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Порошенко передал воинам 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал воинам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады комплект видеонаблюдения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В комплекте - камеры наблюдения для 9 взводных опорных пунктов, которые будут объединены в единую сеть, информация будет также поступать и на ротный опорный пункт, и в штаб батальона. По словам воинов, это позволяет четко контролировать перемещение врага и усиливает безопасность бойцов на линии фронта.

"На каждом взводный-опорном пункте, на ротном опорном пункте выставляются различные виды камер. Есть и ночное видение, есть и дальность. Не будем раскрывать, на сколько километров, но на многие километры. Командир, начиная от взвода и заканчивая батальоном, а мы и до бригады дойдем, имеют абсолютно целостную картину. Уже не надо наблюдателю подниматься вверх. Не надо становиться мишенью для российских снайперов. Постоянно идет круглосуточная фиксация движения вражеских сил по ту сторону фронта", - объяснил Порошенко.

Порошенко передал воинам 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения 01

По словам лидера "ЕС", эти камеры спасут жизнь воинов и укрепят оборону. Кроме того, ожидается, что они будут укреплены антидроновыми средствами радиоэлектронной борьбы.

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"Но на этом мы дело не завершаем. У нас еще есть другие батальоны, другие бригады. И мы с сегодняшнего дня - и "Справа громад", и наши ветераны начинают краудфандинг, и мы собираем деньги для того, чтобы в следующий раз мы приехали с новой помощью для украинских Вооруженных Сил", - заявил пятый Президент.

Порошенко передал воинам 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения 02

Командир батальона, капитан Владимир Болехан поблагодарил Порошенко за помощь.

Присутствующие также почтили память погибшего бойца 108-го батальона Алексея Мамчия, возложив цветы на месте его гибели.

Порошенко передал воинам 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения 03

"Мы возложили цветы сейчас у места, где погиб полтора месяца назад наш боец. Капитан также был ранен, но в строю, в бою. И я от имени всех украинцев, которые заботятся сейчас об армии, желаю вам победы, твердости. С большой благодарностью за ту огромную работу, которую вы делаете", - обратился лидер "Европейской Солидарности" к воинам.

В ходе визита, Порошенко побывал на контрольно-наблюдательных пунктах 108-го и 109-го батальонов 10-й ОГШБ и пообщался с воинами.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+56
Дякую справжньому президенту
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27.05.2021 17:41
+47
Вообще-то это контрснайперское оборудование, поможет защитить жизни и здоровье наших ребят.
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27.05.2021 17:40
+42
А ранее передал ССОшникам кучу вооружения и боеприпасов для точечного отстрела "ихтамнетов"
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27.05.2021 17:45
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Страница 3 из 3
так как там буба, армии помогать будет или все бабло на недоумков вроде тебя ушло?
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28.05.2021 08:53 Ответить
Для бубочки это тоже не деньги, мультимиллионер как никак,почему ничего не слышно о его личной заботе об армии? И почему нет ни претензий ни оценок от его избирателей?
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28.05.2021 12:16 Ответить
А ему не нужно бегать от дачи показаний в СБУ.
А тут классная отмазка, типа "забота об армии"
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28.05.2021 12:19 Ответить
Какие нахрен бега, когда новоиспеченный лейтенант Баканов свой в доску пацан?
"Не для того мама квiточку ростила..."
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28.05.2021 15:30 Ответить
Ваши избирательные претензии хорошо оплачиваются?
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28.05.2021 12:18 Ответить
Не настолько как ваши.
Мне хватает совести замечать суть барыги еще с 2004 года, когда оно развалило помаранчевую коалицию, пересоривши всех.
А у вас совести нет вообще, на белое говорите черное и наоборот.
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28.05.2021 12:22 Ответить
А суть клоуна? Или за это не платят?
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28.05.2021 12:25 Ответить
А суть клоуна разгребать дерьмище, которое за 30 лет наложили на страну эти "политики", которые построили самое коррумпированное государство в Европе, то что за пять лет НЕ СДЕЛАЛ кондитер.
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28.05.2021 12:31 Ответить
И как результаты-есть что показать? Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження - Цензор.НЕТ 5034 Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження - Цензор.НЕТ 5034 Аааа,я же забыл-это порохоботы только на черное говорят белоеПорошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження - Цензор.НЕТ 5034
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28.05.2021 15:44 Ответить
Ну тут у нынешнего вашего вообще джекпот--вернул по кабинетам всю рыговскую шваль.Не.Тут у зели вообще антирезультат.Ищи плюсы дальше. Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження - Цензор.НЕТ 2710
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28.05.2021 17:23 Ответить
Видать такая это была "коалиция", которая очень хотела поссориться. Лебедь, рак и щука.
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28.05.2021 15:57 Ответить
Вот только сразу набегут Ермаки, Тараны, Хомчаки.
Все отберут, спрячут в коморку и опечатают.
Потому, что НИЗЯЯЯ!
Главный говнокомандующий Зе-наркоман - ЗАПРЕТИЛ!
Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження - Цензор.НЕТ 4633
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28.05.2021 13:17 Ответить
Респект Пороху!
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28.05.2021 14:43 Ответить
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