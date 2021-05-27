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дороги (2498) ОГА (2376) Донецкая область (7147) Большая стройка (722)

Стартовал капитальный ремонт трассы М-14 в направлении Мариуполя, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Капитальный ремонт трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск стартовал в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой ОГА.

Согласно плану "Укравтодора", планируется обновление трех участков автодороги от границы Запорожской области до г. Мариуполь общей протяженностью 31,6 км.

Работы выолпняет подрядная организация - "Онур Конструкцион Интернешнл" в рамках президентской программы "Большая стройка".

Сейчас на участке протяженностью 15,6 км у поселка Камышеватое в Мариупольском районе дорожники проводят фрезерование существующего покрытия.

На трассе также запланировано отремонтировать 14 существующих водопропускных труб. Кроме этого, на конце участка возле пгт Мангуш будет транспортная развязка кольцевого типа и оборудованы две автобусные остановки.

Проект предусматривает установку нового автопавильона и ремонт существующего, а также устройство тротуаров из асфальтобетона с пониженным бортовым камнем для маломобильных групп населения.

Для безопасности водителей в ходе работ на объекте будут установлены дорожные знаки и указатели, металлические барьерные ограждения, сигнальные столбики, устроена разметка проезжей части.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году планируется отремонтировать, реконструировать и построить рекордные 6500 км автодорог и 150 мостов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В областных и районных центрах на протяжении нескольких лет должны заработать 16 обновленных аэропортов, - заместитель главы ОП Тимошенко

Стартовал капитальный ремонт трассы М-14 в направлении Мариуполя, - ОГА 01
Стартовал капитальный ремонт трассы М-14 в направлении Мариуполя, - ОГА 02
Стартовал капитальный ремонт трассы М-14 в направлении Мариуполя, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Всё на восток . А когда появится дорога ДНЕПР - КРЕМЕНЧУК ?
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27.05.2021 15:42 Ответить
РФ знову стягує війська до кордону - Кремль назвав причину... Мелитополь - Новоазовск стартовал в Донецкой области..... Даёшь хорошую дорогу для оккупации юга востока Украины!
Источник: https://censor.net/ru/p3267830
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27.05.2021 15:48 Ответить
и мы за... это разгрузит днепр...
и дорогу лубны-белая церковь с мостом...это разгрузит киев
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27.05.2021 15:58 Ответить
до осени же еще далеко с ее новой волной ковида
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27.05.2021 15:42 Ответить
Стартовал капитальный ремонт трассы М-14
дорожники проводят фрезерование существующего покрытия,
Тырят последний асфальт......
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27.05.2021 15:53 Ответить
Всё для танков. Всё для Победы !
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27.05.2021 15:56 Ответить
дело евнуковича живее всех живьіх. и он и хйло с гитлером - все строили дороги
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27.05.2021 15:58 Ответить
 
 