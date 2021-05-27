Гражданина Молдовы, скрывавшегося от Интерпола, задержали в Киеве, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали в Киеве гражданина Республики Молдова, который незаконно пересек государственную границу Украины и скрывался от уголовного преследования правоохранителей соседнего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что иностранец, которому СБУ был запрещен въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова.

Иностранец задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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