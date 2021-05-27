Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО. ФОТО

На полигоне Широкий Лан в Николаевской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства в калибре НАТО – 155 мм.

Об этом пишет сайт Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

"Из нее уже осуществлено более 50 выстрелов", – уточняет источник.

По данным журналистов, применяются как снаряды М107 и Mod 272 (инертные) производства Турции, так и снаряды от чешской компании Excalibur Army (включая дальнобойные осколочно-фугасные с улучшенной аэродинамикой и ведущим пояском HE ERFB-ВР).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Ривненском полигоне проходит тестирование чешской 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нынешние стрельбы проводятся для оценки реальных возможностей САУ и соответствия определенным требованиям: проверяются дальность, устойчивость ствола на настрел и другое.

"Среди прочего, речь идет о 1400 выстрелах на максимальном заряде", – подчеркнули авторы.

САУ 2С22 "Богдана" выполнена в натовском 155-мм калибре. Планируется, что САУ должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.

Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221 и имеет спаренную бронированную кабину для размещения обслуги боевой машины. Ствол 155-мм пушки с "прогрессивной нарезкой" был изготовлен на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.

На "Богдане" также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания.















