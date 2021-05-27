Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в Полтавской области разоблачила "торговлю" должностями. Организатор обещал претенденту за $200 тыс. решить "на высшем уровне" вопрос назначения на госдолжности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники, среди которых бывшие правоохранители, "предлагали" кандидату должность руководителя Северо-Восточного межрегионального Главного управления Государственной инспекции градостроительства. Установлено, что на самом деле злоумышленники не имели возможности влиять на назначение.

Правоохранители задержали одного из участников группы при получении аванса в $20 тыс.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства злоумышленников. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проведет антитеррористические учения на объектах столичного метро: возможны ограничения движения и проверка документов





