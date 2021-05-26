Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Во время спецоперации в Черкассах Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Нацгвардии. Он пытался продать переделанные для стрельбы травматическими патронами стартовые пистолеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, организовал "модернизацию" пистолетов начальник вооружения одной из частей. "Мастерскую" он устроил в подсобном помещении по месту жительства.
По оперативной информации, клиентов злоумышленник подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.
Правоохранители задержали офицера Нацгвардии возле одного из торгово-развлекательных заведений в центре Черкасс при попытке продажи 3-х пистолетов и комплекта патронов к ним.
Во время проведения обысков в помещениях, мастерской и автомобиле подозреваемого изъяты:
- 4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним;
- почти 200 боевых патронов различного калибра;
- специальное оборудование для переделки пистолетов в огнестрельные.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
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Вийшли одноразові травмати, гордо імєнуємиє ізбушніками "огнєстрєльним оружієм".
Само изделие - как и заводской травмат - годится токо на то, шоб с него бухие банабаки на Курбан-Байрам стреляли в воздух с окна своего БМВ на литовских номерах.
Если рассматривать как бизнес - он бы намного больше заработал если б, например, пошёл на выходных в Убер или Уклон таксовать.
Срок ему (условный, скорее всего, но все-таки срок) - дадут такой же, как за боевой ТТ.
Ето неудачная идея, так не надо делать.