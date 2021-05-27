Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Президент США Джо Байден после стрельбы в Сан-Хосе (штат Калифорния), в результате которой погибли восемь человек, призвал Конгресс "положить конец эпидемии насилия с применением оружия" в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Достаточно. Я еще раз призываю Конгресс принять немедленные меры и прислушаться к призыву американского народа, включая подавляющее большинство владельцев оружия, помочь положить конец этой эпидемии насилия с применением оружия в Америке", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.
Президент США назвал стрельбу "ужасной трагедией".
"Мы все еще ожидаем многих подробностей этой последней массовой стрельбы, но есть некоторые вещи, которые мы знаем наверняка. Есть по крайней мере восемь семей, которые никогда больше не будут полными", - сказал Байден.
Он заявил, что флаги вновь будут приспущены в память о жертвах трагедии.
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Приказ американского лидера о приспущении флагов последовал за недавними массовыми расстрелами в Атланте (штат Джорджия), Индианаполисе (штат Индиана), Боулдере (штат Колорадо) и Рок-Хилле (Южная Каролина).
В свою очередь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после стрельбы призвала Конгресс принять пару "законопроектов о предотвращении насилия с применением оружия".
"Кризис насилия с применением огнестрельного оружия причиняет непостижимые страдания и боль семьям и общинам по всей стране, ежегодно унося ошеломляющее число в 40 тыс. американских жизней. Бездействие - это не вариант, и демократы Палаты представителей не смягчатся до тех пор, пока (...) наши двухпартийные законопроекты о предотвращении насилия с применением оружия, не станут законом", - цитирует ее заявление издание The Hill.
В среду утром сотрудник транспортной компании, работающей на территории железнодорожного депо в Сан-Хосе, устроил стрельбу на железнодорожной станции. Погибли по меньшей мере восемь человек. Сам стрелок, предположительно, покончил с собой.
Пожалуйста, подождите...
Как я ошибался.
Теперь я за тебя.
Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием
Це ти на якій мові?
Коли хвилюєшся чи щось не подобається, переходиш на рідну?
Так шо , не строй из себя фраера , троль
А ведь могу...
Но не буду уподоблять ся.
Решил обозвать меня кацапкой .
Там, где ты сама лоханулась?
Так это твои проблемы.
Нужно её запретить.
Запретить жизнь - чего проще.
Печально, но факт.
Наоборот. Чем больше на руках оружия - тем меньше живых вооруженных олигофренов.
На днях было - там же. На одном из этих массшутингов цивильный чувак с болтовиком рем-700 под .308 ликвидировал придурка.
В СМИ почти не освещали.
Журнашлюхам такое неинтересно.
Правильно так - видишь ******** со стволом в общественном месте, где висит табличка "gun free" - убей его первым!
Мабуть тому що у них за парканом ворог, є об*єкт. А у США усе розмите і купа зброї на руках.
При чем тут рядовые граждане? может изза таких как гитлер, вообще запретить государственные образования? пусть будет анархия? логики нет.
Есть оружие - власть считается с народом, нет оружия - власть крутит из народа веревки как на постсовке.
Издание сообщает, что бойню в депо устроил 57-летний Сэмюэль Кэссиди, работник этой-же железнодорожной компании. Перед тем, как явиться с оружием на проходившее на рабочем месте профсоюзное собрание, мужчина поджог свой дом.
А от если бы члены профсоюза ходили со стволами не только на выпивку в бар или прогулку с детьми в парке, но и на свои профсоюзные собрания, то они бы другому члену профсоюза сразу сделали пиф-паф!
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