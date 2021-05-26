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В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, женщина-пассажир госпитализирована, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж

В Киеве мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус, в результате чего пассажир получила травму. Пожар ликвидирован, со злоумышленником общаются правоохранители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"В полицию Киева поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус. Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло  возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажир общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.

Действия правонарушителя пресекли пассажиры троллейбуса совместно с участковыми, которые несли службу неподалеку.

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, женщина-пассажир госпитализирована, - полиция 01

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Киева, многочисленных жертв среди пассажиров удалось избежать благодаря профессиональным и быстрым действиям водителя троллейбуса, который мгновенно открыл дверь, предоставив возможность для эвакуации и принял меры по пожаротушению.

Правонарушитель был задержан на месте. Им оказался местный житель, 1993 года рождения.

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, женщина-пассажир госпитализирована, - полиция 02

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Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Деснянского управления полиции. После проверки инцидента будет дана правовая квалификация.

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, женщина-пассажир госпитализирована, - полиция 03

Органом предварительного расследования действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 194, п 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

В настоящее время, Деснянской окружной прокуратурой города Киева решается вопрос о согласовании письменного уведомления о подозрении злоумышленнику и избрании меры пресечения.

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, женщина-пассажир госпитализирована, - полиция 04

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, женщина-пассажир госпитализирована, - полиция 05
Фото: сайт полиции; прокуратура Киеве/Facebook
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Топ комментарии
+13
Результат сокращения психиатрических лечебных заведений?
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26.05.2021 14:04
+10
це терористичний акт, бутилку з запалювальною сумішшю кидали в найбільш вразливе місце тролейбусу, де наскладніше загасити вогонь і звідки найскладніше вибратись назовні. Таких терористів потрібно розстрілювати прямо на місці злочину, або краще кидати під тролейбус і їздити по ньому поки в нього голова не лусне.
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26.05.2021 14:13
+7
теракт в чистом виде,отличную статью даунито себе набензинил..
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26.05.2021 14:07
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Навіжений якийсь.
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26.05.2021 13:59 Ответить
тролейбуси перемагають маршруток
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26.05.2021 14:03 Ответить
це терористичний акт, бутилку з запалювальною сумішшю кидали в найбільш вразливе місце тролейбусу, де наскладніше загасити вогонь і звідки найскладніше вибратись назовні. Таких терористів потрібно розстрілювати прямо на місці злочину, або краще кидати під тролейбус і їздити по ньому поки в нього голова не лусне.
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26.05.2021 14:13 Ответить
не здивуємось, коли маршрутники стануть виводити з ладу контактні мережі тролейбусних ліній, підстанції, шкодити поєднувальні гофри вагонів...а то й просто таранити, провокуючи дтп
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26.05.2021 14:22 Ответить
Просто его не захотели везти бо не было сидячих мест и он отомстил У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 6828
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26.05.2021 14:22 Ответить
знач у Львові більш притомні люди - біжять пару кварталів поперед трамваю і нічого не жбурляють.
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26.05.2021 15:40 Ответить
чувак в танчики может переиграл. подумал, шо троллейбус это хвашыздский танк.
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26.05.2021 14:05 Ответить
Или в лукашенку недоиграл...
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26.05.2021 14:17 Ответить
Результат сокращения психиатрических лечебных заведений?
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26.05.2021 14:04 Ответить
теракт в чистом виде,отличную статью даунито себе набензинил..
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26.05.2021 14:07 Ответить
шахид недоделанный.
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26.05.2021 14:07 Ответить
Классифицировать, как теракт и впаять максимальный срок.
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26.05.2021 14:07 Ответить
В Минск к местным мусорам отправте отморозка
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26.05.2021 14:08 Ответить
он столицы попутал
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26.05.2021 17:11 Ответить
троещина - тот еще зоопарк. очень редко там бываю, но каждый раз - как в другом городе побывал.
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26.05.2021 14:09 Ответить
І що поганого ви знайшли в зоопарку?
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26.05.2021 14:25 Ответить
Що "животные"?
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26.05.2021 14:54 Ответить
среди жителей троещины - 60% нормальных нормальных людей, остальное - я бы не назвал нормальными. если ты там живеш, то наверняка даже днем видиш местный бомонд упоротый в хлам. не особо благополучный район, вобщем.
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26.05.2021 15:11 Ответить
я не спорю, везде есть маргиналы, в любом районе, но на троещине и борщаге их соотношение к нормальным людям особено высокое.
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26.05.2021 15:13 Ответить
Піроманія - один з симптомів хворої психіки. Діти-піромани - це не просто забавка дитини з сірниками, з них потім виростають ось такі хворі на всю голову злочинці.
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26.05.2021 14:15 Ответить
То, что это тер акт , то это однозначно,но при чем тут простые люди?, кто за ним стоит и цель какая,не узнаем навернре ни когла , потому наверное дальше закручивать гайки будут, за побитые двери введут электрошокеры, стрелять без прелупреждений, нашли какуе то мразь - убийцу,надавили на его не официально, сказали брось бутылку,- плучишь за хулиганство 3 года, а так 15 светит.
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26.05.2021 14:25 Ответить
Теоретически могли погибнуть люди, значит квалифицировать как покушение на убийство нескольких человек.
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26.05.2021 14:26 Ответить
Компьютерные игры-стрелялки до добра не доводят - вот вам результат У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 3522
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26.05.2021 14:31 Ответить
этого черта в контейнер 2 на 2 и кинуть туда такую же бутылку...
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26.05.2021 14:39 Ответить
продуктивнее засадить его на бутылку, а потом кинуть
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26.05.2021 15:52 Ответить
судя по виду "подозреваемого" у нас основная проблема - уж слишком с толерантностью и миролюбивостью в обществе перебор ... ну и культуры\воспитания недостаток
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26.05.2021 14:50 Ответить
Полный Зебил
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26.05.2021 14:51 Ответить
Надеюсь у него теперь будет время осознать что так поступать нельзя, ведь в троллейбусе люди.
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26.05.2021 14:52 Ответить
Чо морду-то замазали?
Ладно коли підозрюють невідомо кого, а тут же по гарячих слідах затримали
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26.05.2021 15:17 Ответить
Статті про вбивство та знищення майна..... а чому не терракт?
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26.05.2021 19:00 Ответить
А вот если бы у водилы троллейбуса и пассажиров были револьверты, вот тогда чувачек не успел бы добежать до троллейбуса. Строчно вооружить всех пассажиров всех троллебусов револьвертами. Мы не рабы!
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26.05.2021 22:01 Ответить
 
 