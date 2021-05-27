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банки (1906) Днепропетровщина (2891) зарплата (2303) мошенничество (1129) Нацполиция (15746)

Житель Никополя нашел на улице документы и получил по ним чужую зарплату. Теперь он может сесть на 3 года. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Кассир в банке не заметила, что на фото в документах - совсем не этот человек, потому что мужчина был в маске.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

39-летний мужчина нашел на улице чужие документы, по которым переоформил на себя зарплатную банковскую карточку владельца паспорта.

"23 апреля злоумышленник пришел в банк и предоставил кассиру паспорт и идентификационный код, которые нашел на улице. В банке выяснилось, что на этот паспорт уже есть зарплатная карточка, тогда злоумышленник переоформил ее на себя и снял со счета 2,5 тысячи гривен. Поскольку он был в маске и был похож на владельца паспорта, работница банка не заметила обмана", - рассказали в полиции.

Житель Никополя нашел на улице документы и получил по ним чужую зарплату. Теперь он может сесть на 3 года 01

Через месяц на телефон мужчины пришло уведомлении об очередном поступлении зарплаты. Он опять пошел в отделение получать чужие деньги. Но на этот раз кассир увидела, что документы числятся в базе данных как утраченные, и вызвала полицию. Мошенника задержали полицейские охраны.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Наказание по этой статье - от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Житель Никополя нашел на улице документы и получил по ним чужую зарплату. Теперь он может сесть на 3 года 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
В банкомате снять деньги религия не позволила...или это антошка геращенко такие байки придумывает..??
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27.05.2021 19:55
+6
Жадность фраера сгубила. Житель Никополя нашел на улице документы и получил по ним чужую зарплату. Теперь он может сесть на 3 года - Цензор.НЕТ 2594
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27.05.2021 19:58
+5
спросите у идиёта - он думал всю жизнь по этим документам что-то получать? )))
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27.05.2021 20:01
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В банкомате снять деньги религия не позволила...или это антошка геращенко такие байки придумывает..??
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27.05.2021 19:55 Ответить
3 года! а дрюченого скота Мертведчука под домашний арест!!!
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27.05.2021 22:51 Ответить
В банкомате надо знать пин (который скорее всего пришел на номер телефона настоящего владельца), а в кассе можно с карты без пин-кода снимать с документом.
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27.05.2021 23:53 Ответить
легких денег не бывает
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27.05.2021 19:55 Ответить
Тю-ю,дурний.Краще би пішов у зрадники України. І бабла "зрубав"-би набагато більше,і отримав-би набагато менше. У першу чергу отримав-би домашній арешт,а у другу-обійшлося б, може, якоюсь-там адмінвідповідальністю. Такі випадки в Україні вже є...
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27.05.2021 22:39 Ответить
дебил. книжек не читал.пусть на зоне ума набирается.дебил
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27.05.2021 19:57 Ответить
Жадность фраера сгубила. Житель Никополя нашел на улице документы и получил по ним чужую зарплату. Теперь он может сесть на 3 года - Цензор.НЕТ 2594
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27.05.2021 19:58 Ответить
Он фраер, он крысеныш
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28.05.2021 01:26 Ответить
Наконец-то ему доходчиво объяснят, что красть нехорошо.
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27.05.2021 20:01 Ответить
спросите у идиёта - он думал всю жизнь по этим документам что-то получать? )))
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27.05.2021 20:01 Ответить
Нижче виклав картинку з двома "месьє" - вичерпна характеристика цього "кримінального генія"... замість тисячі слів...
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27.05.2021 21:10 Ответить
Какая-то туфта.
Зарплатная карта, отделение...
Нафига та карта, если деньги снимать в кассе?
По опыту знаю, нашел документы - выкинь нахрен в мусорник и забудь.
Кучу нервов сохранишь.
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27.05.2021 20:10 Ответить
Не думали, чтобі связаться с хозяином, или отнести в полицию, или (если уже совсем лень - просто оставить на месте? Зачем же в мусорник выбрасывать.
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27.05.2021 22:07 Ответить
"По опыту знаю, нашел документы - выкинь нахрен в мусорник и забудь."
А доброе дело сделать - философия не позволяет?
Я в прошлом году на обочине нашел в кустах раздерибаненную барсетку.
Паспорт на машину, вод. права, паспорт обычный.
Видимо, только деньги интересовали.
Разыскал владельца с Волыни.
Оказалось, его машину днем ранее ограбили.
Скольких проблем помог ему избежать!
Нельзя так, "выкинь нахрен в мусорник и забудь."
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27.05.2021 22:17 Ответить
Некоторые боятся, что нашедшего обвинят в краже - типа, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Я бы тоже в таком случае попытался связаться с владельцем или отнес бы в полицию; где- то могу понять (но не оправдать) тех, кто боится проблем или не хочет возиться. Но выбрасывать в мусорник - это уже приложить усилия, чтобы сделать пострадавшему еще одну пакость.
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28.05.2021 12:08 Ответить
без карты в кассе не дадут снять.
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27.05.2021 23:54 Ответить
По паспорту вроде бы можно.
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28.05.2021 12:09 Ответить
Хорошо устроился, -пусть дядя работает)
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27.05.2021 20:11 Ответить
У деяких по 2-3 паспорта, що не заважає бути навіть нардепом(((
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27.05.2021 20:11 Ответить
Крав нещасні 2500грн, зато в руках кепарік з нашивкою "Порше" .
Довбні такі довбні.
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27.05.2021 20:11 Ответить
Красиво жить не запретишь
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27.05.2021 20:54 Ответить
Один на заправці гаманець з мілкими грішми підняв - а бандюкам прийшлось 3 шт. баксів відати .
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27.05.2021 20:14 Ответить
Треба щоб і в паспорті було фото в масці, тоді б касир не схибила. )))
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27.05.2021 20:33 Ответить
ПИН-код тоже нашёл?
Помню, в кассе снимал с карточки, пин-код всё равно вводил
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27.05.2021 20:36 Ответить
Если карточку переоформил, то наверное и пинкод дали...
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27.05.2021 20:53 Ответить
можно и без пина. Сказать что не помнишь пин и выдадут и так при наличии паспорта.
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27.05.2021 23:55 Ответить
Якась мавпочка, а не працівниця банку.
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27.05.2021 20:39 Ответить
Блін , я добрих знайомих у масці не завжди впізнаю Житель Нікополя знайшов на вулиці документи й отримав за ними чужу зарплату. Тепер він може сісти на 3 роки - Цензор.НЕТ 3317
А тут касир при паспорті + індентифікаційному - мала бути екстрасенсом Житель Нікополя знайшов на вулиці документи й отримав за ними чужу зарплату. Тепер він може сісти на 3 роки - Цензор.НЕТ 6680
Але усе добре - що справедливо закінчується !
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28.05.2021 10:21 Ответить
Я більше ніж впевнений, що у працівниці банку (то буда не касир) є інструкції з ідентифікації клієнтів. Але вона їх геть не знає.
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28.05.2021 21:38 Ответить
"В банке выяснилось, что на этот паспорт уже есть зарплатная карточка, тогда злоумышленник переоформил ее на себя"
С найденного паспорта на свой собственный?
Почему тогда следующую зарплату он пошёл снимать опять с найденным паспортом?
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27.05.2021 20:42 Ответить
Житель Никополя нашел на улице документы и получил по ним чужую зарплату. Теперь он может сесть на 3 года - Цензор.НЕТ 5721
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27.05.2021 21:08 Ответить
А кредит взяти засцяв ? )
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27.05.2021 22:01 Ответить
 
 