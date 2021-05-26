Суд по делу MH17 провел выездное заседание и переходит к рассмотрению дела по сути. ФОТО

В Нидерландах на военной авиабазе Хиллз-Риен закончилось выездное судебное заседание по делу о катастрофе рейса MH17. Оно длилось почти 5 часов. Судьи и адвокаты осматривали реконструкцию сбитого самолета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

К осмотру были привлечены судьи, адвокаты родственников погибших и защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова. Закрывая заседание, председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс отметил, что реконструкция очень сильно поразила суд.

Следующее заседание суда состоится 7 июня 2021, тогда же суд начнет рассмотрение дела по существу.

На военной авиабазе Хиллз-Риен хранятся все собранные на месте трагедии обломки самолета, а также его реконструкция.

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