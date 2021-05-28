В Харькове задержан полицейский, за 5 тыс. долл. продававший должность в ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители задержали сотрудника одного из отделений Харьковского районного управления полиции, который "продавал" должность в ГБР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, полицейский заверил жителя Харькова, что якобы имеет связи в конкурсной комиссии ГБР. Он пообещал "помочь" в трудоустройстве в одном из подразделений теруправления ГБР в Полтаве. За свои "услуги" правоохранитель просил 5 тыс. долларов.

27 мая при передаче первой части взятки в размере 2,5 тыс. долларов полицейского задержали.

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Сейчас решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.