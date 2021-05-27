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Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

На полигоне Широкий Лан в Николаевской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства в калибре НАТО – 155 мм.

Об этом пишет сайт Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

"Из нее уже осуществлено более 50 выстрелов", – уточняет источник.

По данным журналистов, применяются как снаряды М107 и Mod 272 (инертные) производства Турции, так и снаряды от чешской компании Excalibur Army (включая дальнобойные осколочно-фугасные с улучшенной аэродинамикой и ведущим пояском HE ERFB-ВР).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Ривненском полигоне проходит тестирование чешской 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нынешние стрельбы проводятся для оценки реальных возможностей САУ и соответствия определенным требованиям: проверяются дальность, устойчивость ствола на настрел и другое.

"Среди прочего, речь идет о 1400 выстрелах на максимальном заряде", – подчеркнули авторы.

САУ 2С22 "Богдана" выполнена в натовском 155-мм калибре. Планируется, что САУ должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.

Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221 и имеет спаренную бронированную кабину для размещения обслуги боевой машины. Ствол 155-мм пушки с "прогрессивной нарезкой" был изготовлен на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.

На "Богдане" также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания.

Начались первые испытания украинской САУ Богдана, выполненной в калибре НАТО 01
Начались первые испытания украинской САУ Богдана, выполненной в калибре НАТО 02
Начались первые испытания украинской САУ Богдана, выполненной в калибре НАТО 03
Начались первые испытания украинской САУ Богдана, выполненной в калибре НАТО 04
Начались первые испытания украинской САУ Богдана, выполненной в калибре НАТО 05
Начались первые испытания украинской САУ Богдана, выполненной в калибре НАТО 06
Начались первые испытания украинской САУ Богдана, выполненной в калибре НАТО 07
Начались первые испытания украинской САУ Богдана, выполненной в калибре НАТО 08
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Топ комментарии
+65
Какая красота! Особенно снаряды, вот умеют же люди радость свинособакам приносить
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27.05.2021 11:38
+29
сегодня ********** кончит в экстазе, первый НАТОвский ствол в украинской армии!!!!!!!!!
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27.05.2021 11:41
+29
Симпатичные кабанчики. Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 5886

Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 7299
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27.05.2021 11:44
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Правила форума Совет форумчан
Какая красота! Особенно снаряды, вот умеют же люди радость свинособакам приносить
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27.05.2021 11:38 Ответить
Огорчает сильно только, что с задержкой на 2 года. А ведь, если бы все шло по плану, могли и не потерять "Пакистанский контракт" на 200 с гаком САУ. Да и чешский хлам незачем было покупать.
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27.05.2021 12:08 Ответить
Стволы под 60 миномет под стандарты НАТО делали там-же И никаких нареканий.

https://censor.net/ru/photo_news/3266084/60mm_minomet_mp60_bez_zamechaniyi_ekspluatiruetsya_v_vsu_v_techenie_treh_let_neispravnosteyi_obnarujeno
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27.05.2021 13:26 Ответить
Большинство несчастных случаев с Молотом было связано со взрывом мины в стволе (в каких то случаях имело место "двойное заряжание", в каких то некачественные мины). Собственно ствол тут как таковой, не виноват, а выдержать взрыв мины внутри он не может в принципе - его функция выплюнуть мину в опр. направлении (по большому счету он может быть и из картона). Кроме того, с того времени, большинство граблей давно исправили.
Ствол орудия, проверяют сильнее, там и дефектоскопия и гидроиспытания. Причем каждого ствола!
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27.05.2021 13:08 Ответить
Ну хоть через 2 года...
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27.05.2021 11:41 Ответить
Это типа "нате вам, мол видите, зрады нет, мы мол про Богдану не забыли. Покупка Данн была стратегическим продуманным ходом".
Поиспытываем, напишем новых требований для доработки (типа добавить еще 7 колес, удилинить дуло на 1,5см и начать испытавать по новой), срач уляжется и все забудется на годок другой
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27.05.2021 11:49 Ответить
сегодня ********** кончит в экстазе, первый НАТОвский ствол в украинской армии!!!!!!!!!
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27.05.2021 11:41 Ответить
оно не кончает...
оно только какается...
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27.05.2021 11:42 Ответить
а вообще скучно с вами...
дал бы кто ссылку на российский типа "цензор нет" в котором так же можно дискутировать-ругаться как и тут. х хочу ругаться...
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27.05.2021 11:50 Ответить
Фригидная тварь и кончить? Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1691
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27.05.2021 11:59 Ответить
от нашего ствола полюбасу кончить, попов жышь не ипёть Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4883
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27.05.2021 12:02 Ответить
ну и шо?
всё равно будут стоять за пол тыщи километров отпередовой.... Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 2300
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27.05.2021 11:41 Ответить
Симпатичные кабанчики. Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 5886

Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 7299
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27.05.2021 11:44 Ответить
Такі шліци бачу вперше.
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27.05.2021 11:51 Ответить
Да, таких тоже раньше не видел. Скорее всего связано с тем, что сам снаряд не имеет цилиндрической части и фактически компенсируют разницу в диаметре с пояском, без существенной потери аэродинамики, а в полете возможно дополнительно закручивают снаряд
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27.05.2021 12:55 Ответить
Так , неначе поршень в гільзі двигуна ...
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27.05.2021 22:49 Ответить
Расейские задницы аж увлажнились, это не какая то там галимая бутылка на 0,5 литра!
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27.05.2021 11:51 Ответить
Ну ты и садист.. Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3437
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27.05.2021 14:26 Ответить
он каратэль)
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27.05.2021 23:04 Ответить
це та, яку в нас скомуниздили китайці і впарили пакистану
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27.05.2021 11:48 Ответить
І шо? Ракети теж пройшли випробування ще при Турчинові, а в військах їх як не було, так і нема.
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27.05.2021 11:55 Ответить
Поболее подобных новшеств и паРаша задумается чтобы прекращать свои *********, нормально общения там не понимают. Путлера убедит сила, иначе карлик быкует самоутверждаясь... комплекс у него недоразвитого...
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27.05.2021 12:01 Ответить
Без автомата заряжания? Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9256
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27.05.2021 12:07 Ответить
Автомат есть. Испытания должны проходить в комплекте с автоматом. Похоже просто выкинули старые фото.
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27.05.2021 12:11 Ответить
В тексте сказано, автомат в планах.
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27.05.2021 12:13 Ответить
В статье много несоответствий. Первые испытания были еще давно. И гидроиспытания и отстрелы. Потом испытания заблокировало МО

https://www.ukrmilitary.com/2020/12/Bohdana.html
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27.05.2021 12:52 Ответить
цуки зелёные уже сняли. при Пасторе была и цифровая система управления и автомат заряжания.
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27.05.2021 14:47 Ответить
"На "Богдане" также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания.Источник: https://censor.net/ru/p3267764"
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27.05.2021 12:13 Ответить
Я прям бачу як Єрмак(після розмови з кураторами із кремля) з Зе каже: "Ставим на вооружение"...
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27.05.2021 12:11 Ответить
Два роки тримали у кутку, а тепер дістали???
А на#єра честкого непотрібу накупили ще й за совковим калібром???
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27.05.2021 12:12 Ответить
перед тим як писати дурниці, загугли спочатку чим відрізняється гаубиця від гармати
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27.05.2021 13:51 Ответить
Й чим???
Гаубиця це не гармата???
Чешська «Дана» не є гаубицею???
А українська «Богдана»???
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27.05.2021 14:07 Ответить
для зовсім тупих роз'яснюю - Дана це гаубиця для заміни древніх Д-20, а Богдана гармата якою будуть міняти Гіацинти - це різні типи озброєння для різних задач
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27.05.2021 16:11 Ответить
Тобто Дана то гаубиця, і д 20 гаубиця, а гіацинт та богдана ні???
Де ти набрався цієї фігні - у трускавецьких університетах, де вам читали з вікіпєдії???
І який сенс купляти знов совковий калібр, якщо армія переходить на НАТОвські стандати??? Закупляли б вже не дану, а діту. Дорожче мабуть, але 155 мм і дальність пострілу майже 40 км, а не 20.
І ти так і не відповів - що таке гаубиця й чим відрізняється від просто гармати...
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28.05.2021 01:15 Ответить
І до речі - якщо «на заміну», то дана не дострелює до д 20 (47го року) аж чотири кілометри... А шасі красиве...
А совкова мста пуляє майже на 30 кілометрів.
Може все ж краще бути недосяжним, для противника, вражаючи його???
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28.05.2021 01:42 Ответить
дальність лазерного дальноміра на найновішому українському артилерійському розвіднику Барс-8АР становить 7 км. Разом з БПЛА Лелека дальність цілевказування зростає до 10 км. І все - далі фронтова артилерія не стріляє. Для фронтової артилеріїї головне маневреність, скорострільність і точнісь, а не ефемерна дальність. Але тупий диванний іксперд ніяк не вгамується
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28.05.2021 11:09 Ответить
"Ефемерна" дальність???
різниця у 20 кілометрів не має ніякого впливу???
може я і "диваний" але не трускавецький...
Так чим відрізняється гармата від гаубиці, "фахівець" ???
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28.05.2021 12:05 Ответить
ідіоту не доходить, що бійцям на лінії фронту пофіг що там робиться за 20 км - їм вогнева підтримка потрібна прямо тут. А оскільки ти тупорилий так і не навчився користуватися гуглем, то втовкмачу тобі - у гаубиці довжина ствола до 20 калібрів, гаубиці-гармати від 20 до 40 і у гармати більше 40 калібрів
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28.05.2021 13:50 Ответить
Тобто німецький танк PZ-IV був знаряджений гаубіцею???
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28.05.2021 13:58 Ответить
совєцькі Т-28 та КВ-2 також були озброєні гаубицею
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29.05.2021 19:42 Ответить
Ще питання - а чи можна гаубицю використовувати, як гармату???
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28.05.2021 14:17 Ответить
на відміну від гармат, зазвичай гаубиці не вміють стріляти прямою наводкою - тільки по навісній траєкторії
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29.05.2021 19:48 Ответить
Нарешті я почув від тебе головну відмінну рису гаубиці - вміння стріляти навесною траєкторією з закритих позицій і відправляти потужні заряди на далеку відстань, а для тогостовбур мав підійматись на великі вертикальні кути. І відносна длина стовбура тут є вже другорядною і не визначальною відмінностю - німецька «Колосаль» класична гаубиця, хоч мала стовбур більше 130 калібрів,
Стосовно «не вміння стріляти прямою наводкою» ти знов вляпався у «трускавецькі університети» - сам же написав за КВ-2, куди вліпили гаубицю м10, бо просто не було танкової гармати такого калібру. Але стріляти, як класична гаубиця, він не міг, бо вертикальний кут максімум 18 градусів. Зате прямою наводкою - запросто...
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29.05.2021 20:24 Ответить
дурбелику - щоб знищити типову ціль "взводний опорний пункт" нахрін не потрібні дорогі далекобійні гармати - ціль просто під носом в парі кілометрів. Завдяки кращій кучності, дешевшим снарядам та менш зношуваному стволу найрентабельніше знищувати впопучленців саме гаубицями - але упоротим зрадофілам хоч кілок на лобі теши
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29.05.2021 20:39 Ответить
Тобто я можу це перекласти так, що ти таки зрозумів, що гаубиця то не длина стовбура, а можливість стріляти навісною траєкторією.
А гаубиця, яка стріляє на 40 кілометрів запросто стрельне й на 20, і на 10. А от та, що стріляє на 20, не стрельне на 40. А якщо ця гаубиця вітчизняного виробництва, то вона дешевше обходиться бюджету ще й дає роботу українським підприемствам. А ще й наближає до вступу в НАТО, бо калібр сумісний...
Бувай, трускавеуький фахівець...
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29.05.2021 23:25 Ответить
я зрозумів що ти конкретно ідіот - Дани замовили ще в 2018 році при Порошенкові, а зебіли розікрали бюджет і скоротили замовлення до двох дивізіонів
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30.05.2021 00:05 Ответить
Дани розглядались але не замовлялись, за часів Порошенки.
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30.05.2021 00:45 Ответить
Але одне мене тішить, що ти вже не наполягаєш, на відносній длині стовбура... 😁
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30.05.2021 00:49 Ответить
бо ти настільки тупий, що марно тобі втовкмачувати очевидні речі
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30.05.2021 11:02 Ответить
Ясно...
Тобто «Богдана» не є гаубицею???
Піди розробникам за це розкажи...
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30.05.2021 11:22 Ответить
це тільки ти ідіот придумав, що Богдана гаубиця - розробники розумніші за тебе і знають, що Богдана гармата і в номенклатурі озброєння не пересікається з гаубицею Дана
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30.05.2021 13:38 Ответить
"Испытания САУ Богдана - в Украине началось тестирование гаубицы по стандартам НАТО" https://news.obozrevatel.com/society/v-kalibre-nato-v-ukraine-nachalis-pervyie-ispyitaniya-sau-bogdana/amp.htm
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30.05.2021 16:33 Ответить
Скажи своему трускавецькому проФФесору, що він поц...
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30.05.2021 16:35 Ответить
хмм.. фотки старые, трехлетней давности.. автомат заряжания не показали..
новость - большой гуд!
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27.05.2021 12:13 Ответить
Даже с автоматом заряжания, это не совсем гуд.
Я видел, как "комфортно" расчётам всех буксируемых орудий и некоторым самоходным, когда они на свежем воздухе СУТКАМИ осенью, зимой и ранней весной.
А уж эпитеты артиллеристов по отношению к своим товарищам, по поводу комфорта, это отдельная песня))) Это в одной бригаде, у которой буксируемые, самоходные и реактивные. Самоходчики, просто отмалчиваются и крутят фиги в карманах)))))
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27.05.2021 13:26 Ответить
На "Богдані" також має бути встановлена цифрова система управління вогнем та, можливо, автомат заряджання
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28.05.2021 05:15 Ответить
Надо на агрессоре испытать.
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27.05.2021 12:27 Ответить
Краматорський завод важкого верстатобудування судився з Міноборони,щоб продовжити випробування.
Іще новини від Тарано-Хомчаківського керування.
Міноборони продало 9 зайвих авіадвигунів Су-24 за 1,8 млн гривень

"Двигуни для військових літаків були продані у 2021 році покупцеві на внутрішньому ринку

...А лише завершальний етап капітального ремонту одного двигуна АЛ-21Ф-ЗТ у березні 2021 року коштував військовим щонайменше2,7 мільйона г ривень."Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8341
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27.05.2021 12:27 Ответить
По свинособакам! Залпом! Вогонь! І надіюся, що іспитами все не закінчиться, і цю установку таки приймуть на озброєння
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27.05.2021 12:40 Ответить
Выглядит весьма внушительно.
Надеюсь, так же будет долбить ватопитеков.
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27.05.2021 12:45 Ответить
То нам 152-е даны и пришлось купить, под перспективу покупки 155-х снарядов у чехов... хХотя за 26 лямов наверно можно было и завод построить с ноля!
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27.05.2021 12:53 Ответить
Посмотрите, сколько стоит новый трамвай и сравните с ценой на "Дану".
Чем Вас лично "Даны" не устраивают?
Или Вас устраивает 2С3 "Акация"? Или 2С19 "МСТА-С"?
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27.05.2021 13:29 Ответить
152-мм vz.77 «Дана», дальність вогню 18 км, максимум 20 км,

155 мм 2С22 «Богдана», дальність вогнбю 35-40 км уламково-фугасним,
45-60 км активно-реактивним снарядом. Тільки в цій різниці перевага, бо Дана буде знищена ще до підїзду для нанесення удару.
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27.05.2021 14:18 Ответить
У "Богданы" 35-40 км. ЗАЯВЛЕННАЯ.
Но Вы ВНИМАТЕЛЬНО читайте ЧТО написано. А читать Вы явно не умеете.

"... стрельбы проводятся для оценки реальных возможностей САУ и соответствия определенным требованиям: проверяются дальность, устойчивость ствола на настрел и другое.
Планируется, что САУ должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса".

А это не конкретные ТТХ. Потому что должна, это совсем не обеспечивает.
Так что не читайте РЕКЛАМУ.
Вы не думаете, что "Дана" может стрелять не только ОФ снарядом?
Но это конечно фигня.
Рекомендую, подумать о состоянии расчёта орудия в условиях поздней осени, зимы и ранней весны.
Это очень НЕ РОМАНТИЧНО.
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27.05.2021 14:46 Ответить
Про тактические варианты использования, Вам рассказывать бесполезно.
Всё равно не поймёте.
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27.05.2021 14:48 Ответить
А я щось не так написав? А Ви не думаєте, що можна вижати ще і більше з Богдани? А якщо вона виконає те, на що розраховано, чи навіть менше навіть на 10 км, то це набагато більше ніж 18-20 км. Дани? Дана - це минуле, а Богдана майбутнє і головне - українське виробництво новітньої зброї на наших заводах і не віддавати бюджетні гроші за кордон, тим більше фірмі, яка пов'язана з Росією. Які там можуть бути снаряди? А чому виготовляти не свої і не наповнювати бюджет і не створювати нові робочі місця, та ще можливо продавати зброю за кордон?
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27.05.2021 15:33 Ответить
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО.
Стричь по верхушкам, это конечно не предел, но весьма смахивает на подходы ИгорькаЛ.
Что в "Богдане" из будущего? Платформа с подогревом или подсветка откидной полочки?
Где у этой рекламной тачанки боекомплект возится? Сколько его?
Да вопросов много. Даже слишком.
АднАка, раздаются крики с болот - "Богдана" самая-самая.... Да она прям писец, самая-самая...."
Туфта она, а не полноценная артсистема.
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27.05.2021 15:55 Ответить
И да ещё.
Видимые открытые стеллажи)))) Там ВСЕГО 10 штук. Ну ещё с правой стороны, 10. Т.е. боекомплект 20 снарядов.
Какая крутая машина)))
Вслед за "Богданой", будем тягать ещё один "КрАЗ", но со снарядами.
Итого в артбатареее, будет на шесть машин больше и соответственно увеличится штат. А там дальше числа, начинают внИзапно подскакивать в прогрессии. Что в количестве машин, что в количестве личного состава (водители в частности).
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27.05.2021 16:02 Ответить
навіщо Ви мені розповідаєте Ваші домисли. Є ТТХ моделі і їх не просто так написали, а досягли результатів. І ще головне, що тільки почали випробовувати, хоча за 2 роки могли поставить у війська з доопрацюванням тих шороховатостей, які звичайно є. Тут головне дальність ведення вогню, де Богдана перевершує Дану. Але на Богдані не вкрадеш на махінаціх, тим більше назва як автобуса "Богдан", а це "Богдана", що у Зелі челюсті від ненависті звело. Не бачили установку такого класу "Зеляна" чи "Коломойша"? І не побачите, як і Бенєкатерів і Зелєавіаносців, замість катерів, які виготовляла "Кузня", бо ці хлопці заточені красти, а не робити. А виготовлення новітньої зброї "Богдана" дасть розвиток виробництву "Кразів" і декількох десятків заводів по всій Україні по виготовлені гармат, снарядів і обладнання. Але тоді ху@ло відмовиться зустрічатися із Зелохом, бо йому сцикотно, що Богдани дістануть їх терористів в ОРДЛО.
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27.05.2021 16:44 Ответить
Очень объективно))
И НИ О ЧЁМ. От слова - СОВСЕМ.
Так что там с возимым боекоплектом?
Что с условиями работы расчёта в условиях нестабильной погоды?
Я знаю о чём говорю)))
У меня образование соответствующее.

И так, для общего понятия. Дальность стрельбы, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ качественной характеристикой.
Вы, просто не знаете ЧЕМ достигается максимальная дальность стрельбы и каковы последствия при этом, для самой установки.
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27.05.2021 20:50 Ответить
Дана по сравнению с МСТА-С , это самокат))))
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27.05.2021 14:50 Ответить
Правильно!
Очень мобильный комплекс.
МСТА-С в далёкой заднице, по мобильности от "Даны".
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27.05.2021 15:04 Ответить
багатші поляки, які вже давно серійно випускають 155мм Краби, все одно докупляють 152мм снаряди та модернізують свої Дани до рівня М1 (тобто навіть не М2 що закуплятиме Україна) - мабуть вони дурніші за диванного іксперда
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27.05.2021 14:03 Ответить
Вы это кому написали? )))))
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27.05.2021 15:05 Ответить
да Мацьквы дострелит?
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27.05.2021 13:11 Ответить
До белгорода достанет...
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27.05.2021 14:32 Ответить
Без обид , но это металлолом, судя по характеристикам.
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27.05.2021 14:48 Ответить
Там ещё нет тех обещанных характеристик, их только предстоит достичь. Зато визгу вагон
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27.05.2021 17:41 Ответить
Там реально, пыль в глаза)))
Но криков о превосходстве до хрена.
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27.05.2021 20:52 Ответить
Подлодка Курск уже давно металлолом Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5390
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28.05.2021 06:10 Ответить
"Устаревшие" советские танки КВ и Т-34 воевали даже с немцами в 1941 году....Мавзолейные Ыксперды Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5448 Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5448
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28.05.2021 06:12 Ответить
 
 