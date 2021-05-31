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Украинская лента "Стоп-Земля" получила на Берлинале "Хрустального медведя". ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Фильм о взрослении и первой влюбленности 16-летней школьницы получил получил награду от Юношеского жюри конкурсной программы Berlinale Generation 14plus. В Украине он выйдет в прокат во второй половине года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.

""Стоп-земля" - чувственная автобиографическая история об исследовании себя. 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не решишься - никогда не знаешь, есть ли что-то в ответ", - рассказали о фильме в Госкино.

Режиссер и сценарист фильма - Екатерина Горностай. Сыграли в нем непрофессиональные актеры-подростки Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов. Оператор-постановщик - Александр Рощин.

Украинская лента Стоп-Земля получила на Берлинале Хрустального медведя 01
Украинская лента Стоп-Земля получила на Берлинале Хрустального медведя 02
Украинская лента Стоп-Земля получила на Берлинале Хрустального медведя 03
Украинская лента Стоп-Земля получила на Берлинале Хрустального медведя 04
Украинская лента Стоп-Земля получила на Берлинале Хрустального медведя 05

Автор: Ольга Лузан
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Tolko Nenado

перше місце глядацьких симпатій України

https://twitter.com/i/status/1397261943216476161
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26.05.2021 23:10 Ответить
Хрустальный медведь....???
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26.05.2021 23:39 Ответить
Молодець , заслужила- бо думала і трудилась! А Зеленський членство в НАТО клянчить , замість повсякденної роботи на зміну країни.
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27.05.2021 01:14 Ответить
в школах расцветает булинг а учителям пофиг.
За такую зарплату им не до отношений в классах... им бы купить что подешевле и прокормиться
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27.05.2021 06:49 Ответить
 
 