В Харькове задержан полицейский, за 5 тыс. долл. продававший должность в ГБР. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Правоохранители задержали сотрудника одного из отделений Харьковского районного управления полиции, который "продавал" должность в ГБР.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, полицейский заверил жителя Харькова, что якобы имеет связи в конкурсной комиссии ГБР. Он пообещал "помочь" в трудоустройстве в одном из подразделений теруправления ГБР в Полтаве. За свои "услуги" правоохранитель просил 5 тыс. долларов.
27 мая при передаче первой части взятки в размере 2,5 тыс. долларов полицейского задержали.
Сейчас решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Тому мені байдуже до цього торгаша посадами.
Питання, на чому там заробляють в тих ГБРах ???