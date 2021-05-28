РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5418 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
20 155 29
вырубка (155) Сумская область (1850) убийство (6292) Офис Генпрокурора (2045)

В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Шостке Сумской области в ходе расследования дела о незаконной вырубке леса раскрыто умышленное убийство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Шосткинской окружной прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении трем мужчинам по факту незаконной рубки деревьев (ч. 4 ст. 246 УК Украины). Кроме того, одному из них инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины), а двум другим - сокрытие преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

По данным следствия, трое местных жителей без соответствующего разрешения в марте 2021 г. незаконно срубили 62 дерева породы "ольха" в прибрежной защитной полосе реки Ивотка.

В Шостке черные лесорубы зарубили свидетеля, который сдал их полиции, - Офис генпрокурора 01

"К перевозке незаконно срубленных деревьев мужчины привлекли еще одного местного жителя. Когда его остановили сотрудники полиции, он дал показания правоохранителям, указав, кто именно его нанял для транспортировки древесины. После этого подозреваемые вывезли мужчину за город, чтобы убедить не сотрудничать с правоохранителями. Во время разговора один из них достал из багажника автотопор, которым трижды ударил потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего закопали в лесополосе. Только через месяц правоохранителям удалось установить обстоятельства исчезновения свидетеля и разоблачить лиц, причастных к преступлению", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан подозреваемый в убийстве историка-краеведа Щукина в Николаеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Противоправную деятельность разоблачена работниками Шосткинского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
То есть жертва дала показания на пособников и пропала. А ментам понадобился месяц,чтобы узнать-кто же сделал так,чтобы жертва пропала? 😧Чудеса логики.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:06
+15
черных лесорубов ликвидиовать на месте преступления....
показать весь комментарий
28.05.2021 14:19
+7
Автотопор!? Это что то новое в иструментах
показать весь комментарий
28.05.2021 14:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ше невдовзі підтягнуться кацапи з білорусі і будемо мати хутін введи і бурштинові народні республіки
показать весь комментарий
28.05.2021 14:24 Ответить
Это как в Венесуэле или какой-то рядом стране видел по тв, что тюрьмы полиция охраняет только пиреметр, а внутри свои зековские законы.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:25 Ответить
То есть жертва дала показания на пособников и пропала. А ментам понадобился месяц,чтобы узнать-кто же сделал так,чтобы жертва пропала? 😧Чудеса логики.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:06 Ответить
В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 103
показать весь комментарий
28.05.2021 14:07 Ответить
Зарубили как и положено лесорубам.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:06 Ответить
Автотопор!? Это что то новое в иструментах
показать весь комментарий
28.05.2021 14:08 Ответить
У убийцы было две биомеханических руки и обычный топор)
показать весь комментарий
28.05.2021 14:11 Ответить
Автотопор - одно нажатие кнопки - три удара. В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2200
В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8585
показать весь комментарий
28.05.2021 14:15 Ответить
В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2828
показать весь комментарий
28.05.2021 14:15 Ответить
В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6738
показать весь комментарий
28.05.2021 14:20 Ответить
Это автонабор?
показать весь комментарий
28.05.2021 14:23 Ответить
Походу.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:32 Ответить
Лес рубят - щепки летят... В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9848
показать весь комментарий
28.05.2021 14:11 Ответить
один сядет на долго, двое вдогонку
показать весь комментарий
28.05.2021 14:15 Ответить
черных лесорубов ликвидиовать на месте преступления....
показать весь комментарий
28.05.2021 14:19 Ответить
Охренеть. Лесорубы что бывшие зеки, раньше лес пилили на Колыме?
показать весь комментарий
28.05.2021 14:22 Ответить
забить топорами, черными
показать весь комментарий
28.05.2021 14:23 Ответить
"согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным" - раскажите это Привату (и другим банкам),которые блокируют переводы (а потом и аккаунты в банке) заставляя людей оправдываться откуда деньги,тем самым де-юре делая человека виновным.Особенно умиляет процедура подтверждение личности в приватбанке.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:23 Ответить
Дешево, однако, жизнь ценится -62 дерева...
показать весь комментарий
28.05.2021 14:28 Ответить
Пока будут судить лесников, "якобы за превышение....", браконьеры будут чуствовать себя вольготно под "крышей"
показать весь комментарий
28.05.2021 14:48 Ответить
Це ми вже повертаємся в далекі дрімучі часи? Чи, навпаки, такі часи нас знову чекають?
показать весь комментарий
28.05.2021 15:38 Ответить
героїчними зусильлями доблесна прапороносна пипиция під процесуальним керівництвом прокуратури з реактивною швидкістю (аж через місяць) вдалося встановити обставини зникнення свідка .Слава великому авакову слава Шосткинському райуправлінню поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області
показать весь комментарий
28.05.2021 16:31 Ответить
Милиция не защищает. За самооборону-садят. За умышленные убийства и коррупцию-только отпускают. Налоги граждане платят. Окуенно. А как только хочешь себя защитить- втюхивают дичь под соусом "суспильство ще не готове до обигу короткоствольнои зброи, вы ж усе сразу друх друха перестриляети".
показать весь комментарий
28.05.2021 22:12 Ответить
 
 