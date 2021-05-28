Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
27 мая, в зоне проведения ООС на Приазовском направлении вследствие смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Максим Полевой, 1984 года рождения, уроженец села Наркевичи Хмельницкой области, заместитель командира 15-го ОГШБ 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Об этом говорится на официальном сайте Хмельницкой ОГА, сообщает Цензор.НЕТ.
"Глубоко скорбим по поводу тяжелой потери на фронте ...
Сегодня утром, 27 мая, от пули российского снайпера под Мариуполем погиб офицер Максим Полевой заместитель командира 15-го ОГШБ 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады.
Максим Полевой родился в поселке Наркевичи (Хмельницкий район). Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина. Вечная память Герою ... ", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
чтоб все потомство оккупантских мразей, до седьмого колена, было проклято
да и сам подумай, почему убит командир батальона.. снайпером.
что за вопрос такой глупый - конечно МОЖНО! кто запрещает??
как и бегать по минному полю...
Анатолий Штирлиц
В ответ
@Price_Cap_UA
Вже ідентифікований разом з дружиною. Командування оповіщено
Помним, не забудем, не простим.....
и потом же - они нелохи..... но прийдут они по ваши хитрые сраки и будет очень больно будут
сажать на кол.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!