Задержан подозреваемый в убийстве историка-краеведа Щукина в Николаеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 мая в результате ряда следственно-оперативных мероприятий следователи отделения полиции № 1, оперативники Управления уголовного розыска и Николаевского районного управления при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством прокуратуры задержали местного жителя, причастного к убийству николаевца, которое произошло 14 мая в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Николаевской области.

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Во время следственных действий полиция установила и разыскала злоумышленника - им оказался 29-летний житель Николаева.

"Правоохранители выяснили, что он познакомился с историком в одной из социальных сетей накануне убийства и, встретившись в его доме, нанес 67-летнему николаевцу многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений", - подчеркивают правоохранители.

Во время санкционированного обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертизу.







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В настоящее время следователи при процессуальной поддержке прокуратуры вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и будут ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

По данным местного издания "Вечерний Николаев", в Николаеве 14 мая был найден убитым известный историк-краевед, кандидат исторических наук, доцент Владимир Щукин.

Щукин занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области