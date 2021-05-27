На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии
На днях на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине, успешно прошли испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" к РСЗО "Град".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
Опытные образцы этого вооружения разработаны ГП "КБ "Южное" имени М. К. Янгеля" (г. Днепр) в рамках выполнения соответствующей опытно-конструкторской работы согласно договору с Минобороны Украины.
Как рассказал технический руководитель испытаний, пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21. Для получения в режиме реального времени телеметрической информации с борта реактивных снарядов, во время их полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт, также созданный КБ "Южное".
Отмечается, что изготовления реактивного снаряда "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. В частности, кроме ГП "КБ" Южное ", привлекался Павлоградский механический завод, ГП "ПО "Южный машиностроительный завод", ГП "НПО "Павлоградский химический завод", ГП "НПК "Фотоприбор", ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" и ряд других исполнителей.
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зачем сейчас стреляли, не знаю.. фотки вообще из разного времени взяты..
Хто зна що там агентура видумає нового
Чотири-п"ять придурків один снаряд в трубу пхають! А скільки часу треба, щоб сорок труб заповнить? Ми, що, кацапи, розучилися все робить? Адже транспортно-заряджаюча машина може спокійно стоять поза межами бойової позиції, без поспіху заповнюючи зарядну касету. Більше одного залпу, з позиції, СРЗО не роблять, бо прилетить "отвєтка". Дали залп, і "ноги в руки". А на новій позиції вже стоїть ТЗМ, з готовою касетою. Поки під"їжджає, стикується з пусковою, розрахунок виставляє опори, прив"язується до місцевості, робить розрахунки для залпу. Снаряди встали на місце, ТЗМ погнала на запасний рубіж, заповнювать заряждаючу касету, а пускова дає залп... (Чи, може, я чогось не розумію?).
За ВСЮ историю существования РСЗО 9К51 БМ-21 "Град", специализированной транспортно-заряжающей машины создано НЕ БЫЛО.
В состав батарейного комплекта РСЗО входили: установки БМ-21, комплект ракет (согласно номенклатуре), машина управления огнём 1В110 "Берёза" (на базе ГАЗ-66) и... серийные народнохозяйственные грузовики "Урал-375Н" (в армейском обиходе прозванные "Наташка") с деревянными грузовыми платформами.
В них размещали унифицированные стеллажи 9Ф37, сваренные из алюминиевых труб и служившие для размещения 40 боевых или запасных ракет разных типов.
В комплекте машина-стеллаж, всё называлось транспортная машина 9Т254.
Обратите внимание НЕ транспортно-заряжающая, а транспортная. Т.е. только для хранения и доставки.
Весь мир, с превеликим спокойствием заряжал установки вручную.
Согласно нормативам по боевой подготовке, заряжание машины с грунта расчётом установки, осуществлялось на оценку "хорошо", за 10 мин. Притом сами ракеты, находятся в 10-15 метрах от машины. С применением типа ТЗМ, за 12 мин.
Это делалось ВСЕГДА и У ВСЕХ.
Не лишним будет напомнить что, только в 2001 году была закончена ОКР (опытно-конструкторская работа) - "Создание транспортной машины 9Т254 122-мм РСЗО 9К51 "Град"
Вы думаете, она (9Т254) прям есть везде? Нет, там тоже вручную пакуют-заряжают.
Про тактические варианты применения и зарядки РСЗО, я здесь писать не буду. Многим, это знать не положено.
Для примера, фото варианта той самой 9Т254 со стеллажом 9Ф37.
https://missilery.info/files/m/s.gurov/Russia/M-21/tm_s_9f37.jpg.
На тип автомобиля, особо внимания не обращайте))) Общий смысл одинаков.
Не бачив, у кінохроніках, як запускалися, в Другу світову, деякі наші літаки? Під"їжджала полуторка до носа літака. Над кабіною у неї - вал. На кінці - "стиковочний вузол". Ним, на грунтовому аеродромі, попадали в вузол на валу гвинта. "Обертовий момент" - від полуторки. Запуск двигуна літака - десяток секунд. Потім машина від"їжджає до іншого.... Те, що я описав, набагато складніше? А "ручне" заряджання залишить, як "аварійний варіант"...
Уж если они валяли дурака не один десяток лет, то мы с Вами, можем проектировать и придумывать что угодно))))
ТЗМ, всё равно отсутствует.
На ближайшую перспективу, не появится. Касается только линейки "Град".
А от неё уже ВСЁ зависело.
Технологии были, того)))
Не спорю))
Касательно применения БМ-21.
Отстреляв положенное количество ракет, установки максимально быстро сворачивались и уходили в другие районы. Как правило, это район ожидания.
В этом районе, они спокойно перезаряжались. Тем самым, обеспечивалась скрытность расположения взвода подвоза боеприпасов (тех самых транспортов) и остальных МТС.
Это основное правило реактивной артиллерии: ударил-ушёл.
Купили старые чешские гаубицы за дикие деньги, и выкатили украинскую "Богдану" на полигон, типа "испытания". Утихнет шум, закатят в ангар назад. И откаты за старье получили и народ успокоили ...
"Бывали хуже времена
Но не было подлей" )