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взятка (5958) вымогательство (428) СБУ (18699) Ивано-Франковская область (838)

Двое депутатов на Ивано-Франковщине вымогали у предприятия 200 тыс. грн на "благотворительность", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала старосту округа и двух депутатов одной из территориальных громад Ивано-Франковской области. Они вымогали деньги у директора агропредприятия с иностранными инвестициями, которое является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники вымогали деньги у менеджера под видом благотворительной помощи. Они гарантировали не проводить искусственные проверки использования агропредприятием земель и не препятствовать хозяйственной деятельности общества.

Предприниматели должны были перечислить 200 тыс. грн в благотворительный фонд, основателем и руководителем которого является один из депутатов.

Правоохранители задержали 3-х организаторов схемы после перевода денег на счет.

Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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Двое депутатов на Ивано-Франковщине вымогали у предприятия 200 тыс. грн на благотворительность, - СБУ 01
Двое депутатов на Ивано-Франковщине вымогали у предприятия 200 тыс. грн на благотворительность, - СБУ 02
Двое депутатов на Ивано-Франковщине вымогали у предприятия 200 тыс. грн на благотворительность, - СБУ 03
Двое депутатов на Ивано-Франковщине вымогали у предприятия 200 тыс. грн на благотворительность, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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От блин эта СБУ! Сама благотворительностью не занимается и другим развернуться не дает! Только почему СБУ? Это же чистый криминал, пусть полиция роет. А СБУ пусть Ермака берет за жопу.
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28.05.2021 12:07 Ответить
депутаты??и вымогали??не верю!!да и уверен что никто из читателей в это не поверит!! Двое депутатов на Ивано-Франковщине вымогали у предприятия 200 тыс. грн на "благотворительность", - СБУ - Цензор.НЕТ 6321 Двое депутатов на Ивано-Франковщине вымогали у предприятия 200 тыс. грн на "благотворительность", - СБУ - Цензор.НЕТ 2081
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28.05.2021 12:11 Ответить
Двоє депутатів на Івано-Франківщині вимагали у підприємства 200 тис. грн на "благодійність", - СБУ - Цензор.НЕТ 9260
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28.05.2021 12:25 Ответить
а если эти деньги реально пошли бы на благотворительность?
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28.05.2021 12:39 Ответить
Бог подаст.
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28.05.2021 12:52 Ответить
Двоє депутатів на Івано-Франківщині вимагали у підприємства 200 тис. грн на "благодійність", - СБУ - Цензор.НЕТ 4791выбери!!
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28.05.2021 12:51 Ответить
Интересный способ привлечения иностранных инвестиций нашли эти два народных избранника.
Теперь в СИЗО чинарики будут стрелять.
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28.05.2021 12:53 Ответить
На смереку падлюк!
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28.05.2021 13:11 Ответить
Децентрализация работает на всю катушку
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28.05.2021 13:52 Ответить
 
 