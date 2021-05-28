Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция. ФОТО

Житель Змиева Харьковской области повредил 12 автомобилей, пытаясь их угнать.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

34-летний мужчина попался, когда пытался проникнуть в салон последней (двенадцатой) машины. На его действия обратили внимание местные жители и сообщили в правоохранительные органы.

24 мая около 22:50 мужчина кирпичом разбил стекло дверей AUDI A6, проник в салон и пытался запустить двигатель, соединив провода замка зажигания.





Как установили полицейские, той же ночью мужчина таким образом повредил 10 автомобилей жителей Змиева, а в ночь на 22 мая еще два. Все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

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"Все преступления злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения и объяснил желанием покататься", - сообщили в полиции.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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