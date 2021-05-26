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Суд по делу MH17 провел выездное заседание и переходит к рассмотрению дела по сути. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Суд по делу MH17 провел выездное заседание и переходит к рассмотрению дела по сути. ФОТО

В Нидерландах на военной авиабазе Хиллз-Риен закончилось выездное судебное заседание по делу о катастрофе рейса MH17. Оно длилось почти 5 часов. Судьи и адвокаты осматривали реконструкцию сбитого самолета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

К осмотру были привлечены судьи, адвокаты родственников погибших и защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова. Закрывая заседание, председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс отметил, что реконструкция очень сильно поразила суд.

Следующее заседание суда состоится 7 июня 2021, тогда же суд начнет рассмотрение дела по существу.

На военной авиабазе Хиллз-Риен хранятся все собранные на месте трагедии обломки самолета, а также его реконструкция.

Читайте: Российский производитель "Бука" подтвердил запуск ракеты, сбившей "Боинг" в 2014 году на Донбассе, - авиаэксперт Лукашевич

Суд по делу MH17 провел выездное заседание и переходит к рассмотрению дела по сути 01
Суд по делу MH17 провел выездное заседание и переходит к рассмотрению дела по сути 02

Автор: Ольга Лузан
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Озаботятся в 2 раза сильнее?
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26.05.2021 16:48 Ответить
В два? К чёму такой радикализм? В полтора.
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26.05.2021 17:05 Ответить
Главный принцип правосудия - неотвратимость наказания. Так что еще посмотрим на корчащегося в конвульсиях бункерфюрера.
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26.05.2021 17:26 Ответить
Він, як завжди говорять кацапсини, а где ваши доказатєльства? Хоч ти йому кол на голові чеши, а він буде талдичити одне й теж. А ви дАкАжітє...
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26.05.2021 19:07 Ответить
Суд у справі MH17 провів виїзне засідання і переходить до розгляду справи по суті - Цензор.НЕТ 4928Виробник Бука - уже признався !

Бо реконструкція - доказує - що подібні пошкодження характерні - для Бука ...
Тепер слід очікувати історій про знайдені Буки у шахтах Донбасу , захоплені незаконно невідомими формуваннями , і т.п. , і т.д. Суд у справі MH17 провів виїзне засідання і переходить до розгляду справи по суті - Цензор.НЕТ 4375
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26.05.2021 19:48 Ответить
Ну так виробнику Бука немає куди діватись. Вони скжуть шо так, це ракета випущена з нашої зброї. І шо? Скажуть шо був вАвєцкій сАюз і їх по всьому совку було багато. Може хто прикупив собі та в шахті залишив, а обдрочєнці відкопали... Ну від кацапів всього можна очікувати навіть таку версію...
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26.05.2021 20:32 Ответить
Суд по делу MH17 провел выездное заседание и переходит к рассмотрению дела по сути - Цензор.НЕТ 6271
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26.05.2021 16:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=l4XTAwu668M

Как знаково что именно Шварц сыграл эту роль...
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26.05.2021 19:25 Ответить
Не прошло и восьми лет, а суд уже перешел к рассмотрению... Того и гляди, еще лет через десяток и приговор созреет. Если к тому времени еще кто-то помнить буде по какому вопросу суд созывали.
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26.05.2021 20:19 Ответить
 
 