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Сектор Газа (159) украинцы (3737) эвакуация (1754)

109 украинских граждан вернулись из Сектора Газа на родину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешную эвакуацию из сектора Газа 109 украинцев и граждан других государств, самолет с ними утром приземлился в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из сектора Газа. Самолет с ними утром приземлился в Киеве. Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии", - говорится в сообщении.

109 украинских граждан вернулись из Сектора Газа на родину 01
Фото: сайт президента

В Офисе президента отметили, что украинские дипломаты провели ряд непростых переговоров и обеспечили безопасное возвращение украинцев домой.

"Украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они не оказались", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, были жвакуированы 127 человек, в основном женщины и дети - граждане Украины, Молдовы и Болгарии. Их к местам временного расселения перевезли транспортом ГСЧС. Также на месте встречи гуманитарной миссии по эвакуации людей в аэропорту были привлечены психологи Службы спасения. Они сопровождали людей к железнодорожному вокзалу.

109 украинских граждан вернулись из Сектора Газа на родину 02
109 украинских граждан вернулись из Сектора Газа на родину 03
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Фото: сайт ГСЧС

Недавно в украинском МИД сообщили, что более 140 граждан Украины хотят вернуться на родину из сектора Газа.

Однако в министерстве объяснили, что сдерживали начало эвакуации из-за продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинцев.
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Топ комментарии
+14
на фото типичные украинцы .. наверное ларьков с шаурмой теперь станет больше ..
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27.05.2021 08:09
+11
Это украинцы? Ну, тогда я эскимос. А Зебилу - лишь бы попиариться...
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27.05.2021 08:57
+9
Особисто не зустрів? Селфі не робив? Тоді не рахується!
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27.05.2021 07:57
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Особисто не зустрів? Селфі не робив? Тоді не рахується!
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27.05.2021 07:57 Ответить
Интересно, когда он их приветствовал то чем размахивал, неужели своим рояльным предметом?!
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27.05.2021 07:58 Ответить
на фото типичные украинцы .. наверное ларьков с шаурмой теперь станет больше ..
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27.05.2021 08:09 Ответить
Песня, украинская...
"Чорні брови, очі карі,
гарно, гарно бути в парі.
Проводжаймо сонце ясне за рікою
піснею дзвінкою.
Наче вітер гне калину,
обійняв юнак дівчину,
і цвіте у кожнім слові
щастя вірної любові."
А от ваших комментариев прям зигануть хочется, стыдно, товарищ...
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27.05.2021 16:14 Ответить
колись дивився фільм віталія манського про долю однокласників львівської школи №52(руска)...і там були дві однокласниці по сусідству:одна в ізраїлі, друга в лівані...ліванська хотіла зустрітись з ізраїльською, а та - ні...
а тут в секторі газа...от шо людей заставляє аж туди їхати жити...які були надії?..то ж не закордон, а гетто..
як писали - укрзалізниця їх швидко розвезе, не дасть їм надовго затриматись у києві, щоб не тинялись, не оббивали пороги установ, тіпа, біженці
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27.05.2021 08:09 Ответить
"Украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они не оказались", - отметил Зеленский. "

- ну впрямь как президент американский... После ТАКОГО заявления все страны зарекутся обижать украинцев!
(особенно Польша) 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 6621
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27.05.2021 08:11 Ответить
А как Польша обидела граждан Украины? Предоставив им работу на условиях местных? Медицинское обслуживание на уровне местных? Бесплатную вакцинацию всем на тех же условиях, что и местеым? Своевременной выплатой зарплат? Зачислением стажа работы в пенсионный стаж? Жестко реагируя на каждый случай преступлений против иностранных граждан, включая граждан Украины?
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27.05.2021 08:35 Ответить
Вы мечтатель!
У Вас талант!
Пишите книги и станете богатым!!! 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 2368
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27.05.2021 08:50 Ответить
Ну і куди тепер їм податися, ні роботи ні житла?
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27.05.2021 08:22 Ответить
Після виживання проживання в Секторі Газа, життя в Україні їм буде здаватися райським життям) Хіба що попруться в Лугандонію, щоб не втрачати навики виживання.
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27.05.2021 08:26 Ответить
В Израиль, куда же ещё. 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 7656
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27.05.2021 08:27 Ответить
Так они ж беженцы! Им положено пособие.
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27.05.2021 08:39 Ответить
Зрозуміло, втікли від "нацистського режиму" Порошенка в Сектор Газа.
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27.05.2021 08:45 Ответить
Спасибо "УКРЗАЛИЗНЫЦЕ"! 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 3972
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27.05.2021 08:26 Ответить
Ну а чего нахаляву не прилететь домой ?
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27.05.2021 08:31 Ответить
Пропіаритись - це святе. Без кацаваротки і сонце не сходило б і трава не росла.
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27.05.2021 08:43 Ответить
Это украинцы? Ну, тогда я эскимос. А Зебилу - лишь бы попиариться...
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27.05.2021 08:57 Ответить
Тобто,під час активних бойових дій їх не вивозили спеціально,а вивезли за державний кошт після встановлення миру....
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27.05.2021 09:10 Ответить
109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 2607
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27.05.2021 09:15 Ответить
Голобородько - мой президент!!!
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27.05.2021 16:19 Ответить
надеюсь они ракет с собой не привезли... над Киевом железного купола нет
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27.05.2021 09:19 Ответить
109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 6797 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 1324 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 5924
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27.05.2021 09:19 Ответить
БАБАДАААААААААААА
АЙКОООООООООООООС
а по сути зеленский прокидал своих избирателей, они ЛОХИ
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27.05.2021 09:40 Ответить
Оперативненько. Как только боевые действия закончились, сразу привезли. Можно уже назад везти.
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27.05.2021 09:41 Ответить
всё равно зрада.
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27.05.2021 09:54 Ответить
Что они там делали?
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27.05.2021 11:15 Ответить
Рожали от арабов
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27.05.2021 11:40 Ответить
Потім та п---а з собачкою засвітилась пізніше,не могла з чергового курорту, з Мадагаскару вилетіти вчасно...А то таке -,кому війна а кому курорти по китаям та мадагаскарам...
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27.05.2021 13:44 Ответить
Завершена проводившаяся при активном посредничестве и помощи Египта операция по эвакуации из сектора Газа изъявивших желание его покинуть граждан Украины, России и других стран. В четверг, 27 мая, спецбортом военно-транспортного Ил-76 в Москву были доставлены 64 гражданина РФ, ранее находившихся в секторе. В ночь на 27 мая завершена эвакуация из сектора Газа 103 граждан Украины. Вместе с украинцами спецрейсом из Каира в Киев вылетели несколько граждан Молдовы и Болгарии. Семья из Беларуси, которая планировала покинуть сектор вместе с группой украинцев, пыталась от этого отказаться и сбежать в Каире после того, как Лукашенко, руководитель Беларуси, обвинил ХАМАС в угрозе подрыва самолета Ryanair.
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27.05.2021 11:34 Ответить
Оце хвойди
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27.05.2021 11:38 Ответить
Какое отношение имеют проститутки чурок и их личинки к Украине?
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27.05.2021 12:01 Ответить
Зачем етих зомбированых хамасовцы превезли
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27.05.2021 12:54 Ответить
Пятый день без воды всё идут верблюды.
Помоги нам, Зе Аллах, добрести до воды
________________________________И не воет в ночи даже старый шакал,
Как дойти до кишлак, подскажи аксакал!
Помоги нам, Зе Аллах, наш небесный отец!

И спаси мусульман, без тебя нам кап**ец. (с)

109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину - Цензор.НЕТ 3240
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27.05.2021 14:15 Ответить
коли вже підписали мир закінчився обстріл дві неділі назад, їх вивезли для чого
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27.05.2021 15:10 Ответить
 
 