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взятка (5958) Кировоградщина (556) Нацполиция (15742)

За взятку в $3,5 млн двое мужчин обещали должность главы Кировоградской ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчин задержали с поличным в момент получения взятки в сумме 3,5 миллиона долларов США.

Об этом сообщает следственное управление полиции Кировоградской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое граждан требовали и получили от жителя Кировоградской области неправомерную выгоду в сумме 3,5 миллиона долларов США за обещание повлиять на должностных лиц Кабинета Министров Украины при рассмотрении вопроса о согласовании назначения на должность председателя Кировоградской ОГА", - сказано в сообщении.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает штраф в сумме от 850 до 25 500 грн или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Читайте: Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров Украины согласовал назначение главой Кировоградской областной государственной администрации Марии Чорной.

За взятку в $3,5 млн двое мужчин обещали должность главы Кировоградской ОГА 01
За взятку в $3,5 млн двое мужчин обещали должность главы Кировоградской ОГА 02
За взятку в $3,5 млн двое мужчин обещали должность главы Кировоградской ОГА 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
В обход Ермака обещали?
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26.05.2021 18:24
+7
нормально так оманские офшори тарятся, - только с 25 областей по 3,5 лимона с каждой в год.
Бил Гейтс сосет...
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26.05.2021 18:36
+6
Видимо да, ибо не всплыло бы.
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26.05.2021 18:27
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В обход Ермака обещали?
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26.05.2021 18:24 Ответить
Видимо да, ибо не всплыло бы.
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26.05.2021 18:27 Ответить
Ну, теперь хоть знаем сколько "вход" стоит ))
Итак
- начальник госэкологии в Киеве - 1 млн. вход, потом по 200т ежемесячно
- глава не самой крупной области - 3,5 млн вход, ежемесячно - пока не ясно
Добавляем свои сведения! ))
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27.05.2021 09:19 Ответить
а если бы подождали назначения, то х.з. чем бы закончилось для парня в косоворотке.
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26.05.2021 18:38 Ответить
нека! смотрящий знайшов кренделя, який заплатить. Старого звільнили, новий забашляв. Сума якраз для зелених прийнятна. Брата не посилали - невезучий. Але "аваков" підслухав і попались йорики, там похер той кандидат -гроші накрились. Тепер будуть "діставати" з півроку. ОБЛполіція працювала, а не якесь там СБУ чи ДБР. І дістали Аваков з Єрмаком хинжали і йдуть друг на друга.
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26.05.2021 22:57 Ответить
Зачистка конкурентного поля, ще повезло, могли б і "забетонувати".
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27.05.2021 08:36 Ответить
та за такие гроши могли бы пообещать чуваку должность керивника офиса пианиста
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26.05.2021 18:27 Ответить
Завтра бубочка в Оман не полетит.
Счёт не увеличился.
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26.05.2021 18:27 Ответить
где они столько нала взяли???
мож то кукла? ))))
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26.05.2021 18:28 Ответить
Ну да,от зеПЕДа понты,оно щас типа в рейте,нужное дело,без понтовых видосиков,аналитики рулят)))
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26.05.2021 19:38 Ответить
Бідні українці...... Пиз**ть потрібно, та не має кому. Вірніше є. Та я ще думаю....
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26.05.2021 18:30 Ответить
Вот дурачье...обещать, не знать женится За взятку в $3,5 млн двое мужчин обещали должность главы Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 7699
Профукали денежки то. Лучше б детям реальным помогли...
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26.05.2021 18:31 Ответить
нормально так оманские офшори тарятся, - только с 25 областей по 3,5 лимона с каждой в год.
Бил Гейтс сосет...
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26.05.2021 18:36 Ответить
всю жизнь так было. при яныке миллион, при порохе два, при зеле три. поэтому назначения некоторых голов ОДА выглядят такими странными. на первый взгляд. ну а пятсот пацаны уже себе накрутили.
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26.05.2021 19:24 Ответить
одноразовая лицензия = 850 до 25 500 грн
интересно, скольколько стоит лицензия на натурального лося?
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26.05.2021 18:41 Ответить
Интересно, у правоохоронцив не возникает вопрос, почему такая цена за должность с зарплатой 3,5млн долларов за сто лет безупречной службы, если не жрать не спать ходить нагишом..?)
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26.05.2021 18:41 Ответить
на олх дешевле можно купить
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26.05.2021 18:48 Ответить
Примечательно:
"Злоупотребление влиянием", а не " Мошенничество".
То есть, эти "два мужчины" реально имели возможность повлиять на решение КабМина в таком важном решентии!
За взятку в $3,5 млн двое мужчин обещали должность главы Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 4958
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26.05.2021 18:48 Ответить
Не, чудак просто так притащил левым цыганам три с половиной лимона баксов. Прикинь, лох какой, долларовый миллионер, но наивный, как кухарка…
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26.05.2021 18:55 Ответить
судя по совковому убранству служебного кабинета и счетчику купюр на сейфе не первый раз они этим влиянием торговали.
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26.05.2021 19:27 Ответить
ты/вы не понимаете!!это если воровать миллионами это и будет ,,злоупотребление влиянием"(то есть условно как бы ,,побаловались")а вот если бы вы или я!!такую же схему провернули с десяткой,другой(и не факт что баксов)то это уже будет,,мошенничество" и не факт что не с приставкой,,в особо крупных размерах!!"(как то так украинская фемида работает) За хабар $3,5 млн двоє чоловіків обіцяли посаду голови Кіровоградської ОДА - Цензор.НЕТ 2106 За хабар $3,5 млн двоє чоловіків обіцяли посаду голови Кіровоградської ОДА - Цензор.НЕТ 9999
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26.05.2021 22:33 Ответить
Ермак с братаном???
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26.05.2021 18:58 Ответить
главное ,что бы по дороге из кабинета не потерялась половина За взятку в $3,5 млн двое мужчин обещали должность главы Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 7865
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26.05.2021 18:58 Ответить
Угробили страну... За взятку в $3,5 млн двое мужчин обещали должность главы Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 4255
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26.05.2021 19:21 Ответить
Скільки ж вони крадуть, падли, якщо взятки такі до корита ....
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26.05.2021 19:22 Ответить
Должность главы Какой Нибудь ОГА - 1000% подъём своего бизнеса в отличии от того если просто заниматься честной торговлей и производством.
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26.05.2021 19:31 Ответить
Это что, сьемки нового папика?
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26.05.2021 20:05 Ответить
Видимо Черная перебила 3.5 млн. раз должность ей досталась.
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26.05.2021 20:33 Ответить
Владимир Зеленский стал собственником ещё 16 торговых марок



С начала 2021 года президент Украины Владимир Зеленский стал собственником 16 торговых марок, среди которых «газе!та», «Зе!Команда», «Ze», «Зе», «ЗеНьюз» и другие, сообщает Новое время.
Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.
19 мая был зарегистрирован знак для товаров и услуг «газе!та» (№ свидетельства 298048), 5 мая - 4 знака «Зе!команда» (№№ 297229, 297232, 297231, 297228), «Ze» (№ 297227), 2 знака «Зе» (№ 297230, № 297226); 10 марта 2021 - ЗеНьюз (№ 293600), ZeNews (№ 293599); 3 марта 2021 - «Зе!команда» (№ 293100), «Зекоманда» (№ 293101); 24 февраля 2021 - «Зробимо це разом!» (№ 292680); 13 января - «Зе» (№ 290208), «Ze» (№ 290212), «Зе!» (№ 290209). Собственником всех этих знаков указан Владимир Александрович Зеленский.
Заявки на эти торговые марки Зеленский подал ещё в 2019 году, в период предвыборной гонки, но правовую охрану знаки для товаров и услуг получили только сейчас, спустя практически 2 года.
В декларации за 2020 год Владимир Зеленский указывал, что владеет тремя патентами на изобретения (это «Система и способ захвата движения и способ производства анимационного контента с их использованием», которую изобрел лично Зеленский, а также «Способ переназначения набора захваченных данных сканирования (варианты), компьютерная система для его осуществления и считываемый компьютером носитель данных» и «Способ создания трехмерных анимационных фильмов, компьютерная система для его осуществления и считываемый компьютером носитель данных», изобретенные в соавторстве); тремя патентами на полезную модель (два «Способа переназначения набора захваченных данных сканирования» и «Способ создания трехмерных анимационных фильмов»).
Зеленский, согласно последней опубликованной декларации (за 2020 год), указывал, что полностью или частично владеет 47 знаками для товаров и услуг, среди которых торговые марки Супермент, Квартал, Лига Смеха, Женский квартал, КварталФест. В то же время, в декларации Владимира Зеленского за 2020 год фигурирует знак для товаров и услуг со свидетельством № 1546318 и знак № 1515851, однако товарный знак с таким номером отсутствует в Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.
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27.05.2021 00:09 Ответить
Якщо по патентам Гідранта порівняти з Маском чи Джобсом, останні просто нездари)
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27.05.2021 08:38 Ответить
Як ще не подав заявку на право власності тих прозвищ, якими його "нагородили" за два роки, щоб отримувати плату від тих, хто його обізве Монікою і т.д.
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27.05.2021 08:40 Ответить
Може і правда -але таки смердить симулякром , для справної довідки про успіхи....
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27.05.2021 01:00 Ответить
Интересные законы у нас: в оптимистическом для них варианте штраф 850 грн? Это верх безумия!
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27.05.2021 06:42 Ответить
Теперь , прояснили расценки , просьба к Кабмину напечатайте весь прайс лист 🙄 пожалуйста 🙏
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27.05.2021 08:34 Ответить
"Двоє громадян вимагали та отримали від жителя Кіровоградської області неправомірну вигоду в сумі 3,5 мільйона доларів США за обіцянку вплинути на посадових осіб Кабінету Міністрів України під час розгляду питання про погодження призначення на посаду голови Кіровоградської ОДА", - сказано в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3267673
Якщо Лох сам виявив бажання за гроші у "шахраїв" сприяння призначенню на голову ОДА, , на посаду якого призначає ЯнеЛох, то які претензії до цих двох "шахраїв"?
Можливо цей Лошарик і справді достойна людина, просто не встиг купити місце в Слузі народу)
А цих двох треба просто пробачити і відпусти!
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27.05.2021 08:35 Ответить
Косвено можно поверить,что лакомовые кусочки власти у госкорыта провластная"зелень"продает и покупает..
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27.05.2021 09:54 Ответить
 
 