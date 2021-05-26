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Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во время спецоперации в Черкассах Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Нацгвардии. Он пытался продать переделанные для стрельбы травматическими патронами стартовые пистолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организовал "модернизацию" пистолетов начальник вооружения одной из частей. "Мастерскую" он устроил в подсобном помещении по месту жительства.

По оперативной информации, клиентов злоумышленник подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.

Правоохранители задержали офицера Нацгвардии возле одного из торгово-развлекательных заведений в центре Черкасс при попытке продажи 3-х пистолетов и комплекта патронов к ним.

Во время проведения обысков в помещениях, мастерской и автомобиле подозреваемого изъяты:

- 4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним;
- почти 200 боевых патронов различного калибра;
- специальное оборудование для переделки пистолетов в огнестрельные.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

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Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 01
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 02
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 03
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 04
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 05
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 06
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 07
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Вн не набрав травматів, він накупляв стартовиків на розєткє і повисверлював в них втулки "специальньім оборудованием" (китайским сверлильньім станком из говна).
Вийшли одноразові травмати, гордо імєнуємиє ізбушніками "огнєстрєльним оружієм".
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26.05.2021 17:28
+3
Вот это оружейного барона поймали. Куда там рабиновичу.
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26.05.2021 17:23
+2
)) станок действительно зачётный. сразу в глаза западает, как специальное оборудование. вместе с таким же "дремелем" для "тонкой доводки"
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26.05.2021 19:53
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і де чолов*яга набрав травматів?
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26.05.2021 17:09 Ответить
Вн не набрав травматів, він накупляв стартовиків на розєткє і повисверлював в них втулки "специальньім оборудованием" (китайским сверлильньім станком из говна).
Вийшли одноразові травмати, гордо імєнуємиє ізбушніками "огнєстрєльним оружієм".
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26.05.2021 17:28 Ответить
идея хороша!
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26.05.2021 18:04 Ответить
Ну я б не сказал, шо ето удачная идея.
Само изделие - как и заводской травмат - годится токо на то, шоб с него бухие банабаки на Курбан-Байрам стреляли в воздух с окна своего БМВ на литовских номерах.
Если рассматривать как бизнес - он бы намного больше заработал если б, например, пошёл на выходных в Убер или Уклон таксовать.
Срок ему (условный, скорее всего, но все-таки срок) - дадут такой же, как за боевой ТТ.
Ето неудачная идея, так не надо делать.
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27.05.2021 08:35 Ответить
)) станок действительно зачётный. сразу в глаза западает, как специальное оборудование. вместе с таким же "дремелем" для "тонкой доводки"
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26.05.2021 19:53 Ответить
Ну на такой переделке он може тыщу, ну максимум - две тыщи гривен на стволе зарабатывал, шоб на Макиту собрать - ему их крупньім оптом надо продавать.
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27.05.2021 08:16 Ответить
У Меркель подтвердили, что не разрешат поставки оружия Украине из за российского дешёвого газа, а Лукашенко из за дешёвых российских кредитов говорит ,что Украина сама отдала Крым, не пойму одного кому мешали добровольные батальоны и для кого они в Украине представляло опасность,, для коррупционеров,, для предателей которые во власти ,для еврейской или венгерской общины и зачем их распустили,, а вместо их набрали контрактников ,которые за деньги?
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26.05.2021 17:09 Ответить
Вот это оружейного барона поймали. Куда там рабиновичу.
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26.05.2021 17:23 Ответить
Вот для чего и создавалась нацгвардия имени авакова!!!!!!!!!!!!!!
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26.05.2021 17:52 Ответить
Безобразиекакоято! Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ - Цензор.НЕТ 4318
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26.05.2021 19:52 Ответить
 
 