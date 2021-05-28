Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости
Стоимость одного "койко-дня" для одного ребенка в Скадовске составит 1390 грн, общая стоимость одной детской путевки на 18 дней - 25 тыс. грн. Цена для киевских детей превышает максимальную заявленную прошлогоднюю стоимость на 520 грн и более чем на 900 грн стоимость для четырехместного номера для сентября (хотя отдыхать дети будут и в этом месяце).
24 мая Департамент социальной политики Киеврады подписал договор на сумму 2,39 млн гривен с "Санаторием для детей с родителями "Скадовск" в Херсонской области. Согласно договору, до конца сентября текущего года в Скадовске пройдут курс реабилитации дети и дети с инвалидностью из Дарницкого и Святошинского домов-интернатов, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно договору, стоимость одного "койко-дня" для одного ребенка в Скадовске составит 1390 грн, общая стоимость одной детской путевки на 18 дней - 25 тыс. грн. Всего в Скадовске этим летом отдохнет 90 детей. Также с ними в санатории будут проживать 12 сопровождающих взрослых.
Как свидетельствует документ с сайта ПрАТ "Укрпрофздоровниця", в 2020 году цена реализации одного койко-дня для одного ребенка - с включенным в цену проживанием, питанием и лечением - в зависимости от времени заезда и уровня комфортности номера в данном санатории официально составляла от 410 (четырехместный номер c удобствами "на блок" после 1 сентября) до 870 (место в двухместной комнате повышенной комфортности летом) гривен.
В стоимость такой путевки, по информации ПрАТ, входит проживание, питание, ряд лечебных процедур и анализов. Не входит в нее бассейн, жемчужные ванны, стоматологическая помощь и другие дополнительные услуги.
Аналогичные цены - и также все еще 2020 года - указаны сейчас и на сайте санатория: "питание+проживание+лечение" для ребенка от 490 до 870 грн. в сутки.
Цена для киевских детей превышает максимальную заявленную прошлогоднюю стоимость на 520 грн - фактически на потенциальную стоимость размещения еще одного ребенка. Также она более чем на 900 грн выше анонсированной стоимости для четырехместного номера для сентября (хотя отдыхать дети будут и в этом месяце). При этом Киевсовет вовсе не просит размещать детей из интернатов в номерах "Люкс".
Согласно договору, требований к проживанию не много. Во-первых, "санитарный узел" должен быть "в номере или в блоке". Во-вторых, в одном номере может размещаться до четырех детей (410-490 грн) .Среди запрошенных лечебных процедур - разумеется, с уточнением, что они индивидуальны для каждого ребенка - упоминаются фитотерапия, массаж, физиотерапия и другие процедуры из тех, что в стоимость путевок в Скадовск и так включены.
После публикации данного материала Департамент социальной политики КГГА обратился в редакцию Цензор.НЕТ с заявлением, что официально отрицает информацию о завышеных ценах на оздоровление детей с инвалидностью. В департаменте отметили, что для сравнения используются цены за прошлый год. Кроме того, в соглашении указана цена на оздоровление ребенка, в которую входит не только проживание и питание, но предоставление услуг медицинской, физической, психологической реабилитации с применением механотерапии, кинезотерапии, динамической проприоцептивной коррекции, бальнеотерапии.
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штош, это твой выбор, маша
у бубы, вон, ермак не ворует
Вопросом наверняка занимался конкретный чиновник или чиновница конкретного департамента Киевского совета. Надо сделать запрос и получить смету. Потому что есть вопросы. Цена 2020 года и 2021 года - это разные вещи, это раз. Дети-инвалиды приедут с сопровождающими - их пребывание тоже входит в цену. Также в сумму, выделенную на оздоровление, может входить стоимость проезда. Это всё надо проверить. Если есть злоупотребления - надо обнародовать фамилии. Надо проследить связи этого чиновника или чиновницы с владельцем санатория. И так далее. А так - вброс.
"в соглашении указана цена на оздоровление ребенка, в которую входит не только проживание и питание, но предоставление услуг медицинской, физической, психологической реабилитации с применением механотерапии, кинезотерапии, динамической проприоцептивной коррекции, бальнеотерапии.Источник: https://censor.net/ru/p3267850"
Спасибо зеленому стаду за это...
Я уже забыл когда последний раз банкомат выдавал мне деньги бу купюрами....только новье....только сразу из под станка...