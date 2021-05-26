Задержан подозреваемый в убийстве историка-краеведа Щукина в Николаеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
25 мая в результате ряда следственно-оперативных мероприятий следователи отделения полиции № 1, оперативники Управления уголовного розыска и Николаевского районного управления при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством прокуратуры задержали местного жителя, причастного к убийству николаевца, которое произошло 14 мая в Николаеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Николаевской области.
Во время следственных действий полиция установила и разыскала злоумышленника - им оказался 29-летний житель Николаева.
"Правоохранители выяснили, что он познакомился с историком в одной из социальных сетей накануне убийства и, встретившись в его доме, нанес 67-летнему николаевцу многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений", - подчеркивают правоохранители.
Во время санкционированного обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертизу.
В настоящее время следователи при процессуальной поддержке прокуратуры вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и будут ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
По данным местного издания "Вечерний Николаев", в Николаеве 14 мая был найден убитым известный историк-краевед, кандидат исторических наук, доцент Владимир Щукин.
Щукин занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области
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Не уже ли и пипу предлагал?
так он чужой самолет посадил,что бы лично встретиться с ним.
снял проститута, тот его замочил
бывает
проффесор расследовал Холокост, а хлопец, судя по картинкам, фанат фараонов.
из Мойзеса они поспорили, не иначе.....
Познакомились в соц. сети, встретились на съемной квартире зачем-то.
Холокост обсудить за бокалом вина?
Это же очевидные моменты.
А вот то, что путин решил убить всех историков в Укране - это, извините меня, идиотизм.
Влада, особливо у ватних регіонах не ******** розголосу і правди
«Убывшему в служебную командировку районному информатору Грищенко полагать в таковой и исключить с провиантского и чайного довольствия с 12 сего декабря, - подтверждает его должность найденная в архиве в Виннице справка. - Выданные ему 5000 аванса на секретные расходы выписать в расход по приходно-расходному журналу».