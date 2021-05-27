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Новости Фото ФоторепортажЗа рубежом Задержание Протасевича
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аэропорт (1494) Франция (3077) Сассоли (19) Протасевич Роман (309)

В аэропорту Шарль де Голль в Париже появилось фото Романа Протасевича. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В международном аэропорту Шарль де Голль в Париже, в секторе вылетов, появилось фото белорусского политзаключенного Романа Протасевича.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, передает Цензор.НЕТ.

Подпись: "Франция и Европейский союз призывают к освобождению Романа".

В аэропорту Шарль де Голль в Париже появилось фото Романа Протасевича 01

Ранее с инициативой провести такую акцию в ЕС выступил президент Европарламента Давид Сассоли. Он призвал аэропорты Евросоюза разместить в терминалах фотографии Протасевича.

"Думаю, что было бы очень позитивным жестом, если бы фото Романа демонстрировалось в основных аэропортах Евросоюза в знак солидарности", - заявил Сассоли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о задержании Протасевича принималось лично Лукашенко, - посол Украины в Беларуси Кизим

Как сообщает "Еврорадио" в Telegram, этот снимок был сделан в ноябре 2019 года на студии @euroradio: "Это фото мы сделали в последний рабочий день Романа Протасевича в редакции Еврорадио. Потом пошутили: снимаем на случай уголовного дела ..."

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. Также в  была задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Топ комментарии
+12
Повір ,це великий крок , режим втратить мільярди від цього ,не кажучи вже про іміджеві втрати.
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27.05.2021 12:33
+11
від побоїв і смерті це хлопця не спасе. так, глибока озабоченність.
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27.05.2021 12:28
+10
у сомалийских пиратов имидж на сегодня гораздо лучше чем у Биоруси
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27.05.2021 12:37
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від побоїв і смерті це хлопця не спасе. так, глибока озабоченність.
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27.05.2021 12:28 Ответить
Повір ,це великий крок , режим втратить мільярди від цього ,не кажучи вже про іміджеві втрати.
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27.05.2021 12:33 Ответить
а толку самому хлопцю від тих мільярдів? його мільярдами лупцюють і катують? і мільярди його розстрілюватимуть?
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27.05.2021 12:36 Ответить
у сомалийских пиратов имидж на сегодня гораздо лучше чем у Биоруси
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27.05.2021 12:37 Ответить
Очковтирательство , результата 0
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27.05.2021 13:08 Ответить
європейці не знали де та Білорусь, і не взнають. і що то за рожа на екрані - усім насрать.
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27.05.2021 13:48 Ответить
Nu da,nado silnami sankcijami rezim nazimat.Po gazu trubu xocet zakryt,udobrenije zakryt i nefttianyje produkti zakryt v Evropu ix nemalo rezim prodajiot
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27.05.2021 15:57 Ответить
Po gazu eto cerez Ukrainu mozno zamenit,udbrenije Germaniji jest,neftianyje produkti tak Evrope zavodov i tak mnogo,uvolniajet s rabot eto konkurenta uberut,tolko luce stanet
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27.05.2021 16:02 Ответить
так режиму лукі пофік, скліьки передохне білорусів, лукі усе поставлять і він не голодатиме явно.
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27.05.2021 16:26 Ответить
Kogda deneg nebudet platit pensiji i vojenim,togda vsego mozet bit.Realno vojenije mogut ego ubrat .
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27.05.2021 16:41 Ответить
"МІНЯЄМО ПРОТАСЕВИЧА НА ВІДКРИТТЯ НЕБА" - слабо,Європа???? слабо!
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27.05.2021 12:32 Ответить
Ему сразу стало легче после этого
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27.05.2021 12:34 Ответить
як у 5 елементі "кинь мені ружжо" - а лоб кульки кинув.
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27.05.2021 12:37 Ответить
кульки - 5 елемент https://www.youtube.com/watch?v=6ht19HRX1sY
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27.05.2021 12:40 Ответить
Гнилая ЕС готова его фото на каждом плакате повесить)) лишь бы только не трогать европейских компаний, которые работают с Белоруссией, не дай бог они копейку потеряют... В аеропорту Шарль де Голль у Парижі з'явилося фото Романа Протасевича - Цензор.НЕТ 3979 впрочем как и наши, запрещать импорт нефтепродуктов переработки российской нефти из Белоруссии наша гнилая власть не намерена...
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27.05.2021 12:41 Ответить
Вот если бы Байден с Путиным в Женеве встретились на фоне фотографии Бориса Немцова!!!
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27.05.2021 12:41 Ответить
Взялся, - ходи. Это случаем не он же восхвалял цветочки мусорам? Я год назад был подписан на канал, видел. Так что хай не ноет.
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27.05.2021 12:53 Ответить
Хотел добром победить зло. В этом его вина?
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27.05.2021 13:15 Ответить
В аеропорту Шарль де Голль у Парижі з'явилося фото Романа Протасевича - Цензор.НЕТ 3472"
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27.05.2021 12:54 Ответить
Фото выставил аэропорт, не правительсво Франции. Так что, фото убрать как бесполезное действие?
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27.05.2021 13:11 Ответить
Ты не можешь этого знать.
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27.05.2021 14:36 Ответить
тю, по Навальному теж високопарно закликали і шо? сидить.
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27.05.2021 14:58 Ответить
Світлини Василя Сліпака (Міф) щось не було там жодного разу ...
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27.05.2021 13:20 Ответить
тоді вони ще слухали розказні про громадянську війну.
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27.05.2021 13:49 Ответить
Кгбшные суки, знают что нужно отпустить, но испортят человеку здоровье. Мрази по другом не умеют быть великими, потому сдохнут как собаки.
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27.05.2021 14:35 Ответить
Novyje sankciji zdut Belorus,benzin i poxoze v ES budet zaprecion,truba gazovaja zakryta i udobrenije takze.Ja ponimaju eto silni udar po rezimu
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27.05.2021 15:54 Ответить
 
 