Гражданина Молдовы, скрывавшегося от Интерпола, задержали в Киеве, - контрразведка СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали в Киеве гражданина Республики Молдова, который незаконно пересек государственную границу Украины и скрывался от уголовного преследования правоохранителей соседнего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что иностранец, которому СБУ был запрещен въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова.
Иностранец задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...