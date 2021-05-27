Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область посетил Центральную городскую больницу Торецка. Он передал медучреждению кислородные концентраторы и пообщался с врачами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Отмечается, что один из концентраторов приобрел за свои средства известный журналист, ведущий и блогер Дмитрий Чекалкин, который также приехал на Донбасс.
Порошенко заявил, что сегодня, согласно официальной статистике, в Украине умерли более 50 тыс. людей от коронавируса, и это прямая ответственность власти. Пятый президент также напомнил, как в 2014 году Торецк, который еще тогда назывался Дзержинском, освободили от "русского мира".
"Я не думаю, что все понимают историческое и стратегическое место Торецка, но это 7-8 километров - ровно половина к Шумам, а потом и до Горловки. И когда фактически у линии фронта, рискуя жизнью, врачи Торецка, медицинские работники спасали жизни наших воинов перед тем, как их отправить в Днепр, Харьков, в госпитали Киева, Львова, сколько эти руки спасли жизней", - отметил пятый президент.
По словам Порошенко, Украина сейчас находится между двумя фронтами - российской агрессии и пандемии.
"Сегодня очень печальный день, потому что Украина пересекла отметку даже фальсифицированной государственной статистики - уже более 50 тыс. украинцев умерли. Умерли потому, что своевременно не дали кислород, потому, что своевременно не было тестов, средств защиты, в том числе и врачей отправляли без защитных костюмов, без очков, без масок - без ничего. А средства, которые выделили тогда в парламенте в ковидный фонд, направили на "Велике крадівництво", - заявил лидер "ЕС".
Пятый президент подчеркнул, что коронавирус нельзя побороть без вакцинации.
"К сожалению, в Украине вакцинированы лишь 2%. Говорят о вакцинном национализме. Да, потому что это борьба президентов за то, чтобы страны получили вакцину. Я думаю, что не случайно наша страна оказалась на последнем месте в Европе. Сейчас, когда весь мир уже вакцинирован, они отправили Степанова в отставку, думают, что он как козел отпущения. Это - ответственность президента и власти", - считает Порошенко.
Директор Торецкой больницы Сергей Халаимов поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что кислородное оборудование сейчас крайне необходимо для борьбы с коронавирусом.
Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 тыс. наборов отправлены в регионы. Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.
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Коли Порох просив лярд і на що?
"В проекте госбюджета Украины на 2019 предусматривается выделение 1 млрд грн на специальный Фонд президента, из которого будут финансироваться программы для молодежи. Об этом говорится в проекте документа."
То куди твій "велічайший лідер" Янелох 1 млрд гривень подів? Прилаштував на "велике крадівництво"?
ЗЕ ШИ БІСЬ, порох покупает, а ЗЕ отправляет их в Индию
Як повідомив Telegram-канал "Шептун", Національне антикорупційне бюро України підозрює колишнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова в розкраданнях на закупівлі, а також в розкраданнях на бюджетному фінансуванні трансплантології.
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.
Зеленский прислал в помощь Одессе 100 тысяч листовок о борьбе с вирусом - вместо лекарств и масок
В Одесской области растет число заболевших коронавирусом.... офис Зеленского оказал посильную помощь больницам Одесской области: вместо защитных средств и аппаратов ИВЛ врачам прислали листовки и плакаты.
7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы аж 100 тысяч экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19.
Получатели сразу стали строить свои версии использования столь ценного материала. Комментаторы предлагают приделывать к листовкам веревочки и носить вместо масок, а можно еще прикладывать вместо подорожника. Или покрыть ими дефицит туалетной бумаги.
https://od24.info/newsod/13850-100-tysyach-listovok-o-borbe-s-virusom-vmesto-lekarstv-i-masok.html
7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы аж 100 тысяч экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19. Наглядная агитация в стиле Супрун рассказывает «одесским папуасам» как правильно мыть руки и использовать маски. Естественно, на украинском языке… Получатели сразу стали строить свои версии использования столь ценного материала. Комментаторы предлагают приделывать к листовкам веревочки и носить вместо масок, а можно еще прикладывать вместо подорожника. Или покрыть ими дефицит туалетной бумаги.
https://timer-odessa.net/news/borba_s_epidemiey_ofis_zelenskogo_pomog_bolnitsam_odesskoy_oblasti_listovkami_268.html
7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы 100 тыс. экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19.
я тебе две альтернативные ссылки привел на одесские ресурсы. мало? с фото даже. давай. расскажи мне про "ватные источники"
заходим по первой ссылке и читаем точно этот же текст
что касается "ковид только начался"
на 7 апреля 2020 года умерло от ковида 45 человек
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/2020-04/
Что касается 7 апреля. На тот момент никто толком не знал как лечить и доступ к интернету не у всех есть. Многие пенсионеры смартфоном пользоваться не умеют. Так что эти листовки для них.
Правда, по дороге, Юзик всё съедает....
например, в Одесскую больницу ОП(Г) передали 100 000 листовок с обещаниями от вовки-шута...
И вот, поверьте, юзик ВСЁ довез.. ничего не съел! лишь вымазал с десяток чем-то копричневым... Наверное то бонус для зебилов.. неожиданный))
гнида и волонтёрство не совместимы
Ти тільки уточняй - вона ці концентратори не віддає у власність, а здає в оренду...
ты ж не лох какой-то там чтобы пользоваться ИВЛ, подаренными Порошенко
Для них краще більше вживати "кіслородного коктейля". Всім добре: у бовдурів відрижка дорожчає, а бариги віддаляються від епохи бідності.
(і десь там на тачці QR код, щоб переглянути відосик)
квартальньій интеллект не скроешь
в школу пшла
Коли він був Головкомом - то власним рахунком привозив снайперські системи, які тепер "пєрєсталі стрєлять", і наші через це перетворились на мішені.
Тут доречно згадати як підстилка Коломойського нардеп Купрій писав якісь доноси через ту підтримку армії Порошенком - цікаво де те чучело тепер поділося?
Так от бойові системи відеоспостереження дозволять вести якісний моніторинг дій противника - "цілодобово, постійно, безперервно", як записано в Статутах, та зберігатимуть життя наших бійців, раз вже їм заборонено вести активні розвідувальні дії.
А ми спостерігатимемо за мовчанням "позитивних блогерів" з цього приводу та чергові істерики ротожопих "розслідувачів", але так і не почуємо хто ж вже два роки як "наживаєтся на вайне"?
Плюс охаивание безмозглыми ззеленоутырками , уставшими от войны на диване, и ненавидящими все Украинское, которые в мыслях уже восьмой год стоя раком и приготовив булки, ждут приходи пуйла
«Я там как придурок по этим баррикадам, б...дь...». )))
Загугли, посмеёшься.
Надеюсь в этой поездке съёмочная группа не налажает. За 17 лет можно уже научиться правильно снимать гетьмана.))