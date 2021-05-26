Интерпол снял с международного розыска скандального экс-судью Чауса, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Интерпол снял с международного розыска скандального украинского экс-судью Николая Чауса, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает в получении 150 тысяч долларов взятки. В НАБУ уверяют, что пока процедура экстрадиции продолжается и решение Интерпола не повлияет на следствие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении "Слідства.Інфо".

Как выяснило издание, в апреле этого года Комиссия по контролю файлов Интерпола решила удалить так называемую "красную карточку" в отношении Николая Чауса, то есть фактически снять его с международного розыска. Причиной якобы стала проверка комиссии по жалобе Чауса, которая установила, что размещение данных об украинском экс-судье в информационной системе Интерпола не соответствовало их правилам. В письме Интерпола от 7 мая, копия которого предоставляется ниже, подтвердили удаление информации в отношении Николая Чауса.







Отметим, что в международный розыск Чаус был объявлен в ноябре 2016 года - после того, как его уличили в получении 150 тысяч долларов взятки и он сбежал из Украины. Эту сумму он получил якобы за принятие решения по уголовному делу.

Как говорится в другом документе, который есть в распоряжении издания, комиссия Интерпола, рассматривая жалобу Чауса, заметила, что основанием для объявления экс-судьи в международный розыск было ненадлежащее судебное решение. Мол, ранее НАБУ предоставило Интерполу не решение об аресте Чауса, которое является бессрочным, а решение о его принудительном приводе, срок действия которого ограничен и составляет шесть месяцев. В комиссии отметили, что такого судебного решения недостаточно для международного розыска и решили удалить "красную карточку" по Чаусу.

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В то же время в НАБУ утверждают, что решение Интерпола не повлияет на официальное следствие.

"В настоящее время процедура экстрадиции в Республике Молдова продолжается и никоим образом не зависит от факта нахождения подозреваемого в международном розыске", - отмечают в правоохранительном органе.

Заметим, что жалобу в Интерпол Николай Чаус подал более года назад. В ней он указывал, в частности, на политический характер уголовного производства в отношении него. Мол, он играет важную роль в политической вражде действующего президента Владимира Зеленского против его предшественника Петра Порошенко. Впрочем, комиссия признала доводы Чауса не слишком убедительными.

Ранее юристы указывали на коллизию украинского законодательства с правилами Интерпола. Мол, для публикации в отношении лица "красной карточки" Интерпола нужно решение о содержании его под стражей. Впрочем такое решение украинский суд при отсутствии подозреваемого может принять только после публикации "красной карточки". Но новый Высший антикоррупционный суд Украины, который заработал около двух лет назад, изменил практику рассмотрения таких дел. Как пишут на страницах "Юридической газеты", этот суд больше не требует публикации "красной карточки". Для него, как правило, достаточно постановления следователя об объявлении подозреваемого в международный розыск.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

19 мая Чаус опубликовал новое видео, в котором заявил, что готов предоставить материалы о людях, "причастных к его похищению в 2016".

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