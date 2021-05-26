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Николаев (2009) Николаевская область (1871) Нацполиция (15742) убийство (6292)

Задержан подозреваемый в убийстве историка-краеведа Щукина в Николаеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

25 мая в результате ряда следственно-оперативных мероприятий следователи отделения полиции № 1, оперативники Управления уголовного розыска и Николаевского районного управления при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством прокуратуры задержали местного жителя, причастного к убийству николаевца, которое произошло 14 мая в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Николаевской области.

Во время следственных действий полиция установила и разыскала злоумышленника - им оказался 29-летний житель Николаева.

"Правоохранители выяснили, что он познакомился с историком в одной из социальных сетей накануне убийства и, встретившись в его доме, нанес 67-летнему николаевцу многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений", - подчеркивают правоохранители.

Во время санкционированного обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертизу.

Задержан подозреваемый в убийстве историка-краеведа Щукина в Николаеве, - Нацполиция 01
Задержан подозреваемый в убийстве историка-краеведа Щукина в Николаеве, - Нацполиция 02
Задержан подозреваемый в убийстве историка-краеведа Щукина в Николаеве, - Нацполиция 03

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В настоящее время следователи при процессуальной поддержке прокуратуры вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и будут ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

По данным местного издания "Вечерний Николаев", в Николаеве 14 мая был найден убитым известный историк-краевед, кандидат исторических наук, доцент Владимир Щукин.

Щукин занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Фигня какая то,мало с кем кто знакомится в соцсетях,но кто кого к себе в гости на следущий день зовёт...
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26.05.2021 13:33
+8
недавно один немолодой тоже в соцсетях с молодым блогером познакомился...
так он чужой самолет посадил,что бы лично встретиться с ним.
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26.05.2021 14:07
+8
Це 2 вже поспіль вбивство історика, що займався вивченням голодомору в Миколаївській області. Вбивць кришує МВС. Інформаційне прикриття - спеціально для гомофобів (бо для першого випадку було таке саме)
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26.05.2021 18:55
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Фигня какая то,мало с кем кто знакомится в соцсетях,но кто кого к себе в гости на следущий день зовёт...
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26.05.2021 13:33 Ответить
недавно так же один другого пригласил домой (в соц сетях познакомились) - один молодой ,другой не очень ....так молодой его молотком забил....насмерть. говорит пожилой предлагал ему попу потрогать и дальше там такое,...шо аж тут писать страшно
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26.05.2021 13:49 Ответить
шо аж тут писать страшно

Не уже ли и пипу предлагал? Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2313
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26.05.2021 13:51 Ответить
тут страшно даже такое писать -недовольные \соболезнующие банят сразу , непонятно почему ,не провоцируйте
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26.05.2021 14:07 Ответить
недавно один немолодой тоже в соцсетях с молодым блогером познакомился...
так он чужой самолет посадил,что бы лично встретиться с ним.
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26.05.2021 14:07 Ответить
бывает и такое , у богатых свои причуды Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6988
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26.05.2021 14:12 Ответить
понятно в каких "соцсетях" они познакомились )молодой притворился гееи и пришел ,типа на свидание,к старому -ну и прибил с целью ограбления,думая,что его не вычислят- такое часто бывает...не хотелось бы думать,что и тут так же
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26.05.2021 14:24 Ответить
"Адвокат Булгакова заявил, что его клиент будет давать показания, которые носят личный характер и могут его опорочить. Обвиняемый, прокурор и следователь поддержали это ходатайство. В результате суд постановил проводить его в закрытом режиме". Похоже, действительно парень пришел на гей-свидание и убил профессора.
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26.05.2021 15:01 Ответить
не факт. мусорам с убийцам нет веры. может быть заказ, который переводят в разряд "личной неприязни"
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26.05.2021 15:12 Ответить
какая-то гомосятина
снял проститута, тот его замочил
бывает
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26.05.2021 13:49 Ответить
"на почве внезапно возникших неприязненных отношений ..."

проффесор расследовал Холокост, а хлопец, судя по картинкам, фанат фараонов.
из Мойзеса они поспорили, не иначе..... Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9681
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26.05.2021 15:22 Ответить
от любви до ненависти один шаг
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26.05.2021 16:22 Ответить
какой-то гомогенностью веет Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1624
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26.05.2021 13:50 Ответить
не факт. мсорам с убийцам нет веры. может быть заказ, который переводят в разряд "личной неприязни"
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26.05.2021 15:13 Ответить
лука мстит Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3450
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26.05.2021 15:16 Ответить
Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6380
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26.05.2021 15:18 Ответить
очень остроумно. как петросян задорный
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26.05.2021 16:48 Ответить
почему как? Это я, Ваганыч Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5213
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26.05.2021 18:41 Ответить
Да, у гомиков, которые снюхиваются через интернет а потом встречаются, часто бывают конфликты из за гонорара.
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26.05.2021 14:10 Ответить
если верить словам убийцы, то себя не уважать. Историк писал много правды той, что не нравилась кацапам.
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26.05.2021 14:40 Ответить
Это уже второй профессор в Николаеве, который погибает при странных обстоятельствах. Первым был Шитюк. И тоже съемная квартира, юноша. И там тоже был суд в закрытом режиме. Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6365
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26.05.2021 15:04 Ответить
Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8685
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26.05.2021 18:51 Ответить
Це 2 вже поспіль вбивство історика, що займався вивченням голодомору в Миколаївській області. Вбивць кришує МВС. Інформаційне прикриття - спеціально для гомофобів (бо для першого випадку було таке саме)
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26.05.2021 18:55 Ответить
В цій статті і в іншій інформації пишуть, що він досліджував холокост (не голодомор).
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20.06.2021 16:10 Ответить
Ну і куча ботів як би натякає нам що все це не випадкове явище
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26.05.2021 18:57 Ответить
склонность к теориям заговоров - это диагноз вообще-то
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26.05.2021 23:31 Ответить
про віру у те, що 2 підряд історики вбиті з гомосяцкіх мотивів - це ще більший діагноз. І набагато для тебе гірший
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27.05.2021 07:52 Ответить
Паренек этот не похож на киллеоа ФСБ аж никак, а похож он на *******, который обслуживает пожилых клиетов.
Познакомились в соц. сети, встретились на съемной квартире зачем-то.
Холокост обсудить за бокалом вина?
Это же очевидные моменты.
А вот то, что путин решил убить всех историков в Укране - это, извините меня, идиотизм.
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27.05.2021 10:53 Ответить
Мутна історія, дуже мутна ....Прибрали історіка мабуть не просто так і не битовуха.
Влада, особливо у ватних регіонах не ******** розголосу і правди Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 924
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27.05.2021 13:56 Ответить
никогда такого не было - и вот опять... 1921 Гайсин, композитор Лернтовичь . В него стреляет из обреза охотничьего ружья агент Гайсинского уездного ЧК («чрезвычайная комиссия». - Країна) Афанасий Грищенко. Произошло это в родительском доме в селе Марковка. Чекист попросился переночевать.Выставили под ограбление, даже стрелял в мусоров когда его догоняли...
«Убывшему в служебную командировку районному информатору Грищенко полагать в таковой и исключить с провиантского и чайного довольствия с 12 сего декабря, - подтверждает его должность найденная в архиве в Виннице справка. - Выданные ему 5000 аванса на секретные расходы выписать в расход по приходно-расходному журналу».
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27.05.2021 15:59 Ответить
Зачем надевать камуфляж в городе??? Они как здрасте среди ночи в нем. Такая тупость...
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28.05.2021 06:31 Ответить
 
 