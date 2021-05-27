Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве произошел прорыв водопровода, провалилась часть асфальта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В Киеве на улице Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza" произошел прорыв водопровода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Прорыв произошел возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" на улице Антоновича, 176. Часть дороги провалилась. Движение автомобилей перекрыто.
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Прошлый раз был кипяток.
Моя соседка там пострадала больше всех. Провалилась туда по пояс. Ожоги ног заживали полгода.
На лекарства было потрачена уйма денег.
Никто не компенсировал даже копейки.