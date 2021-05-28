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аграрии (266) воровство (662) похищение (1659) Сумская область (1849)

С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Сумщине на одном из крупнейших агропредприятий области похитили около 4 тонн средств защиты растений. Группа "Агротрейд" предлагает вознаграждение в 100 000 гривен за информацию о злоумышленниках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Похищение произошло в ночь с 25 на 26 мая в с. Мазевка Путивльского района. По словам директора предприятия ООО "Мир-12" Владимира Маринича, злоумышленники выбили в стене с тыльной стороны склада дыру размером 80 на 80 см.

С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах 01С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах 02

Следователи обнаружили на месте происшествия следы обуви, ткани транспорта, на котором, вероятно, вывезли канистры.

По информации Службы безопасности Группы "Агротрейд", в Путивльском районе действует целая группировка вооруженных злоумышленников.

"Сегодня они выламывают стены, а затем будут резать головы охранникам. Еще неизвестно, остался бы охранник в живых или нет, если бы он застал злоумышленников с поличным. Также большой вопрос: а кто покупает это украденное сырье? Вероятно, речь идет о существовании целой схемы поставки-сбыта краденого сырья. Это не частный случай, а проблема, которая имеет все признаки системной", - говорят в Службе безопасности Группы.

За любую полезную для расследования информацию группа компаний "Агротрейд" установила вознаграждение в размере 100 000 гривен. Информацию можно сообщить, обратившись на горячую линию по номеру 0 (800) 30-10-70.

С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах 03
С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
лучше на 100 000 поставь видеокамеры и заборчик ))))
или ????
.С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах - Цензор.НЕТ 324
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27.05.2021 21:59
+6
Заощаджу вам 100 000 гривень. Шукайте злодія в керівництві. С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах - Цензор.НЕТ 6668
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27.05.2021 21:40
+5
это реклама группы "Агротрейд"!?..
там куча пото-жировых следов и слюны, которые грабители оставляли матерясь и плюясь, перетаскивая эти мешки через маленький лаз..
ЗЫ.. лохи! не поставили видео камеры внутри и снаружи..
ЗЫ2.. обычно к таким вещам, причастно среднее руководство Службы безопасности фирмы..
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27.05.2021 21:45
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Заощаджу вам 100 000 гривень. Шукайте злодія в керівництві. С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах - Цензор.НЕТ 6668
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27.05.2021 21:40 Ответить
это реклама группы "Агротрейд"!?..
там куча пото-жировых следов и слюны, которые грабители оставляли матерясь и плюясь, перетаскивая эти мешки через маленький лаз..
ЗЫ.. лохи! не поставили видео камеры внутри и снаружи..
ЗЫ2.. обычно к таким вещам, причастно среднее руководство Службы безопасности фирмы..
показать весь комментарий
27.05.2021 21:45 Ответить
З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв - Цензор.НЕТ 4884
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27.05.2021 23:34 Ответить
Знаю подобный случай, украли всё сами же, потом имитировали взлом стены склада, точь как на фото, только два шлакоблока выбили. Потом выяснилось, начальник охраны и сторожа...
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27.05.2021 21:46 Ответить
лучше на 100 000 поставь видеокамеры и заборчик ))))
или ????
.С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах - Цензор.НЕТ 324
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27.05.2021 21:59 Ответить
Пожлобились видеонаблюдение поставить,результат.
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27.05.2021 22:01 Ответить
та мазевка исчезла с лица земли лет 30-40 назад. остался только ангар..
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27.05.2021 23:28 Ответить
идеально выбитое расположение дыры. по взгляду изнутрей - точно на уровне пола! чё зря мешки лишний раз поднимать ? да и дальше, на плечо подвинул и следующий ))
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27.05.2021 22:08 Ответить
Там канистры были
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28.05.2021 06:10 Ответить
довелось как-то недолго подработать на таком предприятии. Закупали пестициды в китае, переливали в свои бочки и продавали , как отечественное. Владелец предприятия днепровский олигарх.
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28.05.2021 07:27 Ответить
соседняя агрофирма и купила, с дисконтом, зачем везти далеко, рисковать? охранник(и) в теме, 4 тонны через такую дырку не один час грузилось. или не через эту дырку, опять-таки в теме.
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28.05.2021 08:14 Ответить
Пожлобились на агропідприємстві на цеглу (1000 цеглин) - кладка цегли у півцеглини. Торкни легенько молоточком і дірка. Хоч би товщиною у цеглину заклали вікна (+1000 цеглин), а краще у півтори.
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28.05.2021 08:17 Ответить
Потрібно знати як збути, при тому оптом, вкрадене, через яку мережу?!
або тієї продукції просто не було, а лише на паперах!!!
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28.05.2021 08:29 Ответить
 
 