Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины в Полтавской области разоблачила "торговлю" должностями. Организатор обещал претенденту за $200 тыс. решить "на высшем уровне" вопрос назначения на госдолжности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленники, среди которых бывшие правоохранители, "предлагали" кандидату должность руководителя Северо-Восточного межрегионального Главного управления Государственной инспекции градостроительства. Установлено, что на самом деле злоумышленники не имели возможности влиять на назначение.
Правоохранители задержали одного из участников группы при получении аванса в $20 тыс.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства злоумышленников. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.
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Хотя, за последние два года могло и подешиветь.