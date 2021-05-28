РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11766 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
4 212 0
панихида (65) смерть (9041) Ужгород (422) военнослужащие (5642) потери (3864) Ян Осока (1501) 128 отдельная горно-пехотная бригада (140)

В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Сегодня, 28 мая, в городе Ужгород Закарпатской области на Аллее Славы 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады состоялась панихида по Максиму Николаевичу Полевому, уроженцу г. Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области, майору, заместителю командира батальона, погибшему вчера, 27 мая, утром в зоне проведения Операций Объединенных Сил в районе поселка Новотошковское в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице 128-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Майор Полевой Максим Николаевич

18.12.1984 - 27.05.2021

Навсегда 36 лет...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая. ФОТО

Сегодня на Аллее Славы 15-го ОГШБ Закарпатского легиона в г.. Ужгород состоялась панихида по погибшему заместителю командира батальона майору Полевому Максиму Николаевичу.

Непреодолимая боль охватывает всех нас.

Коварная война ... к сожалению забирает лучших.

Вечная память тебе Герой!" - отмечается в сообщении.

В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому 01
В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому 02
В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому 03
В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому 04
В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому 05
В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому 06
В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому 07
В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому 08

В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому 09
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
 
 