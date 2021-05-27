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На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

На днях на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине, успешно прошли испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" к РСЗО "Град".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 01

Опытные образцы этого вооружения разработаны ГП "КБ "Южное" имени М. К. Янгеля" (г. Днепр) в рамках выполнения соответствующей опытно-конструкторской работы согласно договору с Минобороны Украины.

На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 02
На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 03

Как рассказал технический руководитель испытаний, пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21. Для получения в режиме реального времени телеметрической информации с борта реактивных снарядов, во время их полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт, также созданный КБ "Южное".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1", - КБ "Южное". ФОТОрепортаж

На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 04
На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 05

Отмечается, что изготовления реактивного снаряда "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. В частности, кроме ГП "КБ" Южное ", привлекался Павлоградский механический завод, ГП "ПО "Южный машиностроительный завод", ГП "НПО "Павлоградский химический завод", ГП "НПК "Фотоприбор", ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" и ряд других исполнителей.

На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 06

Также смотрите: Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+42
А тим часом...... На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 6259

На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 140
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27.05.2021 22:00
+42
На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 1013
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27.05.2021 22:05
+32
при правлении квартала95, мы уже начали забывать, что в Украине есть ВПК. Толи дело при липецком барыге: чуть ли не каждую неделю, что-то испытывали либо передавали в войска. Эх, какие были времена.
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27.05.2021 22:01
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Заряжает, стоя на колесе - ерунда какая-то!!!
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27.05.2021 21:53 Ответить
Слово випробування ні на що не натякає? На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 4481
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27.05.2021 21:56 Ответить
месяц назад, на "Алибее", стреляли на 40 км.. аппаратура (с 7 позиций) подтвердила показатели..
зачем сейчас стреляли, не знаю.. фотки вообще из разного времени взяты..
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27.05.2021 21:59 Ответить
Похоже, что испытания Богданы и Тайфуна просто для отвлечения внимания после последних скандалов с Данами и заморозкой финансирования оборонки. Будем посмотреть.
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27.05.2021 22:06 Ответить
можливо просто інформаційний шум - а випробувань ніяких не було, чи були для виду - затягти час та не приймати на озброєння....
Хто зна що там агентура видумає нового
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28.05.2021 15:22 Ответить
А "Град" всегда так заряжают)))
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27.05.2021 22:25 Ответить
Мені цікаво одне: невже так тяжко зробить зарядну установку для "пакетного" заряджання, з якимось гідроприводом? Чи звичайним механічним, через редуктор, ручку якого може крутить одна людина? (я бачив, як один чоловік відкривав двері сховища ядерних боєголовок, крутячи корбу такого агрегата... І відкривав браму вагою в кілька тисяч тон!!!
Чотири-п"ять придурків один снаряд в трубу пхають! А скільки часу треба, щоб сорок труб заповнить? Ми, що, кацапи, розучилися все робить? Адже транспортно-заряджаюча машина може спокійно стоять поза межами бойової позиції, без поспіху заповнюючи зарядну касету. Більше одного залпу, з позиції, СРЗО не роблять, бо прилетить "отвєтка". Дали залп, і "ноги в руки". А на новій позиції вже стоїть ТЗМ, з готовою касетою. Поки під"їжджає, стикується з пусковою, розрахунок виставляє опори, прив"язується до місцевості, робить розрахунки для залпу. Снаряди встали на місце, ТЗМ погнала на запасний рубіж, заповнювать заряждаючу касету, а пускова дає залп... (Чи, може, я чогось не розумію?).
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28.05.2021 06:22 Ответить
Я Вас попрошу крепче взяться за что-то устойчивое, во избежание падения от изумления))))
За ВСЮ историю существования РСЗО 9К51 БМ-21 "Град", специализированной транспортно-заряжающей машины создано НЕ БЫЛО.
В состав батарейного комплекта РСЗО входили: установки БМ-21, комплект ракет (согласно номенклатуре), машина управления огнём 1В110 "Берёза" (на базе ГАЗ-66) и... серийные народнохозяйственные грузовики "Урал-375Н" (в армейском обиходе прозванные "Наташка") с деревянными грузовыми платформами.
В них размещали унифицированные стеллажи 9Ф37, сваренные из алюминиевых труб и служившие для размещения 40 боевых или запасных ракет разных типов.
В комплекте машина-стеллаж, всё называлось транспортная машина 9Т254.
Обратите внимание НЕ транспортно-заряжающая, а транспортная. Т.е. только для хранения и доставки.
Весь мир, с превеликим спокойствием заряжал установки вручную.
Согласно нормативам по боевой подготовке, заряжание машины с грунта расчётом установки, осуществлялось на оценку "хорошо", за 10 мин. Притом сами ракеты, находятся в 10-15 метрах от машины. С применением типа ТЗМ, за 12 мин.
Это делалось ВСЕГДА и У ВСЕХ.
Не лишним будет напомнить что, только в 2001 году была закончена ОКР (опытно-конструкторская работа) - "Создание транспортной машины 9Т254 122-мм РСЗО 9К51 "Град"
Вы думаете, она (9Т254) прям есть везде? Нет, там тоже вручную пакуют-заряжают.
Про тактические варианты применения и зарядки РСЗО, я здесь писать не буду. Многим, это знать не положено.
Для примера, фото варианта той самой 9Т254 со стеллажом 9Ф37.
https://missilery.info/files/m/s.gurov/Russia/M-21/tm_s_9f37.jpg.

На тип автомобиля, особо внимания не обращайте))) Общий смысл одинаков.
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28.05.2021 09:48 Ответить
На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів "Тайфун-1" до РСЗВ "Град" - Цензор.НЕТ 1983
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28.05.2021 09:50 Ответить
На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів "Тайфун-1" до РСЗВ "Град" - Цензор.НЕТ 7272
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28.05.2021 09:57 Ответить
Ну я ж не проти... Одне другому не заважає... Можна і вручну... Та "брама", про яку я писав, працювала в двох варіантах - електричному, і механічному. В першому варіанті електромотори відкривали її за 5 хвилин, а при відсутності електрозабезпечення, вручну - за півгодини... А те, що я описав - цілком нормальний варіант. І ту "транспортну машину" цілком можна, не вчиняючи "революцію", переробить на "транспортно-заряджаючу". А перезарядку можна робить в будь-якомі місці, навіть на марші. Спинилися, після відходу з вогневої, під"їхала ТЗМ, дві-три хвилини і пакет снарядів у пускових... І "пупа рвать" не треба... Особливо, якщо екіпаж неповний... Це, буває, в бойових умовах, на жаль...
Не бачив, у кінохроніках, як запускалися, в Другу світову, деякі наші літаки? Під"їжджала полуторка до носа літака. Над кабіною у неї - вал. На кінці - "стиковочний вузол". Ним, на грунтовому аеродромі, попадали в вузол на валу гвинта. "Обертовий момент" - від полуторки. Запуск двигуна літака - десяток секунд. Потім машина від"їжджає до іншого.... Те, що я описав, набагато складніше? А "ручне" заряджання залишить, як "аварійний варіант"...
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28.05.2021 10:20 Ответить
В своё время, существовал НИИ ГРАУ (институт Главного ракетно-артиллерийского управления) и НИП ГРАУ (полигон).
Уж если они валяли дурака не один десяток лет, то мы с Вами, можем проектировать и придумывать что угодно))))
ТЗМ, всё равно отсутствует.
На ближайшую перспективу, не появится. Касается только линейки "Град".
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28.05.2021 19:21 Ответить
Знаєш, з початку 60-х СРСР і США на загальнодержавному рівні розвивали космонавтику. І за стільки років не додумалися, як створить ступені космічних ракет, які можна використовувать повторно. А "приватник", Ілон Маск - зміг...
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28.05.2021 19:24 Ответить
Думать может и думали, но всё упиралось в элементную базу.
А от неё уже ВСЁ зависело.
Технологии были, того)))
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28.05.2021 19:38 Ответить
Британець Фуллер ще в кінці 20-х розробив принципи "танкової війни". Однак, Британія цим не скористалася. А німець Гудеріан - так... В 1934-му в артилерійській академії слухач Сергій Дядічев захистив дипломну роботу по "направленому вибуху". Пропонував використовувать такі заряди для інженерно-саперних робіт... І все... А німці з 1936 року почали випускать кумулятивні протитанкові **********. У нас вони з"явилися, наскільки мені відомо лише в 1943-му. Багато чого залежить від "оригінальності" погляду на проблему, вмінню глянуть на неї під іншим кутом зору...
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28.05.2021 20:02 Ответить
Цитата: "Багато чого залежить від "оригінальності" погляду на проблему".

Не спорю))

Касательно применения БМ-21.
Отстреляв положенное количество ракет, установки максимально быстро сворачивались и уходили в другие районы. Как правило, это район ожидания.
В этом районе, они спокойно перезаряжались. Тем самым, обеспечивалась скрытность расположения взвода подвоза боеприпасов (тех самых транспортов) и остальных МТС.
Это основное правило реактивной артиллерии: ударил-ушёл.
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28.05.2021 20:44 Ответить
Слава ВСУ ! Слава Nації !!! На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 6210
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27.05.2021 21:56 Ответить
Смерть ворогам !!
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28.05.2021 00:11 Ответить
Пару таких треба у Мавзолей На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 14
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27.05.2021 21:58 Ответить
краще ПО
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27.05.2021 22:01 Ответить
Краще увесь боєкомплект
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27.05.2021 22:04 Ответить
100% ! я б ще і сцикуну туди зарядив та на росію відправив.
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27.05.2021 22:07 Ответить
А тим часом...... На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 6259

На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 140
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27.05.2021 22:00 Ответить
На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 6891 На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 6891 На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 6891
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27.05.2021 22:02 Ответить
На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 92 На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 8228
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27.05.2021 22:02 Ответить
Барига, да, з"****** ??? На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 5610
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27.05.2021 22:05 Ответить
На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 1013
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27.05.2021 22:05 Ответить
это лайк!!! На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 3122
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27.05.2021 22:11 Ответить
Хорошо заметил +++++👍🏼👍🏼
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28.05.2021 00:10 Ответить
при правлении квартала95, мы уже начали забывать, что в Украине есть ВПК. Толи дело при липецком барыге: чуть ли не каждую неделю, что-то испытывали либо передавали в войска. Эх, какие были времена.
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27.05.2021 22:01 Ответить
А потом продавали за границу вместо ввода в войска(оплоты)
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27.05.2021 22:22 Ответить
И наполняли бюджет? На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 9523
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27.05.2021 23:37 Ответить
продавали-продавали, а потім з'ясувалось, що без мордовців їх виробляти не в змозі
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28.05.2021 15:18 Ответить
Олівчик
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27.05.2021 22:02 Ответить
На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 8165
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27.05.2021 22:08 Ответить
На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 2467
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27.05.2021 22:08 Ответить
На шмаття просто! На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 5827 На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 9912
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27.05.2021 22:13 Ответить
4 Повістки, это фотошоп ОП по соображениям цензуры. Оригинал на Getty Images: Poroshenko on the frontline near Donetsk shows his middle finger to Zelensky SBU
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28.05.2021 02:05 Ответить
ПНХ 🐖🐕 дырявая
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27.05.2021 22:45 Ответить
эххх, карандаши...- зарисуйте ардлу черным...)))
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27.05.2021 23:47 Ответить
Жаль жінок-військових коло снарядів немає На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів "Тайфун-1" до РСЗВ "Град" - Цензор.НЕТ 5340.
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27.05.2021 23:49 Ответить
Страной правят мошенники-манипуляторы.
Купили старые чешские гаубицы за дикие деньги, и выкатили украинскую "Богдану" на полигон, типа "испытания". Утихнет шум, закатят в ангар назад. И откаты за старье получили и народ успокоили ...

"Бывали хуже времена
Но не было подлей" )
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28.05.2021 00:07 Ответить
На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів "Тайфун-1" до РСЗВ "Град" - Цензор.НЕТ 3482
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28.05.2021 01:11 Ответить
На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів "Тайфун-1" до РСЗВ "Град" - Цензор.НЕТ 1776
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28.05.2021 01:12 Ответить
Одну ракету , до чого ми докотилися , з третьої ядерної держави у світі .
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28.05.2021 11:10 Ответить
баба на то и баба, что дура.
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28.05.2021 12:12 Ответить
Вот по картинке, где четыре фигуры вручную, как бревно, загружают снаряд, становится предельно ясно - забитое село, нихера нет никакой инициативы механизировать этот процесс (у одного тела может спину прихватить и он уронит ракету - и пердец может наступить на яйца расчету).
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28.05.2021 12:53 Ответить
Невже КБ "Южнає" хоч щось зробила за 30 років крім нескінченного доїння бюджету?
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28.05.2021 15:16 Ответить
 
 