Житель Никополя нашел на улице документы и получил по ним чужую зарплату. Теперь он может сесть на 3 года. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Кассир в банке не заметила, что на фото в документах - совсем не этот человек, потому что мужчина был в маске.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
39-летний мужчина нашел на улице чужие документы, по которым переоформил на себя зарплатную банковскую карточку владельца паспорта.
"23 апреля злоумышленник пришел в банк и предоставил кассиру паспорт и идентификационный код, которые нашел на улице. В банке выяснилось, что на этот паспорт уже есть зарплатная карточка, тогда злоумышленник переоформил ее на себя и снял со счета 2,5 тысячи гривен. Поскольку он был в маске и был похож на владельца паспорта, работница банка не заметила обмана", - рассказали в полиции.
Через месяц на телефон мужчины пришло уведомлении об очередном поступлении зарплаты. Он опять пошел в отделение получать чужие деньги. Но на этот раз кассир увидела, что документы числятся в базе данных как утраченные, и вызвала полицию. Мошенника задержали полицейские охраны.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Наказание по этой статье - от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
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Зарплатная карта, отделение...
Нафига та карта, если деньги снимать в кассе?
По опыту знаю, нашел документы - выкинь нахрен в мусорник и забудь.
Кучу нервов сохранишь.
А доброе дело сделать - философия не позволяет?
Я в прошлом году на обочине нашел в кустах раздерибаненную барсетку.
Паспорт на машину, вод. права, паспорт обычный.
Видимо, только деньги интересовали.
Разыскал владельца с Волыни.
Оказалось, его машину днем ранее ограбили.
Скольких проблем помог ему избежать!
Нельзя так, "выкинь нахрен в мусорник и забудь."
Довбні такі довбні.
Помню, в кассе снимал с карточки, пин-код всё равно вводил
А тут касир при паспорті + індентифікаційному - мала бути екстрасенсом
Але усе добре - що справедливо закінчується !
С найденного паспорта на свой собственный?
Почему тогда следующую зарплату он пошёл снимать опять с найденным паспортом?