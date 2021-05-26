Санкционный список СНБО: 10 "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения. ФОТОрепортаж

Благодаря санкциям СНБО 10 "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения, 27-ми аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Такие результаты отработки Департамента стратегических расследований Нацполиции по разоблачению криминальных "авторитетов", которые были включены в санкционный спискок СНБО, утвержденного Указом Президента Украины.

"Уже 27-ми "криминальным авторитетам" из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине. 10-рых принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

В перечне 17 "авторитетов", которым отменили виды и другие разрешительные документы на проживание в Украине - несколько так называемых "смотрящих" и уроженцы разных стран. Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "дела" и будет нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное", - сказано в сообщении.

Работа по противодействию распространению преступного влияния криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО продолжается.

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Фото: сайт полиции

Напомним, 21 мая 2021 года президент Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций, как рассказал сам Зеленский, против главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов. В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, - 674 человека.