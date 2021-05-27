В аэропорту Шарль де Голль в Париже появилось фото Романа Протасевича. ФОТО

В международном аэропорту Шарль де Голль в Париже, в секторе вылетов, появилось фото белорусского политзаключенного Романа Протасевича.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, передает Цензор.НЕТ.

Подпись: "Франция и Европейский союз призывают к освобождению Романа".

Ранее с инициативой провести такую акцию в ЕС выступил президент Европарламента Давид Сассоли. Он призвал аэропорты Евросоюза разместить в терминалах фотографии Протасевича.

"Думаю, что было бы очень позитивным жестом, если бы фото Романа демонстрировалось в основных аэропортах Евросоюза в знак солидарности", - заявил Сассоли.

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Как сообщает "Еврорадио" в Telegram, этот снимок был сделан в ноябре 2019 года на студии @euroradio: "Это фото мы сделали в последний рабочий день Романа Протасевича в редакции Еврорадио. Потом пошутили: снимаем на случай уголовного дела ..."

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. Также в была задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.