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Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 25-й ОВДБр Евгению Лабунцу открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Вчера, 26 мая, в городе Днепр состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Евгения Сергеевича Лабунца, 07.10.1987 года рождения, старшего солдата, стрелка-помощника гранатометчика 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 17 июня 2014 г. в районе села Алексеевское Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных при нападении наемников РФ на сводную колонну материально-технического обеспечения.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Шевченковского районного ТЦК и СП города Днепр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (26 мая. - Ред.) был важный день - мы открыли мемориальную доску замечательному парню, мужественному Герою Лабунцу Евгению. Он был добрым, скромным юношей, переполняют и гордость и сочувствие... Разделить печаль с мамой Светланой Владимировной и вспомнить Героя пришли и его побратимы. Не забывайте наших Героев! Вечная им слава!", - отмечается в сообщении.

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Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 25-й ОВДБр Евгению Лабунцу открыли в Днепре 01
Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 25-й ОВДБр Евгению Лабунцу открыли в Днепре 02
Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 25-й ОВДБр Евгению Лабунцу открыли в Днепре 03
Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 25-й ОВДБр Евгению Лабунцу открыли в Днепре 04
Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 25-й ОВДБр Евгению Лабунцу открыли в Днепре 05
Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 25-й ОВДБр Евгению Лабунцу открыли в Днепре 06
Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 25-й ОВДБр Евгению Лабунцу открыли в Днепре 07
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Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 25-ї ОПДБр Євгену Лабунцю відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4175
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27.05.2021 15:43 Ответить
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ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ ...
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27.05.2021 16:30 Ответить
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Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 25-ї ОПДБр Євгену Лабунцю відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 1698
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27.05.2021 22:58 Ответить
 
 