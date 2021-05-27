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"Разбойники с большой дороги": одесская полиция "на горячем" задержала банду, грабившую дальнобойщиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Работники внутренней безопасности Нацполиции установили группу "разбойников с большой дороги" из числа жителей Одесской области, жертвами которой становились водители большегрузных автомобилей. Злоумышленники задержаны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

По данным ведомства, оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о деятельности преступной группы лиц, которая орудовала на автодорогах.

Кроме того, правоохранители установили, что злоумышленники в ближайшее время планировали организовать на трассе очередную засаду, на этот раз на водителя большегрузного автомобиля, который следовал из Одессы в Запорожскую область и имел при себе 370 тысяч гривен.

"Чтобы остановить фуру, заговорщики тщательно подготовились. Провели визуальное наблюдение за автопредприятием, откуда следовал выбранный ими объект. На автозаправке незаметно порезали шины на грузовике. Впоследствии дождались вынужденной остановки фуры и перед рассветом на территории Херсонской области напали на водителя", - говорится в сообщении.

Разбойники с большой дороги: одесская полиция на горячем задержала банду, грабившую дальнобойщиков 01

Оперативники внутренней безопасности НПУ и следователи ГУНП в Одесской области задержали преступную группу "на горячем". У злоумышленников изъят нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана банда, занимавшаяся вооруженным разбоем и пытками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры следователи полиции объявили фигурантам нападений подозрение по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Разбойники с большой дороги: одесская полиция на горячем задержала банду, грабившую дальнобойщиков 02

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас нападавшие задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Разбойники с большой дороги: одесская полиция на горячем задержала банду, грабившую дальнобойщиков 03
Разбойники с большой дороги: одесская полиция на горячем задержала банду, грабившую дальнобойщиков 04
Фото: сайт Нацполиции
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Топ комментарии
+11
Расбойники с большой дороги это зе и команда, а это так, пистоны "Разбойники с большой дороги": одесская полиция "на горячем" задержала банду, грабившую дальнобойщиков - Цензор.НЕТ 8424
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27.05.2021 15:20
+10
"Разбойники с большой дороги": одесская полиция "на горячем" задержала банду, грабившую дальнобойщиков - Цензор.НЕТ 819
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27.05.2021 15:28
+5
Участие ВБшников скорее всего свидетельствует о том, шо грабили дальнобоев тоже мусора.
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27.05.2021 15:21
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Расбойники с большой дороги это зе и команда, а это так, пистоны "Разбойники с большой дороги": одесская полиция "на горячем" задержала банду, грабившую дальнобойщиков - Цензор.НЕТ 8424
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27.05.2021 15:20 Ответить
Участие ВБшников скорее всего свидетельствует о том, шо грабили дальнобоев тоже мусора.
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27.05.2021 15:21 Ответить
фигню не пиши!
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27.05.2021 15:26 Ответить
Этих сученных на фронт в качестве заградительных редутов для наших бойцов!!!!!!!!!!!
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27.05.2021 15:21 Ответить
В качестве редутов, биомасса не сгодится) Лучше на органы разобрать, так хоть какая то реальна польза будет. Рука там, нога) Печень почки, если в норме))
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27.05.2021 15:24 Ответить
"Разбойники с большой дороги": одесская полиция "на горячем" задержала банду, грабившую дальнобойщиков - Цензор.НЕТ 819
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27.05.2021 15:28 Ответить
ОПЗЖ нервно курит в сторонке - конкурент не спит
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27.05.2021 15:46 Ответить
"Разбойники с большой дороги": одесская полиция "на горячем" задержала банду, грабившую дальнобойщиков - Цензор.НЕТ 2222
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27.05.2021 15:30 Ответить
НА фото ДВБ Национальной полиции ? "Бандити з широкої дороги": одеська поліція "на гарячому" затримала банду, що грабувала далекобійників - Цензор.НЕТ 9894 цензор в своем репертуаре
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27.05.2021 15:43 Ответить
Любители не платить НДС и оформлять всьо на фопиков.
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27.05.2021 15:52 Ответить
Смешно,это только у нас возможно,представляете такую сумму везёт дальнобойщик в Европе там каждый кирпич с маркеровоный.
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27.05.2021 16:15 Ответить
Если кроме вас никто не знает сколько денег в вашей сумке,никто и не нападет! Знали и готовились.Так что взяли не всех.....Ну, а наказания у нас просто смешные...
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27.05.2021 17:08 Ответить
Траса не терпить конкуренції.
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27.05.2021 17:12 Ответить
возможно эти сдадут и организатора.кто то же им сказал в какой машине будут деньги.
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27.05.2021 19:53 Ответить
І що сабаков вже готує підозрілу підозру чи вже відпустили за хабар?
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27.05.2021 22:29 Ответить
 
 