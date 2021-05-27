РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4422 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Взяточники
2 486 13
взятка (5958) Полтавщина (905) СБУ (18697)

Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины в Полтавской области разоблачила "торговлю" должностями. Организатор обещал претенденту за $200 тыс. решить "на высшем уровне" вопрос назначения на госдолжности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники, среди которых бывшие правоохранители, "предлагали" кандидату должность руководителя Северо-Восточного межрегионального Главного управления Государственной инспекции градостроительства. Установлено, что на самом деле злоумышленники не имели возможности влиять на назначение.

Правоохранители задержали одного из участников группы при получении аванса в $20 тыс.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства злоумышленников. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проведет антитеррористические учения на объектах столичного метро: возможны ограничения движения и проверка документов

Должность в Госинспекции градостроительства пытались продать за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ 01
Должность в Госинспекции градостроительства пытались продать за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ 02
Должность в Госинспекции градостроительства пытались продать за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1964
показать весь комментарий
27.05.2021 11:12
+6
самая успешная реформа Зеленского: "Рынок Должностей"!
Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3927
показать весь комментарий
27.05.2021 11:23
+3
Цирк. Краще б до Мілованого завітали.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1964
показать весь комментарий
27.05.2021 11:12 Ответить
Хм... 3 миллиарда?
Хотя, за последние два года могло и подешиветь.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:25 Ответить
Цирк. Краще б до Мілованого завітали.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:12 Ответить
Нехилые расценочки у хмырей...
показать весь комментарий
27.05.2021 11:13 Ответить
а свё началось с того, что начали продавать талоны на парковочные места... Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1791
показать весь комментарий
27.05.2021 11:17 Ответить
апетит приходит во время жратвы Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9952
показать весь комментарий
27.05.2021 11:20 Ответить
самая успешная реформа Зеленского: "Рынок Должностей"!
Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3927
показать весь комментарий
27.05.2021 11:23 Ответить
Питання не в тому, що якісь шахраї намагалися продати посади, а в тому, що знаходилися бажаючі їх купувати ЗА ТАКІ гроші (тобто вони були впевнені, що зможуть їх відбити). Те, що в нас називається "боротьбою з корупцією" насправді є профанацією. При тому рівні корупції, що в нас, заходи мають демонстративно жорстокими, а потім, коли проблема зменшиться, побачимо (можна буде дещо ліберизувати законодавство). Здається, Наполеон казав, що будь-якого інтенданта, який перебуває на посаді 5 років, можна спокійно розстрілювати, не витрачаючи час і зусилля на слідство. Може не так радикально, але стосовно чиновників має існувати презумція вини, мають бути узаконені провокації, на підставі яких людей однозначно засуджувати, мають матеріально стимулюватися повідомлення про вчинення корупційних злочинів (за рахунок самого корупціонера, щоб не навантажувати бюджет, і у випадку великих корупціонерів в таких розмірах, щоб якась секретарка, охоронець, референт чи рядовий бухгалтер, які виступляьть викривачами, взагалі могли не працювати принаймні 5 років і більше (ні в чому собі не відмовляючи в розумних межах); ну і терміни "відситки" мають бути взірцево жорстокими (карають же за безбілетний проїзд в громадському транспорті в 50-кратному розмірі -- підхід має бути аналогічним).
показать весь комментарий
27.05.2021 11:42 Ответить
как минимум геращенко купил должность жопой
показать весь комментарий
27.05.2021 13:00 Ответить
 
 