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ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В северо-западной части Черного совместная корабельно-катерная тактическая группа ВМС Украины и Великобритании провели тренировку в море типа "PASSEX". Целью мероприятия было совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО. Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 01

Двухдневное тренировка проходила в несколько этапов, в частности, корабельно-катерных группой было отработано маневрирование в строях и ордерах, организация противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и т.п. Во время выполнения общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей.

ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 02
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 03
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 04

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ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 05

Кроме того, на переходе морем личным составом были отработаны корабельные учения по передаче грузов воздушным и траверзним способом, ведение разведки, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведение поисково-спасательной операции.

ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 06
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 07
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 08
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 09

Смотрите: ВМС ВСУ совместно с Береговой охраной США провели тренировку типа "PASSEX" в акватории Черного моря. ФОТОрепортаж

ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 10

Стоит отметить, что коммуникация между экипажами корабельно-катерной группы осуществлялась исключительно на английском языке в соответствии с международной системы сигналов MTP.

ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 11
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 12
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 13
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 14
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 15

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские ВМС и корвет ВМС Румынии Horia Macellariu провели совместные тренировки типа PASSEX в Черном море. ФОТОрепортаж

ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 16

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море - Цензор.НЕТ 2021
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26.05.2021 22:00
+2
Володарі моря - це підводні човни.
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26.05.2021 21:48
+2
А где ольгинские рашотролли? Даже нах некого послать...
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26.05.2021 22:14
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Почему-то не указали сколько судов, и каких, участвовало с каждой стороны.
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26.05.2021 21:43 Ответить
Володарі моря - це підводні човни.
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26.05.2021 21:48 Ответить
И авианосцы. Остальное - шлак.
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26.05.2021 21:56 Ответить
Ага авіаносець у чорному морі? Цікаво що він тут буде робити? Тим більше що в авіаеосця має бути група прикриття
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26.05.2021 22:41 Ответить
В будущем останутся только авианосцы и подлодки, которые и будут друг друга прикрывать. Неавианосные надводные корабли оставят разве что для парадов, взаимных визитов и т.п..
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26.05.2021 23:12 Ответить
PASSEX это очень круто, но украинская киберполиция его запрещает
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26.05.2021 23:28 Ответить
ракеты -властелины всего!
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26.05.2021 22:50 Ответить
Назву тренування бажано б змінити.🤔
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26.05.2021 21:49 Ответить
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море - Цензор.НЕТ 2021
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26.05.2021 22:00 Ответить
А где ольгинские рашотролли? Даже нах некого послать...
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26.05.2021 22:14 Ответить
С пробуксовкой стартует
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море - Цензор.НЕТ 6253
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26.05.2021 22:27 Ответить
Или это дымовая завеса?
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26.05.2021 22:37 Ответить
при зеленой нечисти всё покупается и продается (брат Елдака)
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26.05.2021 23:30 Ответить
Красота !!! Наш молодой, ещё молодой флот, но наш !!!
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27.05.2021 09:40 Ответить
Сім футів під кілем!
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27.05.2021 12:54 Ответить
 
 