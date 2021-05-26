17-летний житель Кривого Рога поджег свою беременную девушку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Молодой человек облил девушку горючей жидкостью, поджег и сбежал. Девушка жива, она в больнице в тяжелом состоянии. Парня задержали и собираются сообщить ему о подозрении в покушении на убийство.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Девушка с телесными повреждениями был доставлен в больницу", - сказано в сообщении полиции.
Оперативники перекрыли вокзалы и автовокзалы, привлекли для розыска поджигателя дополнительные патрули. Вскоре его удалось задержать. Дома у парня провели обыск и нашли оружие.
Местные СМИ сообщают, что у девушки серьезные ожоги.
"Предварительный диагноз медиков: термический ожог лица, тела, дыхательных путей, туловища и конечностей 2-3 степени, который оценивается в 70% от площади тела. Также указывается, что пострадавшая находилась на 17 неделе беременности. На данный момент ее состояние оценивается как тяжелое, девушка находится в ожоговом отделении второй городской больницы", - пишут журналисты.
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$x = мужик не отшит;
do {
забеременнеть от другого мужика;
} while ($x=мужик отшит);
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Все мужики казлы
Пістолет ніхто не буде купляти на останні гроші.
Друге непорочне зачаття (прости, Господи)?
Не так сталося, як гадалося.
Судя по всему - ещё и жертва шантажа.
Там не всё так однозначно.
А мнение судьи - это другое.
Экспертиза ДНК внесёт ясность.
Чей киндер и чему она ему угрожала, что довела до такого.
Странный этот Рог, хоть и Кривой. То какой-то дрыщ ЗЕбанутый из этого Рога появится, дурак дураком, но быдло выбрало его приписдентом, то садист, поджегший свою беременную подругу... А нормальные люди там живет или все такие, как эти 2 урода?
У Кр. Розі конопля - це як національний символ Кривбаса.