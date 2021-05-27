Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Четверо мужчин оборудовали сеть теплиц. Наркотики они продавали жителям Николаевской, Одесской и Киевской областей. Во время обысков у них изъяли сырье на полмиллиона гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Наркобизнес" организовали четверо мужчин в возрасте от 36 до 54 лет, которых ранее уже судили за тяжкие и особо тяжкие преступления.
"Кроме 645 кустов конопли, во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили готовый к употреблению каннабис, опий, оружие и боеприпасы. По ценам черного рынка стоимость изъятых наркотических веществ превышает полмиллиона гривен", - сказано в сообщении.
Кроме этого, при обысках нашли оружие и патроны.
Мужчин задержали и сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет за решеткой с конфискацией имущества.
После экспертизы будет решен вопрос о том, чтобы открыть производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием). В ближайшее время суд изберет задержанным меры пресечения.
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Так употребление канабиса в республиках средей азии не являлось преступлением...А преступным стало когда туда приехали рабочие со всего ссср и стало столько преступлений шо мама негорюй...в неадеквате от канабиса...в результате стали продавать в чайханах и тока местным))))))
Для Нью-Йорка это не стало большим сюрпризом. Легализация марихуаны в штате, споры о которой велись уже давно, была скорее вопросом времени. Закон, подписанный губернатором, разрешает продавать рекреационную марихуану людям, достигшим 21 года, в специальных магазинах. При себе можно будет иметь до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов в виде концентрата.
В частных домах разрешено выращивать до 12 кустов марихуаны на семью. В Нью-йоркской мэрии одними из первых приветствовали решение легализовать рекреационную марихуану. По мнению законодателей, это может помочь созданию 60 тысяч новых рабочих мест, а отчисления в бюджет штата в виде налогов составят, по самым скромным оценкам, $350 миллионов в год. Часть из этих средств пойдут на развитие самых бедных районов и общин города и штата.
Нью-Йорк стал 15-м штатом в стране, где разрешена не только медицинская, но и рекреационная марихуана. Каннабис-бума местные власти при этом не ожидают и ссылаются на опыт в этом вопросе других штатов. Для правозащитников декриминализация марихуаны - это победа. Несколько десятилетий Нью-Йорк лидировал по числу арестов даже за незначительное количество марихуаны.
«Число задержанных достигало 40 тысяч человек в год. Если изучить эти цифры, то можно заметить, что арестовывали в основном представителей афроамериканской и других этнических общин».
ассказывает Энтони Посада, главный адвокат организации «Общество юридической помощи»:
«Если вы живёте в Нью-Йорке, и вы чернокожий, то у вас было в восемь раз выше шансы быть арестованным за употребление марихуаны, чем у белого человека. При этом, согласно статистике, потребление марихуаны практически одинаково среди всех расовых групп. Белые употребляют марихуану так же, как и другие расы. Возникал вопрос, почему задерживались определенные группы людей».
Согласно принятому в штате закону, с тех, кто был арестован и привлечен к ответственности по статьям, связанным с марихуаной, теперь будут сняты обвинения. Но легализация, не подразумевает снятие всех ограничений. Потреблять каннабис можно будет в частных помещениях с разрешения собственника и в специально отведенных для этого общественных местах, запрещено вождение транспортных средств под воздействием марихуаны.
Впрочем, противники легализации считают, что никакие ограничения не решают вопрос и опасаются последствий легализации для подростков. Весьма активно эту позицию выражают в «Ассоциации учителей и родителей» штата Нью-Йорк.
«В законе прописано, что марихуану можно употреблять с 21 года, однако мы считаем, на основании информации из штатов, где марихуаны легализована, что у детей появится больше доступа к ней. И вред от марихуаны может быть в результате больше и ее потребление. Мы также волнуемся по поводу автовождения под воздействием марихуаны. Оно запрещено, но как это отслеживать?» - говорит президент «Ассоциации учителей и родителей» штата Нью-Йорк Кайл Белокопытски.
Но защитники легализации приводят свои контраргументы.
«Исследования, которые проводились в других штатах, где марихуана была легализована, подтверждают, что легализации не означает, что на улицах может возникнуть хаос, и потребление марихуаны становится бесконтрольным или даже растет, - отмечает Энтони Посада. - Режим легализации марихуаны предусматривает ограничения и способы защиты детей и молодежи в большей степени, чем запрет, когда марихуана по-настоящему в бесконтрольном, поточном обороте».
Принятие закона не означает, что магазины с каннабисом тут же откроются на Бродвее или Пятой авеню. Их количество будет регламентировано, а на согласование правил торговли рекреационной марихуаной может уйти от одного года до двух лет, как полагают законодатели штата.
Власти штата Нью-Йорк обещают строго регулировать правила продажи и доставки каннабиса. Этим будет заниматься специально созданный отдел администрации. 40 процентов налогов от продаж планируется тратить на школы, а 20 процентов на борьбу с зависимостью от тяжелых наркотиков.
https://www.youtube.com/watch?v=-6Q6xGOmgzA