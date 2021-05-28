В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 мая, в городе Ужгород Закарпатской области на Аллее Славы 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады состоялась панихида по Максиму Николаевичу Полевому, уроженцу г. Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области, майору, заместителю командира батальона, погибшему вчера, 27 мая, утром в зоне проведения Операций Объединенных Сил в районе поселка Новотошковское в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице 128-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Майор Полевой Максим Николаевич

18.12.1984 - 27.05.2021

Навсегда 36 лет...

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Сегодня на Аллее Славы 15-го ОГШБ Закарпатского легиона в г.. Ужгород состоялась панихида по погибшему заместителю командира батальона майору Полевому Максиму Николаевичу.

Непреодолимая боль охватывает всех нас.

Коварная война ... к сожалению забирает лучших.

Вечная память тебе Герой!" - отмечается в сообщении.















