Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
На полигоне Широкий Лан в Николаевской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства в калибре НАТО – 155 мм.
Об этом пишет сайт Defense Express, передает Цензор.НЕТ.
"Из нее уже осуществлено более 50 выстрелов", – уточняет источник.
По данным журналистов, применяются как снаряды М107 и Mod 272 (инертные) производства Турции, так и снаряды от чешской компании Excalibur Army (включая дальнобойные осколочно-фугасные с улучшенной аэродинамикой и ведущим пояском HE ERFB-ВР).
Нынешние стрельбы проводятся для оценки реальных возможностей САУ и соответствия определенным требованиям: проверяются дальность, устойчивость ствола на настрел и другое.
"Среди прочего, речь идет о 1400 выстрелах на максимальном заряде", – подчеркнули авторы.
САУ 2С22 "Богдана" выполнена в натовском 155-мм калибре. Планируется, что САУ должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.
Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221 и имеет спаренную бронированную кабину для размещения обслуги боевой машины. Ствол 155-мм пушки с "прогрессивной нарезкой" был изготовлен на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.
На "Богдане" также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания.
Пожалуйста, подождите...
https://censor.net/ru/photo_news/3266084/60mm_minomet_mp60_bez_zamechaniyi_ekspluatiruetsya_v_vsu_v_techenie_treh_let_neispravnosteyi_obnarujeno
Ствол орудия, проверяют сильнее, там и дефектоскопия и гидроиспытания. Причем каждого ствола!
Поиспытываем, напишем новых требований для доработки (типа добавить еще 7 колес, удилинить дуло на 1,5см и начать испытавать по новой), срач уляжется и все забудется на годок другой
оно только какается...
дал бы кто ссылку на российский типа "цензор нет" в котором так же можно дискутировать-ругаться как и тут. х хочу ругаться...
всё равно будут стоять за пол тыщи километров отпередовой....
https://www.ukrmilitary.com/2020/12/Bohdana.html
А на#єра честкого непотрібу накупили ще й за совковим калібром???
Гаубиця це не гармата???
Чешська «Дана» не є гаубицею???
А українська «Богдана»???
Де ти набрався цієї фігні - у трускавецьких університетах, де вам читали з вікіпєдії???
І який сенс купляти знов совковий калібр, якщо армія переходить на НАТОвські стандати??? Закупляли б вже не дану, а діту. Дорожче мабуть, але 155 мм і дальність пострілу майже 40 км, а не 20.
І ти так і не відповів - що таке гаубиця й чим відрізняється від просто гармати...
А совкова мста пуляє майже на 30 кілометрів.
Може все ж краще бути недосяжним, для противника, вражаючи його???
різниця у 20 кілометрів не має ніякого впливу???
може я і "диваний" але не трускавецький...
Так чим відрізняється гармата від гаубиці, "фахівець" ???
Стосовно «не вміння стріляти прямою наводкою» ти знов вляпався у «трускавецькі університети» - сам же написав за КВ-2, куди вліпили гаубицю м10, бо просто не було танкової гармати такого калібру. Але стріляти, як класична гаубиця, він не міг, бо вертикальний кут максімум 18 градусів. Зате прямою наводкою - запросто...
А гаубиця, яка стріляє на 40 кілометрів запросто стрельне й на 20, і на 10. А от та, що стріляє на 20, не стрельне на 40. А якщо ця гаубиця вітчизняного виробництва, то вона дешевше обходиться бюджету ще й дає роботу українським підприемствам. А ще й наближає до вступу в НАТО, бо калібр сумісний...
Бувай, трускавеуький фахівець...
Тобто «Богдана» не є гаубицею???
Піди розробникам за це розкажи...
новость - большой гуд!
Я видел, как "комфортно" расчётам всех буксируемых орудий и некоторым самоходным, когда они на свежем воздухе СУТКАМИ осенью, зимой и ранней весной.
А уж эпитеты артиллеристов по отношению к своим товарищам, по поводу комфорта, это отдельная песня))) Это в одной бригаде, у которой буксируемые, самоходные и реактивные. Самоходчики, просто отмалчиваются и крутят фиги в карманах)))))
Іще новини від Тарано-Хомчаківського керування.
Міноборони продало 9 зайвих авіадвигунів Су-24 за 1,8 млн гривень
"Двигуни для військових літаків були продані у 2021 році покупцеві на внутрішньому ринку
...А лише завершальний етап капітального ремонту одного двигуна АЛ-21Ф-ЗТ у березні 2021 року коштував військовим щонайменше2,7 мільйона г ривень."
Надеюсь, так же будет долбить ватопитеков.
Чем Вас лично "Даны" не устраивают?
Или Вас устраивает 2С3 "Акация"? Или 2С19 "МСТА-С"?
155 мм 2С22 «Богдана», дальність вогнбю 35-40 км уламково-фугасним,
45-60 км активно-реактивним снарядом. Тільки в цій різниці перевага, бо Дана буде знищена ще до підїзду для нанесення удару.
Но Вы ВНИМАТЕЛЬНО читайте ЧТО написано. А читать Вы явно не умеете.
"... стрельбы проводятся для оценки реальных возможностей САУ и соответствия определенным требованиям: проверяются дальность, устойчивость ствола на настрел и другое.
Планируется, что САУ должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса".
А это не конкретные ТТХ. Потому что должна, это совсем не обеспечивает.
Так что не читайте РЕКЛАМУ.
Вы не думаете, что "Дана" может стрелять не только ОФ снарядом?
Но это конечно фигня.
Рекомендую, подумать о состоянии расчёта орудия в условиях поздней осени, зимы и ранней весны.
Это очень НЕ РОМАНТИЧНО.
Всё равно не поймёте.
Стричь по верхушкам, это конечно не предел, но весьма смахивает на подходы ИгорькаЛ.
Что в "Богдане" из будущего? Платформа с подогревом или подсветка откидной полочки?
Где у этой рекламной тачанки боекомплект возится? Сколько его?
Да вопросов много. Даже слишком.
АднАка, раздаются крики с болот - "Богдана" самая-самая.... Да она прям писец, самая-самая...."
Туфта она, а не полноценная артсистема.
Видимые открытые стеллажи)))) Там ВСЕГО 10 штук. Ну ещё с правой стороны, 10. Т.е. боекомплект 20 снарядов.
Какая крутая машина)))
Вслед за "Богданой", будем тягать ещё один "КрАЗ", но со снарядами.
Итого в артбатареее, будет на шесть машин больше и соответственно увеличится штат. А там дальше числа, начинают внИзапно подскакивать в прогрессии. Что в количестве машин, что в количестве личного состава (водители в частности).
И НИ О ЧЁМ. От слова - СОВСЕМ.
Так что там с возимым боекоплектом?
Что с условиями работы расчёта в условиях нестабильной погоды?
Я знаю о чём говорю)))
У меня образование соответствующее.
И так, для общего понятия. Дальность стрельбы, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ качественной характеристикой.
Вы, просто не знаете ЧЕМ достигается максимальная дальность стрельбы и каковы последствия при этом, для самой установки.
Очень мобильный комплекс.
МСТА-С в далёкой заднице, по мобильности от "Даны".
Но криков о превосходстве до хрена.