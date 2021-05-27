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больница (1387) помощь (6173) Порошенко (19365) Торецк (148)

Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область посетил Центральную городскую больницу Торецка. Он передал медучреждению кислородные концентраторы и пообщался с врачами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Отмечается, что один из концентраторов приобрел за свои средства известный журналист, ведущий и блогер Дмитрий Чекалкин, который также приехал на Донбасс.

Порошенко заявил, что сегодня, согласно официальной статистике, в Украине умерли более 50 тыс. людей от коронавируса, и это прямая ответственность власти. Пятый президент также напомнил, как в 2014 году Торецк, который еще тогда назывался Дзержинском, освободили от "русского мира".

"Я не думаю, что все понимают историческое и стратегическое место Торецка, но это 7-8 километров - ровно половина к Шумам, а потом и до Горловки. И когда фактически у линии фронта, рискуя жизнью, врачи Торецка, медицинские работники спасали жизни наших воинов перед тем, как их отправить в Днепр, Харьков, в госпитали Киева, Львова, сколько эти руки спасли жизней", - отметил пятый президент.

По словам Порошенко, Украина сейчас находится между двумя фронтами - российской агрессии и пандемии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенко с волонтерами передал в больницы 50 кислородных концентраторов

"Сегодня очень печальный день, потому что Украина пересекла отметку даже фальсифицированной государственной статистики - уже более 50 тыс. украинцев умерли. Умерли потому, что своевременно не дали кислород, потому, что своевременно не было тестов, средств защиты, в том числе и врачей отправляли без защитных костюмов, без очков, без масок - без ничего. А средства, которые выделили тогда в парламенте в ковидный фонд, направили на "Велике крадівництво", - заявил лидер "ЕС".

Пятый президент подчеркнул, что коронавирус нельзя побороть без вакцинации.

"К сожалению, в Украине вакцинированы лишь 2%. Говорят о вакцинном национализме. Да, потому что это борьба президентов за то, чтобы страны получили вакцину. Я думаю, что не случайно наша страна оказалась на последнем месте в Европе. Сейчас, когда весь мир уже вакцинирован, они отправили Степанова в отставку, думают, что он как козел отпущения. Это - ответственность президента и власти", - считает Порошенко.

Директор Торецкой больницы Сергей Халаимов поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что кислородное оборудование сейчас крайне необходимо для борьбы с коронавирусом.

Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 тыс. наборов отправлены в регионы. Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева: 80% больных COVID-19 нуждаются в кислороде. ФОТОрепортаж

Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка 01
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+47
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 7326
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27.05.2021 15:36
+41
Ваві 4 рази слали, то як, де концентратори, куплені за Вавин особистий рахунок?
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27.05.2021 15:30
+34
Зеленский передал в больницу Торецка примерно ни....чего.
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27.05.2021 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Ваві 4 рази слали, то як, де концентратори, куплені за Вавин особистий рахунок?
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27.05.2021 15:30 Ответить
Вава еще не миллиардер. Как только станет - сразу купит. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 5735
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27.05.2021 15:52 Ответить
Та да,. Водний Вава, бідний. 😁 Треба попросити зебілів, щоб скинулись Ваві на... Навіть не знаю, на що. Але щоб скинулись. 🤢
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27.05.2021 15:55 Ответить
Вава - лох. Надо было попросить лярд из бюджета, как Петро делал, а он тему не вкурил. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 2278
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27.05.2021 18:22 Ответить
Вава нелох, а мультиміліонер. Офіційно.
Коли Порох просив лярд і на що? Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 2581
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27.05.2021 19:20 Ответить
Нууу. Ты же его так обожаешь и не знаешь простых вещей? Не верю! Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 5569
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27.05.2021 19:49 Ответить
Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 1799 Факти, будьте ласкаві.
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27.05.2021 19:59 Ответить
Не тупи. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 6529
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27.05.2021 19:59 Ответить
Відповіді не буде? Чому? Брехню нічим підтвердити? Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 4028
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27.05.2021 20:43 Ответить
Ты реально тупая? Я тебе ссылку отправил 27.05.2021 19:49. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 8986
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28.05.2021 09:28 Ответить
То ти не тільки брехливе, а ще й тупе, як мокшанський валянок. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 3974
"В проекте госбюджета Украины на 2019 предусматривается выделение 1 млрд грн на специальный Фонд президента, из которого будут финансироваться программы для молодежи. Об этом говорится в проекте документа."

То куди твій "велічайший лідер" Янелох 1 млрд гривень подів? Прилаштував на "велике крадівництво"?
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28.05.2021 10:30 Ответить
Чучело, кто передал концентраторы? Благотворительный фонд Порошенко, так? Куда выделялись деньги бюджета-2019? В благотворительный фонд Порошенко, так? Так где брехня, чучело? И с чего ты взяло, что сопля - мой? Я сказал что-то ужасное против твоего идола, чучело? Так вроде нет. Соя разъела остатки твоих мозгов. Мажь голову зелёнкой. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 6252
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28.05.2021 10:49 Ответить
Як же припареному пояснити різницю між "президентським фондом" і "фондом Порошенко", якщо воне припарене на всю голову? Пліснявий, попий зеленки, може й допоможе. Хоча ... Навряд чи. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 3477
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28.05.2021 10:52 Ответить
Україна цього тижня відправить в Індію кисневі концентратори й апарати ШВЛ

ЗЕ ШИ БІСЬ, порох покупает, а ЗЕ отправляет их в Индию Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 6136
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27.05.2021 15:30 Ответить
и при это вовка-шут передасту Борису Пуд-Леутову послал пламенный видосик, с посылом обращаться при ковиде в больницы, в которые Порошенко дал ИВЛ))
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27.05.2021 15:33 Ответить
да куда уж ему до бесноватого вовки-шута, который вдосталь окропляет зебилоидов "божьей благодатью", делая вас поистине терпилами-передастами квартала95))
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27.05.2021 15:31 Ответить
что, маша, расскажешь, где бубин степанов и концентраторы от зеленых?
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27.05.2021 15:31 Ответить
в бігах степашка...
Як повідомив Telegram-канал "Шептун", Національне антикорупційне бюро України підозрює колишнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова в розкраданнях на закупівлі, а також в розкраданнях на бюджетному фінансуванні трансплантології.
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.
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27.05.2021 15:51 Ответить
та отож
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27.05.2021 15:56 Ответить
дыровец,не завидуй ,марно-тебе ж твое пуйло ничего не пришлет,подохнешь от ковида)
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27.05.2021 15:36 Ответить
что там Порошенко, вот РЕАЛЬНАЯ помощь от бубочки:Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 2303

Зеленский прислал в помощь Одессе 100 тысяч листовок о борьбе с вирусом - вместо лекарств и масок
В Одесской области растет число заболевших коронавирусом.... офис Зеленского оказал посильную помощь больницам Одесской области: вместо защитных средств и аппаратов ИВЛ врачам прислали листовки и плакаты.
7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы аж 100 тысяч экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19.
Получатели сразу стали строить свои версии использования столь ценного материала. Комментаторы предлагают приделывать к листовкам веревочки и носить вместо масок, а можно еще прикладывать вместо подорожника. Или покрыть ими дефицит туалетной бумаги.
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27.05.2021 15:48 Ответить
текст полностью скопирован с лугандонского антифашитста. Этому фейку уже больше года. Слиняй в свой кацапстан, москаль недобитый.
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27.05.2021 16:00 Ответить
а так?
https://od24.info/newsod/13850-100-tysyach-listovok-o-borbe-s-virusom-vmesto-lekarstv-i-masok.html

7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы аж 100 тысяч экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19. Наглядная агитация в стиле Супрун рассказывает «одесским папуасам» как правильно мыть руки и использовать маски. Естественно, на украинском языке… Получатели сразу стали строить свои версии использования столь ценного материала. Комментаторы предлагают приделывать к листовкам веревочки и носить вместо масок, а можно еще прикладывать вместо подорожника. Или покрыть ими дефицит туалетной бумаги.
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27.05.2021 16:03 Ответить
или так

https://timer-odessa.net/news/borba_s_epidemiey_ofis_zelenskogo_pomog_bolnitsam_odesskoy_oblasti_listovkami_268.html

7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы 100 тыс. экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19.

Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 935
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27.05.2021 16:06 Ответить
Согласен. Только на дату смотри. А еще забей в поиске скопированный текст и первой в строке будет "антифашист" полностью повторяющий текст. https://www.google.com/search?q=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5+100+%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC+-+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA&rlz=1C1SQJL_ruUA905UA905&oq=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5+100+%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC+-+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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27.05.2021 16:11 Ответить
это что то меняет? дата и номер в рейтинге поисковика что то значит?
я тебе две альтернативные ссылки привел на одесские ресурсы. мало? с фото даже. давай. расскажи мне про "ватные источники"
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27.05.2021 16:15 Ответить
я согласен с имевшим место событием. Да и событие так себе. Ковид только начал набирать обороты в Украине. Дата и в ваших ссылках годичной давности. А вот текст такой есть только на "антифашисте". Отсюда напрашивается вывод кто такой "scorpman y" и с какой целью он на этом форуме.
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27.05.2021 22:15 Ответить
проблемы с глазами?
заходим по первой ссылке и читаем точно этот же текст

что касается "ковид только начался"
на 7 апреля 2020 года умерло от ковида 45 человек
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/2020-04/
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27.05.2021 22:26 Ответить
не такой же. Там нет "Зеленский прислал в помощь Одессе 100 тысяч листовок о борьбе с вирусом - вместо лекарств и масок" Это с "антифашиста"
Что касается 7 апреля. На тот момент никто толком не знал как лечить и доступ к интернету не у всех есть. Многие пенсионеры смартфоном пользоваться не умеют. Так что эти листовки для них.
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27.05.2021 22:45 Ответить
Главное сто тысяч пятьсот. Неважно чего но побольше. Надо было их на 4 части порвать перед передачей, почти полмиллиона бы было.
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27.05.2021 16:17 Ответить
Вы там на свинособакии все такие? Передасты
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27.05.2021 15:57 Ответить
Чого заглох? Давай жгі про Петра далі!
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27.05.2021 15:57 Ответить
Зеленский передал в больницу Торецка примерно ни....чего.
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27.05.2021 15:29 Ответить
От вы зря так! ПреЗедент постоянно передаёт туда гуманитарную продовольственную помощь!
Правда, по дороге, Юзик всё съедает.... Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 3534
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27.05.2021 15:35 Ответить
ну, это неправда!
например, в Одесскую больницу ОП(Г) передали 100 000 листовок с обещаниями от вовки-шута...
И вот, поверьте, юзик ВСЁ довез.. ничего не съел! лишь вымазал с десяток чем-то копричневым... Наверное то бонус для зебилов.. неожиданный))
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27.05.2021 15:39 Ответить
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 7326
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27.05.2021 15:36 Ответить
Жаль что можно лайкнуть только раз!
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27.05.2021 15:38 Ответить
Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 3511"
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27.05.2021 15:42 Ответить
и не только Торецка
гнида и волонтёрство не совместимы
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27.05.2021 15:47 Ответить
По літерах: Наталя, Ірина, Христина, Уляна, Яніна.
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27.05.2021 15:50 Ответить
В пик пандемии смотрел передачу про одну женщину волонтёра, так она концентраторы НП отправляла по всей стране по сорок штук в неделю.
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27.05.2021 15:31 Ответить
это моника была, правда?
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27.05.2021 15:32 Ответить
ти "Прямий" телеканал дивишся? Так це ж порошенківський!
Ти тільки уточняй - вона ці концентратори не віддає у власність, а здає в оренду...
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27.05.2021 15:47 Ответить
зачем ты так про бубу
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27.05.2021 15:31 Ответить
в случаи заболевания ковидом - главное: узнай в какие больницы балабол вовка-шут передал ИВЛ.. и - за отсутствием таковых, подыхай дома Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 5591
ты ж не лох какой-то там чтобы пользоваться ИВЛ, подаренными Порошенко Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 6571
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27.05.2021 15:36 Ответить
Я понял. Зебилам не хватает кислорода для умственной деятельности. Мозг , ведь, не зебил, ему кислород нужен. Фу, это было непросто, но я таки разобрался. Зебилы, будете идти на улицу, берите с собой концентраторы. В рюкзак, или еще как... Мозг не может долго без кислорода, это вредно.
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27.05.2021 15:32 Ответить
Совет зебобикам. Не вкоем случае не пользуйтесь швл и концентраторами от Европейской Солидарности! Не хватает кислорода? Я вообще не вижу проблему: откройте форточку, окна навстеж, ато напердели в палате - дышать нечем Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 6918
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27.05.2021 15:34 Ответить
ШВЛ та концентратори від Пороха? Це неприйнятно для "мудрого наріту"!

Для них краще більше вживати "кіслородного коктейля". Всім добре: у бовдурів відрижка дорожчає, а бариги віддаляються від епохи бідності.
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27.05.2021 15:53 Ответить
И тут Вольдемар прав!Чем меньше концентраторов у ваты в Торецке, тим краще..
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27.05.2021 15:44 Ответить
Петро Порошенко відвідує Донбас: Брифінг
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27.05.2021 15:45 Ответить
Завжди пишу: А бубАчка Шо передав?! Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 1357
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27.05.2021 15:55 Ответить
привіт музичний
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27.05.2021 15:57 Ответить
Це там де він в лосінах? Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 7313 Чи де пуєм на раялє грає? Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 7313
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27.05.2021 15:58 Ответить
Зуїв тачку і гіндонів пачку
(і десь там на тачці QR код, щоб переглянути відосик)
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27.05.2021 15:59 Ответить
Так ты нищий и ждешь подаяния? Конечно оцениваешь богатея по количеству подачек.
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27.05.2021 16:00 Ответить
тьі, зелебобик, научился бьі мьісли внятно излагать.
квартальньій интеллект не скроешь
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27.05.2021 16:04 Ответить
Разжую для зебила простое предложение. Нищий судит по подачкам.
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27.05.2021 16:07 Ответить
тьі еще и жуешь, маша? хватило мздьі подоляка на зубьі? или все-же сосешь?
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27.05.2021 16:10 Ответить
как и ожидалось, интеллект зебила не скрыть)
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27.05.2021 16:18 Ответить
Я від влади взагалі ніпуя не ждав не жду і надіюсь ніколи ждати не буду. Річ не в мені, а в таких як ти що голосують за клованів.
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27.05.2021 16:04 Ответить
Да хоть всю Украину завали концентратами, потолок 18% с ботами.
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27.05.2021 16:04 Ответить
так где степанов и бубины концентраторьі, машуля? тьі стьідливо молчишь
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27.05.2021 16:06 Ответить
Еще раз. Людям наплевать на подачки попа, так как просрал 5лет для глобальных изменений в Украине по горячему интузиазму народа после Майдана.
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27.05.2021 16:12 Ответить
маша. каким людям, чито тьі несешь? ссать в уши будешь таким как тьі зебилам. "все знают", "люди", "общеизвестно" - фразочки дегенератов без аргументов.
в школу пшла
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27.05.2021 16:14 Ответить
про степанова, бубиньі концентраторьі тьі опять стьідливо промолчало. не расстраивайся, тьі не глупее бубы. а у него интеллект примерно 0.5
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27.05.2021 16:17 Ответить
Порошенко повіз на фронт взводні комплекти відеоспостереження.

Коли він був Головкомом - то власним рахунком привозив снайперські системи, які тепер "пєрєсталі стрєлять", і наші через це перетворились на мішені.

Тут доречно згадати як підстилка Коломойського нардеп Купрій писав якісь доноси через ту підтримку армії Порошенком - цікаво де те чучело тепер поділося?

Так от бойові системи відеоспостереження дозволять вести якісний моніторинг дій противника - "цілодобово, постійно, безперервно", як записано в Статутах, та зберігатимуть життя наших бійців, раз вже їм заборонено вести активні розвідувальні дії.

А ми спостерігатимемо за мовчанням "позитивних блогерів" з цього приводу та чергові істерики ротожопих "розслідувачів", але так і не почуємо хто ж вже два роки як "наживаєтся на вайне"?
Плюс охаивание безмозглыми ззеленоутырками , уставшими от войны на диване, и ненавидящими все Украинское, которые в мыслях уже восьмой год стоя раком и приготовив булки, ждут приходи пуйла
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27.05.2021 16:14 Ответить
Марині вже пора сухарі сушити
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27.05.2021 16:15 Ответить
Вальдемару ніколи возити концентратори, він все з Єрмаком вирішують як злити вступ в НАТО і допомогти Ваві пісюNу зняти санкції.
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27.05.2021 16:19 Ответить
Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 5087
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27.05.2021 16:19 Ответить
Что такое пять лет? Ещё в 2004 году Пётр взял за привычку бывать в эпицентре противостояний. В сети до сих пор гуляет аудиозапись, как Порошенко разносит руководство 5 канала, съёмочная группа которого уделила мало времени тому, как он посещал протестный лагерь в одном из областных центров страны, в о время «Оранжевой» революции.
«Я там как придурок по этим баррикадам, б...дь...». )))
Загугли, посмеёшься.
Надеюсь в этой поездке съёмочная группа не налажает. За 17 лет можно уже научиться правильно снимать гетьмана.))
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27.05.2021 17:12 Ответить
В своём глазу бревна не видеть - неизменный стиль зелебобиков.
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27.05.2021 17:33 Ответить
Петины боты так возбудились от концентраторов, что задаешься вопрос: А не тяжелым ковидом они болели, что мозг повредился, судя по их постам?
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27.05.2021 16:27 Ответить
А клован тим часом запише черговий відосік... Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 7118
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27.05.2021 16:40 Ответить
Скоро заживемо!
Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 6995
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27.05.2021 16:48 Ответить
вот "барыга", опять привез : то продовольствие для пенсов, то оружие для военных на передовую, то костюмы для медиков и вот опять -концентраты в больницу. барыжит Петр Алексеевич.
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27.05.2021 16:51 Ответить
Блин, мне бы хоть часть его упрямства... с таким упрямством тянуть из болота бегемота... помогать неблагодарному нариду...
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27.05.2021 18:42 Ответить
От би всі можновладці так піарились, як Порошенко! Процвітала б Україна.
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28.05.2021 15:32 Ответить
 
 