109 украинских граждан вернулись из Сектора Газа на родину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Фоторепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешную эвакуацию из сектора Газа 109 украинцев и граждан других государств, самолет с ними утром приземлился в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из сектора Газа. Самолет с ними утром приземлился в Киеве. Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии", - говорится в сообщении.
В Офисе президента отметили, что украинские дипломаты провели ряд непростых переговоров и обеспечили безопасное возвращение украинцев домой.
"Украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они не оказались", - отметил Зеленский.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, были жвакуированы 127 человек, в основном женщины и дети - граждане Украины, Молдовы и Болгарии. Их к местам временного расселения перевезли транспортом ГСЧС. Также на месте встречи гуманитарной миссии по эвакуации людей в аэропорту были привлечены психологи Службы спасения. Они сопровождали людей к железнодорожному вокзалу.
Недавно в украинском МИД сообщили, что более 140 граждан Украины хотят вернуться на родину из сектора Газа.
Однако в министерстве объяснили, что сдерживали начало эвакуации из-за продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинцев.
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"Чорні брови, очі карі,
гарно, гарно бути в парі.
Проводжаймо сонце ясне за рікою
піснею дзвінкою.
Наче вітер гне калину,
обійняв юнак дівчину,
і цвіте у кожнім слові
щастя вірної любові."
А от ваших комментариев прям зигануть хочется, стыдно, товарищ...
а тут в секторі газа...от шо людей заставляє аж туди їхати жити...які були надії?..то ж не закордон, а гетто..
як писали - укрзалізниця їх швидко розвезе, не дасть їм надовго затриматись у києві, щоб не тинялись, не оббивали пороги установ, тіпа, біженці
- ну впрямь как президент американский... После ТАКОГО заявления все страны зарекутся обижать украинцев!
(особенно Польша)
У Вас талант!
Пишите книги и станете богатым!!!
виживанняпроживання в Секторі Газа, життя в Україні їм буде здаватися райським життям) Хіба що попруться в Лугандонію, щоб не втрачати навики виживання.
АЙКОООООООООООООС
а по сути зеленский прокидал своих избирателей, они ЛОХИ
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