31
+18
Да не было бы прецедента с копом Олейником, которого до сих пор по судам таскают, менты этих бы хач..., ой, лиц кавказкой национальности, еще на старте погони отправили бы к горным праотцам. А так, гонки, стрельба, жизни прохожих и других учасников движения в опасности.
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26.05.2021 10:39
+14
интерестно просто, как часто украинцы по Махачкале, или по Грозном летают? Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2676
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26.05.2021 10:35
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Надо было стрелять по колесам, а не гоняться за ними. Ну если б пришили одного из ублюдков, то не велика была бы потеря для мира Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2334
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26.05.2021 10:31 Ответить
А воно поліції треба, сісти за таку стрілянину до буцигарні?
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26.05.2021 10:35 Ответить
С нашими "судами", от которых воняет кучмой-киваловым-портновым, запросто.
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26.05.2021 11:19 Ответить
В большом городе стрелять по колесам? Это же тебе не дешевый боевик. Так можно других водителей и прохожих убить.
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26.05.2021 10:44 Ответить
Да ладно вам)), модератор с ензор.нет знают что нужно бло и как больше, чем простой читатель ))))
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26.05.2021 10:48 Ответить
за 1,5 години можна було район заблокувати.
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26.05.2021 11:30 Ответить
Полтора часа чуваки гоняли по городу, могли пешеходов кучу передавить. Хотя какая разница Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 3897
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26.05.2021 11:47 Ответить
Выживет подозреваемый - его посадят, умрет - посадят полицая.
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26.05.2021 11:48 Ответить
комментарий отмечен как спам
Это я так понимаю результаты Зе-борьбы с "ворами в законе"
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26.05.2021 10:33 Ответить
Іностранци…💩Хм
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26.05.2021 10:33 Ответить
Какие иностранцы?
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26.05.2021 10:33 Ответить
чёрнокацапы ..
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26.05.2021 11:59 Ответить
друзья мамедова и авакяна
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26.05.2021 12:43 Ответить
Важко назвати таку довгу біганину поліції Києвом професійними діями.
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26.05.2021 10:34 Ответить
Бабульок з насінням чи нелегальні розливайки безпечніше щемити.
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26.05.2021 10:36 Ответить
Ну там само не корд або альфа за ними ганялася, а прості патрульні, до того ж ті були озброєні і не по дитячому управляли авто гаряча кров, та й не хлопчаки
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26.05.2021 11:22 Ответить
интерестно просто, как часто украинцы по Махачкале, или по Грозном летают? Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2676
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26.05.2021 10:35 Ответить
или по Баку с Ереваном Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 3280
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26.05.2021 12:44 Ответить
произошла перестрелка между KIA и автомобилем Audi....., чекаємо на дуель крана і бетонозмішувача.
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26.05.2021 10:36 Ответить
а ты шо не понял это корейцы с немцами перестреливались! у них взаимная ненависть с давних пор.....
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26.05.2021 10:38 Ответить
Поржал
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26.05.2021 12:50 Ответить
you welcome!
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26.05.2021 17:04 Ответить
Журналісти з купленим дипломом Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 9247
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26.05.2021 11:12 Ответить
Ну, кавказские конечно...
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26.05.2021 10:36 Ответить
иносранцы - это типа азеры или земляки авакова армянее ?77
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26.05.2021 10:37 Ответить
афрокавказцы, шо с них взять ))
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26.05.2021 10:38 Ответить
Пускайте больше в страну всякого хлама без разбору.В свое время Авакова вон пустили-до сих пор отхаркиваемся. Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 5720
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26.05.2021 10:39 Ответить
Да не было бы прецедента с копом Олейником, которого до сих пор по судам таскают, менты этих бы хач..., ой, лиц кавказкой национальности, еще на старте погони отправили бы к горным праотцам. А так, гонки, стрельба, жизни прохожих и других учасников движения в опасности.
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26.05.2021 10:39 Ответить
Олійника не мають таскати по судах... Це падло має сидіти за вбивство!!!
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26.05.2021 11:00 Ответить
Олійник усе вірно зробив. Падла яка дала авто тим недоумкам має сидіти!
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26.05.2021 11:02 Ответить
Дурак? Олійник вбив пасажира в авто..!!! Пасажира.. Який НІЧОГО не порушував
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26.05.2021 11:03 Ответить
не пасажира, а співучасника
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26.05.2021 11:13 Ответить
Взагалі то Олійник вбив наркомана конченого !
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26.05.2021 11:17 Ответить
100%
Почав тікати- поліція має право стріляти, так має бути.
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26.05.2021 11:01 Ответить
Ні вийшов на вулиці.. І менти вже можуть стріляти.. Так краще буде
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26.05.2021 11:04 Ответить
Не пиши маєчню, дурко.
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26.05.2021 11:49 Ответить
А за такі погоні із стільбою.. Має бути сурове покарання.. І не тільки кримінальне.. Але і матеріальне
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26.05.2021 11:02 Ответить
********* по 4 ій частині.. І на 7 років.. На відпрчинок + окремо цивільний позов.. На відшкодування
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26.05.2021 11:08 Ответить
Занесуть судді - отримають мінімум- проседять там як каролі бо вони вміють згуртуватися- вийдуть по 'УДО' з половини строку- підвищать свій "авторитет" серед своїх диких племен- продовжать свою кримінальну діяльність.
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26.05.2021 11:52 Ответить
А мы было подумали, что это были горячие финские парни...
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26.05.2021 10:51 Ответить
как говорил друг зеленского Галустян -поймут и простят
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26.05.2021 10:54 Ответить
Тому що давно треба запровадити візовий режим з срашкою й іньшими дикунами! Пускаючи в Україну усіх без винятку чекайте таких новин.
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26.05.2021 10:59 Ответить
А що у мусарні сересере ще існує?
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26.05.2021 11:07 Ответить
Не, в "сересере" черножопые в Украине не стреляли, это только там, где "здобули" Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 6226
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26.05.2021 11:13 Ответить
Не свисти.
8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов в виде трёх взрывов в общественных местах. Первая бомба взорвалась в 17:33 в вагоне московского метро на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Второй взрыв прогремел в 18:05 в торговом зале продуктового магазина № 15 на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка), неподалёку от зданий КГБ СССР. Третья бомба взорвалась в 18:10 у продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская). В результате погибли 7 человек (все - при первом взрыве в метро), 37 были ранены[1][2]. Следствием были установлены трое виновных: армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян.
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26.05.2021 11:16 Ответить
Чукча не читатель, чукча писатель?)) Москва в 77 была в Украине? И кстати, это было ЧП всесоюзного масштаба, единичные случаи. А сейчас? Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 5482
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26.05.2021 11:25 Ответить
Часть экипажей полиции было бы неплохо оснастить гранатомётами.именно для таких ситуаций
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26.05.2021 11:07 Ответить
таких сразу-огонь на поражение.и как собак бешенных
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26.05.2021 11:24 Ответить
Тяжко жити без пістоля!!!
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26.05.2021 11:35 Ответить
Проблема не в том, что этих "хачей" не остреливают "при задержании", а в том, что после всех их правонарушений они через 15 минут легко покидают здания любого ровд и любой прокуратуры...
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26.05.2021 11:41 Ответить
Коли та де таке було? Канкретні приклади є чи пусте бла...бла...бла...?
Седять вони як міленькі, мінімалочку правда бо судді ******* гарно жити але седять за таке.
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26.05.2021 11:55 Ответить
А що це таке південні республіки? Всі ці вихідці займаються тут бандитизмом і наркоторгівлею.Вони повинні жорстко каратися за злочини.Перед ними непотрібно плазувати.Толерастія перед бандюками ні до чого не призведе.Вже в Європі понапускали усіляких.
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26.05.2021 11:47 Ответить
наверно правильнее было бы написать не "Пока неизвестно, кто у кого начал стрелять.", а "... что у кого начало стрелять" может действительно произошла случайная самодетонация патрона в кармане и пошло-поехало
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26.05.2021 12:41 Ответить
это если бы такое украинцы устроили в Баку или еще гдето (молчу про кадыркину вотчину даже ) - разорвали бы на месте , самосуд моментальный. Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 1000
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26.05.2021 12:52 Ответить
Зачем гонять их 40 км, если можно кинуть грабли под колёса ?
(Если нет ленты с шипами)
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26.05.2021 12:59 Ответить
горные Алени при прикормленом соплеменнике Авакове чувствуют себя в Украине как дома, на пастбище.. кстати эти дети гор все вооружены, а украинцы-граждане благодаря также вооруженным трусам-депутатам - нет.. соупадение..
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26.05.2021 13:25 Ответить
хачи
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26.05.2021 14:02 Ответить
По предварительной информации, на ВДНХ произошла перестрелка между KIA и автомобилем Audi. Пока неизвестно, кто у кого начал стрелять.Источник:https://censor.net/ru/p3267518

Автомобили САМИ между собой перестрелку устроили....интересно, какие автомобили эти автомобили задержали...возможно необходимо для ЦЕНЗОР. НЕТа нанять автомобиль для редактирования текстов...в последнее время таких ляпов - критично много.
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26.05.2021 14:07 Ответить
Снова Кауказ. Зачем их вообще впускать в страну? Это же звери?
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26.05.2021 14:24 Ответить
 
 