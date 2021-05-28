Двое депутатов на Ивано-Франковщине вымогали у предприятия 200 тыс. грн на "благотворительность", - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины задокументировала старосту округа и двух депутатов одной из территориальных громад Ивано-Франковской области. Они вымогали деньги у директора агропредприятия с иностранными инвестициями, которое является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленники вымогали деньги у менеджера под видом благотворительной помощи. Они гарантировали не проводить искусственные проверки использования агропредприятием земель и не препятствовать хозяйственной деятельности общества.
Предприниматели должны были перечислить 200 тыс. грн в благотворительный фонд, основателем и руководителем которого является один из депутатов.
Правоохранители задержали 3-х организаторов схемы после перевода денег на счет.
Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
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