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Николаев (2009) СБУ (18701) Укрзализныця (2639) хищение (657) топливо (615)

Разоблачено масштабное хищение дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины в Николаеве задержала чиновников "Укрзализныци", которые ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ежемесячно дельцы наносили ущерб в $ 50 тыс. Недостаток горючего мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали противоправную деятельность работников депо. Чиновники, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм по хищению горюче-смазочных материалов хозобщества. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС", - следует из сообщения.

По имеющейся информации, группировка действовала с декабря прошлого года.

Правоохранители с привлечением спецназа ЦСО "А" задержали семерых участников группировки. Среди них трое чиновников "Укрзализныци" и четверо представителей криминальных кругов. Во время обысков изъято похищенное топливо на сумму свыше 1,7 млн грн.

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Разоблачено масштабное хищение дизтоплива Укрзализныци в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ 01
Разоблачено масштабное хищение дизтоплива Укрзализныци в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ 02
Разоблачено масштабное хищение дизтоплива Укрзализныци в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ 03
Разоблачено масштабное хищение дизтоплива Укрзализныци в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ 04
Разоблачено масштабное хищение дизтоплива Укрзализныци в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ 05
Разоблачено масштабное хищение дизтоплива Укрзализныци в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ 06

Начато уголовное производство по ч.3 ст.185, ч.3 ст.191 и ст.208 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Свинарчуки Зеленского!!!
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28.05.2021 14:12
+4
а де це наш Сирьожа-борцун з корупцією на УЗ? бабло на хату рахує?
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28.05.2021 14:15
+4
$50 тысяч, это "маштабное"?
В УкрЗализныце вообще-то МИЛЛИОНАМИ ВОРУЮТ!
Разоблачено масштабное хищение дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ - Цензор.НЕТ 2799
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28.05.2021 14:23
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Свинарчуки Зеленского!!!
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28.05.2021 14:12 Ответить
ЦСОшникам "Альфы" нечем заняться, и они выполняют задачи КОРДа..
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28.05.2021 14:15 Ответить
а де це наш Сирьожа-борцун з корупцією на УЗ? бабло на хату рахує?
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28.05.2021 14:15 Ответить
УЗ это украинское Эльдорадо
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28.05.2021 14:17 Ответить
Разоблачено масштабное хищение дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ - Цензор.НЕТ 2804
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28.05.2021 14:18 Ответить
$50 тысяч, это "маштабное"?
В УкрЗализныце вообще-то МИЛЛИОНАМИ ВОРУЮТ!
Разоблачено масштабное хищение дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ - Цензор.НЕТ 2799
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28.05.2021 14:23 Ответить
Насправді міліардами, той же Ахметов, на пільгових грузових тарифах за понад 20 років!
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30.05.2021 10:15 Ответить
От привыкли!!!!
Поймали молодцы!!!! Сливали эти , сразу проверить эту схему по всей стране!!!!
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28.05.2021 14:26 Ответить
Хоть у СБУ нормальные карабины появились!
Нафиг совковый треш!
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28.05.2021 14:39 Ответить
будут чиновники с паровозов в китайскую тару сливать. эти тырят до этого.
трудяги, машинист с помощником, папали.
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28.05.2021 14:39 Ответить
там где тепловозы, там и подобные дельцы. Занимаются десятки лет. Есть и сети спецазс, но в основном везут фермерам
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28.05.2021 14:39 Ответить
ОЗУ "Укрзалізниця"...
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28.05.2021 14:52 Ответить
А ведь в "Укрзалізнице" есть своя КРУ, своя СБ ... Интересно было бы послушать их комментарии.
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28.05.2021 15:43 Ответить
Им некогда, в танчики лупашат
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28.05.2021 19:10 Ответить
Вражає, що подібні речі відбуваються вже серед білого дня. Тобто ніхто нікого небоїться.
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30.05.2021 10:19 Ответить
 
 