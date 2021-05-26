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17-летний житель Кривого Рога поджег свою беременную девушку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Молодой человек облил девушку горючей жидкостью, поджег и сбежал. Девушка жива, она в больнице в тяжелом состоянии. Парня задержали и собираются сообщить ему о подозрении в покушении на убийство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Девушка с телесными повреждениями был доставлен в больницу", - сказано в сообщении полиции.

Оперативники перекрыли вокзалы и автовокзалы, привлекли для розыска поджигателя дополнительные патрули. Вскоре его удалось задержать. Дома у парня провели обыск и нашли оружие.

Местные СМИ сообщают, что у девушки серьезные ожоги.

"Предварительный диагноз медиков: термический ожог лица, тела, дыхательных путей, туловища и конечностей 2-3 степени, который оценивается в 70% от площади тела. Также указывается, что пострадавшая находилась на 17 неделе беременности. На данный момент ее состояние оценивается как тяжелое, девушка находится в ожоговом отделении второй городской больницы", - пишут журналисты.

17-летний житель Кривого Рога поджег свою беременную девушку 01
17-летний житель Кривого Рога поджег свою беременную девушку 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+56
Конечно, я не преподаватель и не психоаналитик, но по моему, сделать из этого животного человека, уже не выйдет.
Жаль не пристрелили во время задержания.
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26.05.2021 21:25
+43
как девушку беременеть - взрослый
а как отвечать за подпал почти двух человек - малолетка...
п*дло озабоченное...
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26.05.2021 21:20
+22
Наслухався певно моргенштерна...
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26.05.2021 21:30
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А чтоб избавиться от того, от которого залетела, чтоб избавиться от предыдущего, нужно залететь от еще одного, а потом, чтоб и от этого избавиться, нужно... ну вы поняли))

<?php
$x = мужик не отшит;
do {
забеременнеть от другого мужика;
} while ($x=мужик отшит);
?>

Все мужики казлы 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 3321
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27.05.2021 10:24 Ответить
17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 6028
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27.05.2021 13:49 Ответить
Це покидьок вирішив таким чином позбутися небажаної дитини? Цікаво, а про презервативи він чув?
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27.05.2021 10:27 Ответить
"Леді" підсунула йому своє причандалля і вирішила, що "життя вдалося".
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27.05.2021 12:48 Ответить
Пане Colt! Ой, я вас умоляю! Ну, яке може бути життя з сімнадцятирічним дрищєм?
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27.05.2021 15:33 Ответить
Вона ж на 4 роки старша за нього. Вона знає його батьків. Можливо, вони при грошах.
Пістолет ніхто не буде купляти на останні гроші.
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27.05.2021 15:42 Ответить
аналог Николаевский
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27.05.2021 12:32 Ответить
"Вагітна дівчина" - це як?
Друге непорочне зачаття (прости, Господи)?
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27.05.2021 13:00 Ответить
Боже ж мой, что там в 21 год можно видеть? У нее только жизнь началась. Да и не началась похоже. Решила дать начало новой жизни. Но похоже не от того надо было начинать. Гнать его надо было поганой метлой от себя, меньше проблем было бы. А тот пусть и помирает бездетным, раз так хочет.
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27.05.2021 13:48 Ответить
21-летняя уже всё повидала и решила пошантажировать 17-летнего дружка.
Не так сталося, як гадалося.
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27.05.2021 13:31 Ответить
Надо запретить всем мужикам моложе 21 года трахаться без брака? Только кольца дарить и цветы? И годами ждать когда закончиться обручение? Не меньше года. Как это в старину было?
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27.05.2021 13:56 Ответить
Ему бы впору думать было как ЗНО сдать и в универ поступить где этих баб хоть каждый месяц меняй, но увы, он захотел потрахацца. Ну будет теперь надрачивать шишку на зоне 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 8422
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27.05.2021 14:46 Ответить
причем возможно не только свою 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 4865
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27.05.2021 14:52 Ответить
таких красноречивых элементов в одежде скомбинированных вместе я еще не встречал...
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27.05.2021 13:41 Ответить
Он православный гопник растаман 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 2714
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27.05.2021 14:53 Ответить
ахахаха)) нанюхаеться - бежит в церковь ...по дороге отжимает мобилу - и так по кругу день в день .... круговорот дауна в природе постоянных циклов )))
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27.05.2021 15:14 Ответить
Он - несовершеннолетняя жертва растления старшей женщиной.
Судя по всему - ещё и жертва шантажа.
Там не всё так однозначно.
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27.05.2021 15:39 Ответить
Каждый старшекласник мечтает шоб его растлила секси-бейба по-старше 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 4849 а не прысчавая одноклассница. Так шо он мог бы шпилить эту барышню до конца учебы где он там собирался учится, а потом просто послать нах. Но, Кольт, ты скорее не прав, я думаю он ее любил и маниакально преследовал, а залетела она от другого пахаря, вот он и слетел с катушек, когда узнал шо та с икрой от другого головастика 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 9395
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27.05.2021 16:14 Ответить
Мечты старшеклассника - это одно.
А мнение судьи - это другое.
Экспертиза ДНК внесёт ясность.
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27.05.2021 17:12 Ответить
ти очем ? 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 3816 17летнего дебила не за неуплату алиментов судить будут 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 498
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27.05.2021 18:19 Ответить
Там будет видно за что судить.
Чей киндер и чему она ему угрожала, что довела до такого.
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27.05.2021 23:01 Ответить
так угрозы ж преступлением не считаются. Вот поджог живого человека - это действительно преступление.
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28.05.2021 08:12 Ответить
Уже не жертва. В статье 155 с 2018 года несовершеннолетняя особа заменена на особу не достигшую 16-летнего возраста.
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27.05.2021 17:33 Ответить
Но жертвой шантажа он был. Суд это учтёт.
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27.05.2021 17:52 Ответить
Или не был. А вот то, что он совершил преступление суд учтет обязательно.
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27.05.2021 17:56 Ответить
жертва москальського сатанату...в них девiз "не согрешишь, не покаешьсИ", "бьет, значит любит..."
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27.05.2021 17:56 Ответить
если родится мальчик....будет пожарником.))
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27.05.2021 14:56 Ответить
Меня терзают смутные сомненья(С)...
Странный этот Рог, хоть и Кривой. То какой-то дрыщ ЗЕбанутый из этого Рога появится, дурак дураком, но быдло выбрало его приписдентом, то садист, поджегший свою беременную подругу... А нормальные люди там живет или все такие, как эти 2 урода?
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27.05.2021 15:19 Ответить
Криворожцы - нормальные люди. Просто рожи кривые и рога.
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27.05.2021 15:28 Ответить
17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 5030 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 5030 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 6059

17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 5030 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 5030 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 5030
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27.05.2021 15:59 Ответить
Імовірно, це був Зе-виборець. Ще й із коноплею на футболці.
У Кр. Розі конопля - це як національний символ Кривбаса.

17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину - Цензор.НЕТ 5853
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27.05.2021 17:21 Ответить
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