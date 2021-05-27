Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА закупил 33 портативных кислородных концентратора по 39 тыс. грн за единицу товара. При этом, такие же концентраторы продаются в Украине в розницу по цене от 33,5 до 36,5 тыс. грн.
24 мая Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА заключил договор на сумму 1 280 000 грн. Речь идет о закупке 33 портативных кислородных концентраторов. Цена за единицу, согласно обнародованной информации, составила 39 тыс. грн, сообщает Цензор.НЕТ.
В договоре поставки отмечается, что были приобретены кислородные концентраторы KSOC-5 (10L Dual).
Интересно, что, например, на "Розетке" такие концентраторы на сегодняшний день можно беспрепятственно приобрести в розницу по 36 500 грн - на 2 500 грн дешевле.
На той же платформе продавец Star Medical предлагает аналогичные концентраторы по цене 33 500 грн.
При этом, как становится ясно из договора поставки, закупки в Черновцах срочной не считают: концентраторы должны попасть в больницу не сразу, а в течение года, до декабря 2021.
Приобретена медтехника была у ООО "Гринер" - смелянского ООО с уставным капиталом в размере 4 тыс. грн.
Пожалуйста, подождите...
Ну, правильно. Этот вирус - это ж просто подарок судьбы. Мы будем с ним радостно, и с огромным удовольствием бороться пока бабло не закончится. Предвижу, что ожидает нас ещё не одна волна.
А какая разница, якщо Чернівецьку ОДА очолює такий офігенний губернатор (за версією ЯнеЛОХа).
"Наприклад, я навіть не думав, що в нас такий сильний чернівецький губернатор. Там найскладніша ситуація, ви знаєте, через хворих. Найскладніша ситуація в усьому. А він один з кращих. Тобто, ця інфекція нам показує, які захворювання в нас є у держапараті. І одразу після COVID будуть рішення, рішучі кроки. А зараз це не можна робити. Я не можу зараз звільнити когось з губернаторів, бо боюся, що там завалиться весь процес", - повідомив Зеленський.
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/200492-zelenskyy-nazvav-osachuka-odnym-z-kraschykh-gubernatoriv-scho-pro-ce-dumayut-eks-golovy-cherniveckoyi-oda.html