Пограничники Румынии нашли 2 850 единиц оружия с патронами в грузовике, который двигался в Украину (исправлено). ФОТО

Пограничники Румынии на границе с Украиной задержали грузовик с около 2 850 револьверными пистолетами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на HotNews.ro, об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде.

Около 2 850 новых пистолетов с патронами обнаружила пограничная полиция из Исакчи (Тулча). Они были спрятаны в грузовике с мебелью, который двигался в Украину из Турции. Согласно сопроводительным документам, грузовик перевозил мебель и различные продукты питания из Турции для украинской компании.

За рулем грузовика находился гражданин Украины.

Пограничники обнаружили 143 ящика, в которых находилось оружие - револьверные пистолеты.

По словам главы МВД Румынии, это "рекордный захват" контрабандного оружия.

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