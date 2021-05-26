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вокзал (260) Львов (4432) ртуть (49) ГСЧС (4487)

На железнодорожном вокзале Львова обнаружили более 600 г ртути, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На главном железнодорожном вокзале Львова обнаружили более 600 грамм ртути. Спасатели собрали опасное вещество и передали его на утилизацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС.

25 мая в 13:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что во Львове на пл. Дворцовая, 1 на первом перроне "Вокзал станции Львов" вблизи мусорника обнаружили  разлитую ртуть.

К месту вызова выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Спасатели собрали разлитую ртуть механическим способом в количестве 610 г, проведены демеркуризационные мероприятия и собранную ртуть передали представителю Железнодорожной районного государственной администрации.

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На железнодорожном вокзале Львова обнаружили более 600 г ртути, - ГСЧС 01
На железнодорожном вокзале Львова обнаружили более 600 г ртути, - ГСЧС 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
метёлочкой на пластиковый совочек, который одолжили у вокзальной уборщицы. Всё это называется громким словом "демеркуризация".)
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26.05.2021 11:42
+4
Ничоси... я раз в Киеве градусник разбил (давно правда было), собрал ртуть в баночку, позвонил в МЧС с вопросом - куда эту срань девать? Ответили - выбрось в мусорник.
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26.05.2021 17:03
+1
Ой какая трагедия! У меня в отрочестве в банке на балконе столько стояло. Из сварочного аппарата наколядовал.
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26.05.2021 12:58
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Я тримав в руках півлітрову банку ртуті. Дуже важка.
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26.05.2021 11:35 Ответить
метёлочкой на пластиковый совочек, который одолжили у вокзальной уборщицы. Всё это называется громким словом "демеркуризация".)
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26.05.2021 11:42 Ответить
Когда в 2018 ездил в Пшемысль вокзал Львова произвел на меня далеко не лучшее впечатление, постоянно там тусовались полоумные полубомжи, норм поезда комфортно подождать было нельзя, если бы не холодное время года так гуляли бы по городу
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26.05.2021 12:42 Ответить
Сейчас этот вокзал вас бы приятно удивил, после реконструкции. Точнее не сам даже вокзал, как его прилегающая территория.
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27.05.2021 18:50 Ответить
надеюсь
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28.05.2021 09:43 Ответить
Ой какая трагедия! У меня в отрочестве в банке на балконе столько стояло. Из сварочного аппарата наколядовал.
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26.05.2021 12:58 Ответить
Не "возле мусорника" (на задворках вокзала), а на тротуаре, где прошло много людей.
На подошвах они понесут это всё дальше - в свои машины, в дома, в общественный транспорт, где никто убирать не будет..
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26.05.2021 15:48 Ответить
Пройдя мимо, никого не будет, а вот пол дня там потоптаться, будет отравление. Хотя народ больше ртути съедает в рыбе, чем где то нанюхается.
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26.05.2021 16:42 Ответить
Ничоси... я раз в Киеве градусник разбил (давно правда было), собрал ртуть в баночку, позвонил в МЧС с вопросом - куда эту срань девать? Ответили - выбрось в мусорник.
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26.05.2021 17:03 Ответить
у меня такая же ситуация была. Мне ответили то же самое.
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31.05.2021 08:35 Ответить
мда зачем МЧС вертолеты хз ?
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26.05.2021 23:11 Ответить
до начала 80х годов, в школах, в подсобке физкабинетов, стояла литровая банка ртути (13 кг, междупрочим!), и к ней метровая, запаянная с одного конца стеклянная трубка и чаша. физики опыт торичелли классу показывали, по теме "атмосферное давление". перед всем классом трубку и чашу наполняли, потом большим пальцем трубку закрывали, сували этот конец в чашку с ртутью и убирали палец! и опа-ля, - сверху "торичеллева пустота", снизу - атмосферное давление. потом снова на год в подсобку, до следующего класса. и ничо. битые градусники и нормальные элементы, та бережно собранная для себя в баночку ртуть из них, на личные опыты, это вообще отдельная тема. зато щас!!!! оно и понятно. кислые жопки муравьёв, жевание гудрона, как и массовое поедание залёных абрикос и яблок с немытой клубникой больше не в ходу )))
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27.05.2021 17:08 Ответить
 
 