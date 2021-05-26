17-летний житель Кривого Рога поджег свою беременную девушку. ФОТО

Молодой человек облил девушку горючей жидкостью, поджег и сбежал. Девушка жива, она в больнице в тяжелом состоянии. Парня задержали и собираются сообщить ему о подозрении в покушении на убийство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Девушка с телесными повреждениями был доставлен в больницу", - сказано в сообщении полиции.

Оперативники перекрыли вокзалы и автовокзалы, привлекли для розыска поджигателя дополнительные патрули. Вскоре его удалось задержать. Дома у парня провели обыск и нашли оружие.

Местные СМИ сообщают, что у девушки серьезные ожоги.

"Предварительный диагноз медиков: термический ожог лица, тела, дыхательных путей, туловища и конечностей 2-3 степени, который оценивается в 70% от площади тела. Также указывается, что пострадавшая находилась на 17 неделе беременности. На данный момент ее состояние оценивается как тяжелое, девушка находится в ожоговом отделении второй городской больницы", - пишут журналисты.



