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военные учения (3283) Черниговщина (1343) Анна Коваленко (53) тероборона (292)

"Сенсационно высокая явка резервистов - более 100%!" - председатель Черниговской ОГА, жена главнокомандующего ВСУ Анна Коваленко дала оценку маневрам сборов бригады ТРО. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Почти 2 тыс. бойцов в течение двух недель совершенствовали свои боевые навыки. Явка на сборах была чрезвычайно высокой - люди приходили целыми коллективами и приводили с собой друзей.

Об этом пишет в Фейсбуке глава Черниговской ОГА Анна Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Две недели почти две тысячи бойцов совершенствовали свои военные навыки, отрабатывали военные задачи со своими побратимами и посестрами", - отметила она.

По словам Коваленко, эти сборы побили все рекорды явки.

"Главное достижение учений: сенсационно высокая явка резервистов в военкоматы с первого же дня учений - более 100%! Люди приходили целыми коллективами, приводили друзей", - написала глава ОГА.

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Итоги сборов подводили в Новогоде-Северском, расположенном в 60 км. от украинско-российской границы.

"Неслучайно итоги подвели именно здесь, на Новгород-Северщине, потому что на протяжении многих лет Новгород-Северский исторически был и всегда будет северным форпостом Украины. Именно здесь закалялся опыт обороны государственных границ", - отметила Коваленко.

"Стрельбы и другие обязательные для таких учений мероприятия показали, насколько высок интерес, патриотизм наших защитников. Вопреки опасениям, напряжение на границе с РФ только поспособствовало проявлению лучшего, что есть в наших людях: прежде всего, взаимовыручки", - добавила глава ОГА.

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Сенсационно высокая явка резервистов - более 100%! - председатель Черниговской ОГА, жена главнокомандующего ВСУ Анна Коваленко дала оценку маневрам сборов бригады ТРО 01
Сенсационно высокая явка резервистов - более 100%! - председатель Черниговской ОГА, жена главнокомандующего ВСУ Анна Коваленко дала оценку маневрам сборов бригады ТРО 02
Сенсационно высокая явка резервистов - более 100%! - председатель Черниговской ОГА, жена главнокомандующего ВСУ Анна Коваленко дала оценку маневрам сборов бригады ТРО 03
Сенсационно высокая явка резервистов - более 100%! - председатель Черниговской ОГА, жена главнокомандующего ВСУ Анна Коваленко дала оценку маневрам сборов бригады ТРО 04

Автор: Ольга Лузан
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Учебные сборы по территориальной обороне завершились на Черниговщине - Цензор.НЕТ 4326
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26.05.2021 19:49 Ответить
Навіщо ці парадні фото? Де стрільби по макетам танків з МТ-12?
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26.05.2021 20:09 Ответить
Какие Рапиры, там тренируются с деревянными макетами или личным охотничьим оружием, профанация, а не терроборона
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27.05.2021 01:29 Ответить
Еталонноє "внєзапна" "Сенсаційно висока явка резервістів - понад 100%!" - голова Чернігівської ОДА, дружина головнокомандувача ЗСУ Ганна Коваленко дала оцінку маневрам зборів бригади ТРО - Цензор.НЕТ 6476
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27.05.2021 08:11 Ответить
рашка за две недели до Киева дойдет ?
ну-ну... Учебные сборы по территориальной обороне завершились на Черниговщине - Цензор.НЕТ 540

до Рейкявика может и дойдут, а до середины Днепра вряд ли...
Н.В.Гоголь Учебные сборы по территориальной обороне завершились на Черниговщине - Цензор.НЕТ 3061
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26.05.2021 19:53 Ответить
За два тиждні хіба що рашиссти дійдуть до Крима.... за течією.
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26.05.2021 20:00 Ответить
...таки да, вперёд ногами.
Але ж шлюзовати їх - морока.
Най вже раки Київського моря ласують! 😁
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26.05.2021 20:42 Ответить
Дойде. Утримає? Не думаю. Знаю я ці "збори", вже проходив. Совковий довбо...зм невиліковний, поки совкові охвіцери на вищих посадах.
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26.05.2021 22:25 Ответить
Вітаю всіх патріотів України з гарною новиною!
Україна виграла чемпіонат Європи зі стрільби, розбивши у фіналі Росію

Навчальні збори з територіальної оборони завершилися на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5026
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26.05.2021 20:43 Ответить
Прибыло более 100 % !!! Неожиданно приехала теща Хомчака.
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27.05.2021 07:49 Ответить
Главное чтоб не ее муженек теперь их вел в бой. Кинуть солдат на прорыв в Иловайске, а скмому уехать в хвост колонны и бросить раненых..а потом мирно выйти из окружения в другом месте через российские блокпосты...на новом авто. Он слил всех кто был в окружении, тут нет сомнений.
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27.05.2021 09:24 Ответить
 
 