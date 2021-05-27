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Пограничники Румынии нашли 2 850 единиц оружия с патронами в грузовике, который двигался в Украину (исправлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Пограничники Румынии на границе с Украиной задержали грузовик с около 2 850 револьверными пистолетами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на HotNews.ro, об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде.
Около 2 850 новых пистолетов с патронами обнаружила пограничная полиция из Исакчи (Тулча). Они были спрятаны в грузовике с мебелью, который двигался в Украину из Турции. Согласно сопроводительным документам, грузовик перевозил мебель и различные продукты питания из Турции для украинской компании.
За рулем грузовика находился гражданин Украины.
Пограничники обнаружили 143 ящика, в которых находилось оружие - револьверные пистолеты.
По словам главы МВД Румынии, это "рекордный захват" контрабандного оружия.
Топ комментарии
+10 Ivan Ivanov 036c97a9
показать весь комментарий27.05.2021 16:06
+9 Hanka Panyanka
показать весь комментарий27.05.2021 16:07
+8 Solomon c5c4359c
показать весь комментарий27.05.2021 16:34
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Глок-17 тоже вот примерно в такой коробке продаётся
У кацапов, например, флобер по закону - такой же огнестрел как Кольт Питон, например.
Хто его знает, шо там у румынов, може то же самое.