На железнодорожном вокзале Львова обнаружили более 600 г ртути, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На главном железнодорожном вокзале Львова обнаружили более 600 грамм ртути. Спасатели собрали опасное вещество и передали его на утилизацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС.
25 мая в 13:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что во Львове на пл. Дворцовая, 1 на первом перроне "Вокзал станции Львов" вблизи мусорника обнаружили разлитую ртуть.
К месту вызова выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Спасатели собрали разлитую ртуть механическим способом в количестве 610 г, проведены демеркуризационные мероприятия и собранную ртуть передали представителю Железнодорожной районного государственной администрации.
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На подошвах они понесут это всё дальше - в свои машины, в дома, в общественный транспорт, где никто убирать не будет..