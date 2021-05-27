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Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА закупил 33 портативных кислородных концентратора по 39 тыс. грн за единицу товара. При этом, такие же концентраторы продаются в Украине в розницу по цене от 33,5 до 36,5 тыс. грн.

24 мая Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА заключил договор на сумму 1 280 000 грн. Речь идет о закупке 33 портативных кислородных концентраторов. Цена за единицу, согласно обнародованной информации, составила 39 тыс. грн, сообщает Цензор.НЕТ.

Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены 01

В договоре поставки отмечается, что были приобретены кислородные концентраторы KSOC-5 (10L Dual).

Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены 02

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Интересно, что, например, на "Розетке" такие концентраторы на сегодняшний день можно беспрепятственно приобрести в розницу по 36 500 грн - на 2 500 грн дешевле.

Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены 03

На той же платформе продавец Star Medical предлагает аналогичные концентраторы по цене 33 500 грн.

Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены 04

При этом, как становится ясно из договора поставки, закупки в Черновцах срочной не считают: концентраторы должны попасть в больницу не сразу, а в течение года, до декабря 2021.

Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены 05

Приобретена медтехника была у ООО "Гринер" - смелянского ООО с уставным капиталом в размере 4 тыс. грн.
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Топ комментарии
+4
Надо детишкам и внукам на молочишко заработать!
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27.05.2021 14:45
+4
сам из черновиц, убил бы гадов
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27.05.2021 15:02
+3
Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены.

Ну, правильно. Этот вирус - это ж просто подарок судьбы. Мы будем с ним радостно, и с огромным удовольствием бороться пока бабло не закончится. Предвижу, что ожидает нас ещё не одна волна. Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены - Цензор.НЕТ 5698
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27.05.2021 14:51
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Надо детишкам и внукам на молочишко заработать!
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27.05.2021 14:45 Ответить
Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены.

Ну, правильно. Этот вирус - это ж просто подарок судьбы. Мы будем с ним радостно, и с огромным удовольствием бороться пока бабло не закончится. Предвижу, что ожидает нас ещё не одна волна. Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены - Цензор.НЕТ 5698
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27.05.2021 14:51 Ответить
там тоже нелохи хотят прибарахлиться.
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27.05.2021 14:58 Ответить
сам из черновиц, убил бы гадов
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27.05.2021 15:02 Ответить
Поддерживаю,земляк.
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27.05.2021 15:37 Ответить
на верху сидит акакаяразница а ермак его друг и этим все сказано. если кто не заметил то напомню. все что выливаеться о воровстве и коррупции, это расследования Бутусова, Бигуса, и других журналистов, активистов..и за редким исключением подчиненные бессменного министра, менты, накривают неугодних чтоб поставить своих или более сговорчивих.
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27.05.2021 15:09 Ответить
при этом в каждом ОГА, ГА и т.п. сидит штат СБУшников который проверяет все документы... Выводы напрашиваются сами.
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27.05.2021 15:25 Ответить
суки ничего святого НО потом пойдут у церкву свички ставити
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27.05.2021 15:32 Ответить
Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну - Цензор.НЕТ 7500
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27.05.2021 15:33 Ответить
Честно говоря, сенсация из пальца высосана. Комплектация бывает разная, разные условия гарантии и обслуживания и т.п. Видно, что автор дилетант, как в медицине, так и в торговле.
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27.05.2021 15:50 Ответить
Ага а ты умный и уже все прохавал
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27.05.2021 16:18 Ответить
То есть ты, умный, хочешь сказать, что Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА купил 33 кислородных концентратора аж на 6000 евро дороже в общей стоимости и кто-то хочет положить себе эти страшные 6 штук под угрозой уголовного преследования в карман?
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27.05.2021 16:39 Ответить
А український народ мовчить... Ви десь чули, щоб дебіл визнав, що він дебіл?
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27.05.2021 15:56 Ответить
Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены.
А какая разница, якщо Чернівецьку ОДА очолює такий офігенний губернатор (за версією ЯнеЛОХа).
"Наприклад, я навіть не думав, що в нас такий сильний чернівецький губернатор. Там найскладніша ситуація, ви знаєте, через хворих. Найскладніша ситуація в усьому. А він один з кращих. Тобто, ця інфекція нам показує, які захворювання в нас є у держапараті. І одразу після COVID будуть рішення, рішучі кроки. А зараз це не можна робити. Я не можу зараз звільнити когось з губернаторів, бо боюся, що там завалиться весь процес", - повідомив Зеленський.
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/200492-zelenskyy-nazvav-osachuka-odnym-z-kraschykh-gubernatoriv-scho-pro-ce-dumayut-eks-golovy-cherniveckoyi-oda.html
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27.05.2021 16:18 Ответить
 
 