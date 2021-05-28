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В Харькове задержан полицейский, за 5 тыс. долл. продававший должность в ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали сотрудника одного из отделений Харьковского районного управления полиции, который "продавал" должность в ГБР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Харькове задержан полицейский, за 5 тыс. долл. продававший должность в ГБР 01

По данным следствия, полицейский заверил жителя Харькова, что якобы имеет связи в конкурсной комиссии ГБР. Он пообещал "помочь" в трудоустройстве в одном из подразделений теруправления ГБР в Полтаве. За свои "услуги" правоохранитель просил 5 тыс. долларов.

27 мая при передаче первой части взятки в размере 2,5 тыс. долларов полицейского задержали.

В Харькове задержан полицейский, за 5 тыс. долл. продававший должность в ГБР 02

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Сейчас решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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Якщо посада коштує 5000 доларів, уявіть у скільки разів там все окуповується...
Тому мені байдуже до цього торгаша посадами.
Питання, на чому там заробляють в тих ГБРах ???
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28.05.2021 15:39 Ответить
посада коштує значно дорожче. це мср лоха розводив
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28.05.2021 16:50 Ответить
мало, раньше 10 м гаи было.... как на чем? на всем!, дело закрыл, переквалифицировал - кэш)
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28.05.2021 15:42 Ответить
Это писец.....
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28.05.2021 15:43 Ответить
Во Аваковская ментура работает!!! Даже должностями торгуют. Ангелы, не иначе.
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28.05.2021 15:45 Ответить
лошок продавал лошку) что сумма, что положение продавца - явньій же развод
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28.05.2021 16:49 Ответить
Ну раз есть спрос...
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28.05.2021 18:06 Ответить
Остальних коли закриють шо баригують.
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28.05.2021 19:24 Ответить
Хабарі це тільки верхівка айсбергу корупції.
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28.05.2021 21:31 Ответить
 
 