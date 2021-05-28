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Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Стоимость одного "койко-дня" для одного ребенка в Скадовске составит 1390 грн, общая стоимость одной детской путевки на 18 дней - 25 тыс. грн. Цена для киевских детей превышает максимальную заявленную прошлогоднюю стоимость на 520 грн и более чем на 900 грн стоимость для четырехместного номера для сентября (хотя отдыхать дети будут и в этом месяце).

24 мая Департамент социальной политики Киеврады подписал договор на сумму 2,39 млн гривен с "Санаторием для детей с родителями "Скадовск" в Херсонской области. Согласно договору, до конца сентября текущего года в Скадовске пройдут курс реабилитации дети и дети с инвалидностью из Дарницкого и Святошинского домов-интернатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно договору, стоимость одного "койко-дня" для одного ребенка в Скадовске составит 1390 грн, общая стоимость одной детской путевки на 18 дней - 25 тыс. грн. Всего в Скадовске этим летом отдохнет 90 детей. Также с ними в санатории будут проживать 12 сопровождающих взрослых.

Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью 01

Как свидетельствует документ с сайта ПрАТ "Укрпрофздоровниця", в 2020 году цена реализации одного койко-дня для одного ребенка - с включенным в цену проживанием, питанием и лечением - в зависимости от времени заезда и уровня комфортности номера в данном санатории официально составляла от 410 (четырехместный номер c удобствами "на блок" после 1 сентября) до 870 (место в двухместной комнате повышенной комфортности летом) гривен.

Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью 02

В стоимость такой путевки, по информации ПрАТ, входит проживание, питание, ряд лечебных процедур и анализов. Не входит в нее бассейн, жемчужные ванны, стоматологическая помощь и другие дополнительные услуги.

Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью 03
Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью 04

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Аналогичные цены - и также все еще 2020 года - указаны сейчас и на сайте санатория: "питание+проживание+лечение" для ребенка от 490 до 870 грн. в сутки.

Цена для киевских детей превышает максимальную заявленную прошлогоднюю стоимость на 520 грн - фактически на потенциальную стоимость размещения еще одного ребенка. Также она более чем на 900 грн выше анонсированной стоимости для четырехместного номера для сентября (хотя отдыхать дети будут и в этом месяце). При этом Киевсовет вовсе не просит размещать детей из интернатов в номерах "Люкс".


Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью 05
Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью 06
Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью 07

Согласно договору, требований к проживанию не много. Во-первых, "санитарный узел" должен быть "в номере или в блоке". Во-вторых, в одном номере может размещаться до четырех детей (410-490 грн) .Среди запрошенных лечебных процедур - разумеется, с уточнением, что они индивидуальны для каждого ребенка - упоминаются фитотерапия, массаж, физиотерапия и другие процедуры из тех, что в стоимость путевок в Скадовск и так включены.

Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью 08

После публикации данного материала Департамент социальной политики КГГА обратился в редакцию Цензор.НЕТ с заявлением, что официально отрицает информацию о завышеных ценах на оздоровление детей с инвалидностью. В департаменте отметили, что для сравнения используются цены за прошлый год. Кроме того, в соглашении указана цена на оздоровление ребенка, в которую входит не только проживание и питание, но предоставление услуг медицинской, физической, психологической реабилитации с применением механотерапии, кинезотерапии, динамической проприоцептивной коррекции, бальнеотерапии.
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Топ комментарии
+7
При чем тут зеля? Это клячко с парашенком. Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 6184
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27.05.2021 16:37
+5
киевсовет - вор на воре. Так что помолчи, Виталя.
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27.05.2021 16:52
+4
а я гадав, чого то так Кличко нервує з приводу перевірок?
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27.05.2021 16:56
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Правила форума Совет форумчан
за эти бабки можно люкс снять. а тут сарай
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27.05.2021 16:34 Ответить
ага люкс?! Ты в каком времени живешь? Меня в этом санатории за такие деньги в 2020 году послали нафиг
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27.05.2021 16:42 Ответить
3 человека в номере по 1.4 к - цена номера в риксосе. что -то ты заблудился
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27.05.2021 16:44 Ответить
знаешь врать это не мешки с зерном воротить, легко очень, особенно с твоей стороны
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27.05.2021 16:48 Ответить
т.е. ты очередная грязноротая без аргументов и перешла на личности.
штош, это твой выбор, маша
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27.05.2021 16:51 Ответить
разговаривать с этим хамящим существом бесполезно, но на сайт риксоса желающим рекомендую зайти
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27.05.2021 16:54 Ответить
я же не лезу с фальшивими писульками
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27.05.2021 20:47 Ответить
машуля, обосралась - молчи. ты же выглядишь полным идиотом
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27.05.2021 20:52 Ответить
слушай это ты немного обделался, у тебя номер в rixon стоит в сутки 1400 грн., а что дальше?
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28.05.2021 10:01 Ответить
тебе лучше знать что там у Ахметова
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27.05.2021 20:48 Ответить
а ты все ноешь, грязноротая?
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27.05.2021 20:52 Ответить
это ты ноешь, что по путевкам обманули, в rixon отеле день стоит от 80 долларов и выше.
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27.05.2021 20:55 Ответить
"Моя борьба с коррупцией ." Зеля .
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27.05.2021 16:34 Ответить
При чем тут зеля? Это клячко с парашенком. Киевсовет по тройной цене закупил путевки в Скадовск для детей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 6184
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27.05.2021 16:37 Ответить
слишком мелко для любого из троих. чинуша дербанул. но кто его покрьівает, вот вопрос
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27.05.2021 16:40 Ответить
это полетит не к Зеле, это полетит от Зеле к Клычко, анализируй нормально, а не по заказу.
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27.05.2021 16:40 Ответить
Коррупции в городе нет говорил мер.
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27.05.2021 16:40 Ответить
где говорил?
у бубы, вон, ермак не ворует
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27.05.2021 16:45 Ответить
Ужастный деребан - разница с прошлым годом аж 10-15 евро всутки на человека, и это с НДС. Интересно мне, когда в головах у коммуняк заканчивается предпринимательство и начинается так называемая "неправомерная прибыль" в чужих карманах?
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27.05.2021 16:49 Ответить
Тут незрозуміло, все таки для дітей з інвалідністю трохи інші умови потрібні, як мінімум + людина для супровіду.
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27.05.2021 16:50 Ответить
киевсовет - вор на воре. Так что помолчи, Виталя.
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27.05.2021 16:52 Ответить
Киевсовет знает как ******* и обсчитать это у них в крови
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27.05.2021 16:53 Ответить
а я гадав, чого то так Кличко нервує з приводу перевірок?
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27.05.2021 16:56 Ответить
Прям как Бубашка по поводу вагнеровцев? Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю - Цензор.НЕТ 7608
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27.05.2021 17:11 Ответить
Публикация на уровне вброса.
Вопросом наверняка занимался конкретный чиновник или чиновница конкретного департамента Киевского совета. Надо сделать запрос и получить смету. Потому что есть вопросы. Цена 2020 года и 2021 года - это разные вещи, это раз. Дети-инвалиды приедут с сопровождающими - их пребывание тоже входит в цену. Также в сумму, выделенную на оздоровление, может входить стоимость проезда. Это всё надо проверить. Если есть злоупотребления - надо обнародовать фамилии. Надо проследить связи этого чиновника или чиновницы с владельцем санатория. И так далее. А так - вброс.
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27.05.2021 17:05 Ответить
Конкретный чиновник заносит конкретному руководителю, а тот - лучшему в европе меру.
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27.05.2021 17:15 Ответить
если вы все же прочитаете текст и посмотрите на первый скрин - вы обязательно заметите, что проживание сопровождающих оплачивается отдельно, а не включено в стоимость каждой детской путевки
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28.05.2021 23:14 Ответить
Очевидно, треба читати. Наприклад, останній абзац:
"в соглашении указана цена на оздоровление ребенка, в которую входит не только проживание и питание, но предоставление услуг медицинской, физической, психологической реабилитации с применением механотерапии, кинезотерапии, динамической проприоцептивной коррекции, бальнеотерапии.Источник: https://censor.net/ru/p3267850"
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29.05.2021 06:50 Ответить
В Бердянск поедьте...в Одессу...там за эти деньги 18 дней реально только на вокзале прожить можно...
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27.05.2021 18:09 Ответить
Сравнивать цены 2020 года и цены 2021 года...это все одно что сравнивать хер с пальцем...
Спасибо зеленому стаду за это...
Я уже забыл когда последний раз банкомат выдавал мне деньги бу купюрами....только новье....только сразу из под станка...
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27.05.2021 18:14 Ответить
Ти або брехун, або у тебе спеціфічна вдача. Мені дає переважно старими купюрами
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27.05.2021 20:25 Ответить
Я не понимаю, что вас здесь возмущает. Главное, гривна стабильна, а не по стописят, как прогнозировал ваш комбинат. Главное, банкомат вам выдаёт деньги, было б что выдавть.
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29.05.2021 07:29 Ответить
за переплачені гроші, будуть інші "дєтки" відпочивати. Ті що "Вітамінне пиво" пють і бороди носять Київрада за потрійною ціною закупила путівки в Скадовськ для дітей з інвалідністю - Цензор.НЕТ 4528
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27.05.2021 18:31 Ответить
Що нам на це скажуть захисники боксера-імбецила?
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27.05.2021 20:22 Ответить
что такое 1200 грн с питанием и лечением!? и вообще , может кто предложит что-лучшее
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01.07.2021 14:52 Ответить
лучше комментируйте стоимость аппартаментов в конче-заспе
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01.07.2021 14:53 Ответить
 
 