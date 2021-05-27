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Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве произошел прорыв водопровода, провалилась часть асфальта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве на улице Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza" произошел прорыв водопровода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Прорыв произошел возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" на улице Антоновича, 176. Часть дороги провалилась. Движение автомобилей перекрыто. 

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Возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве произошел прорыв водопровода, провалилась часть асфальта 01
Возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве произошел прорыв водопровода, провалилась часть асфальта 02
Возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве произошел прорыв водопровода, провалилась часть асфальта 03
Возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве произошел прорыв водопровода, провалилась часть асфальта 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Это очередной прорыв Украины про который говорил зеля? Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 4831
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27.05.2021 13:39
+11
Яка краса! Я маю на увазі київські каштани.))
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27.05.2021 13:34
+9
Так океан же. Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве произошел прорыв водопровода, провалилась часть асфальта - Цензор.НЕТ 9285
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27.05.2021 13:34
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Так океан же. Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве произошел прорыв водопровода, провалилась часть асфальта - Цензор.НЕТ 9285
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27.05.2021 13:34 Ответить
Это очередной прорыв Украины про который говорил зеля? Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 4831
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27.05.2021 13:39 Ответить
Это зеля Виталю так прессует. Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 3511
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27.05.2021 13:43 Ответить
В штаны ему насрал Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 3913 как здесь часто говорят малочисленные сторонники одного известного лузера
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27.05.2021 13:47 Ответить
Это так потужный мер осваивает бюджет. Два года назад на этом же месте был ришуче проведен капремонт после такого же прорыва
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27.05.2021 13:43 Ответить
Дісвітьєльно... Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 3021
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27.05.2021 13:52 Ответить
может, название поменять, чтобы прекратить в дальнейшем?
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27.05.2021 15:28 Ответить
Яка краса! Я маю на увазі київські каштани.))
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27.05.2021 13:34 Ответить
Эстет,даже в такой новости он увидел прекрасное. И это правильно.
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27.05.2021 16:01 Ответить
Опять? И в том же месте.
Прошлый раз был кипяток.
Моя соседка там пострадала больше всех. Провалилась туда по пояс. Ожоги ног заживали полгода.
На лекарства было потрачена уйма денег.
Никто не компенсировал даже копейки.
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27.05.2021 13:38 Ответить
Там у минулому році подібне вже було, здається, за кількадесят метрів від цього. Всі комунікації гнилі або з лайна зроблені...
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27.05.2021 13:39 Ответить
До того ж з лайна пінчукового... "південно-трубного"...
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27.05.2021 13:45 Ответить
Та фиг там, все коммуникации там проложены ещё во время совка!
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27.05.2021 14:13 Ответить
так в прошлом году там ремонт проводили, или дыры навозом замазали и засыпали потом все ?
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27.05.2021 15:04 Ответить
Это вопрос к Витальке Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 4792
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27.05.2021 19:55 Ответить
Та ні,там все «свіжайше», прокладено при Ярославі Мудрому!!!
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27.05.2021 17:22 Ответить
Трубу прорвало. Дежавю.
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27.05.2021 13:40 Ответить
Так недавно же там такое было? Виталя, не тормози. Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 6761
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27.05.2021 13:42 Ответить
Постройте там фонтан и не мучайтесь.
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27.05.2021 13:47 Ответить
тоже вариант, пофиг на чем бюджет отмывать
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27.05.2021 15:05 Ответить
маленькая ямка и столько шума
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27.05.2021 13:55 Ответить
Щороку на одному і тому ж місці
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27.05.2021 14:02 Ответить
Шо, опять!? Уже который раз в том районе. Мабуть пороблено, или от фабрики"Рошен" плохая энергетика!
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27.05.2021 14:10 Ответить
Плюс 2 фирменных магазина рошен в самой кацапской оушн-плазе открытых после однотуровой победы, та ещё плюс строящийся храм Масковского *********** под возгласы про томосоперемогу и ещё плюс мертвечуковская Глуско между масковским храмом и самим св.рошеном . Аура там действительно ни к черту
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27.05.2021 14:17 Ответить
Це пяте місце у світі де бють гейзери
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27.05.2021 14:16 Ответить
Там орудують Гейзери, Рабіновичі та Ентінзони.
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27.05.2021 16:12 Ответить
там это постоянно, что б это прекратилось, нужно снести океан плазу к херам собачьим
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27.05.2021 14:18 Ответить
Ну i хто тепер скаже, що це - не справжня "ocean plaza"?
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27.05.2021 14:21 Ответить
Никонда такого не было...и вот опять)))
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27.05.2021 14:32 Ответить
Педалик, как так? никогда такого не было и вот опять
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27.05.2021 14:33 Ответить
Коммунисты проклятые,плохие водопроводы построили!
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27.05.2021 14:42 Ответить
точняк, предлагаю подвесить Симонянина за шары
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27.05.2021 15:07 Ответить
Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 1856
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27.05.2021 14:50 Ответить
Крымчаки,гоу с ведрами,налетай!
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27.05.2021 14:59 Ответить
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ ЭТИ ПРОРОССИЙСКИЕ ЭТУ ПЛАЗУ ТАМ ПОСТРОИЛИ !!!
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28.05.2021 00:06 Ответить
 
 