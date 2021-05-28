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Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Авто

Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция. ФОТО

Житель Змиева Харьковской области повредил 12 автомобилей, пытаясь их угнать.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

34-летний мужчина попался, когда пытался проникнуть в салон последней (двенадцатой) машины. На его действия обратили внимание местные жители и сообщили в правоохранительные органы.

24 мая около 22:50 мужчина кирпичом разбил стекло дверей AUDI A6, проник в салон и пытался запустить двигатель, соединив провода замка зажигания.

Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция 01
Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция 02

Как установили полицейские, той же ночью мужчина таким образом повредил 10 автомобилей жителей Змиева, а в ночь на 22 мая еще два. Все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

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Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция 03

"Все преступления злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения и объяснил желанием покататься", - сообщили в полиции.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
какой настойчивый и целеустремленный дэбил ))))
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28.05.2021 16:31
+16
мдаа.. Терминатор уже не тот)) Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9999
Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8059
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28.05.2021 16:33
+7
какой то жыгуляторный ауди а6 П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 796
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28.05.2021 16:42
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Мужика ждут 12 сотрясений мозга Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1603
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28.05.2021 16:27 Ответить
Житель Змиева Харьковской области
Гадюка какая! (с)
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28.05.2021 16:29 Ответить
Какой-то змей. (Г.А. Кернес) П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8051
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28.05.2021 18:43 Ответить
Надо как у Манилова: мне бы один автомобиль, но в меру!
Вместо жигулей, залез бы в Дефендер или Бентигу...
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28.05.2021 16:30 Ответить
какой настойчивый и целеустремленный дэбил ))))
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28.05.2021 16:31 Ответить
неугомонньій
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28.05.2021 16:32 Ответить
Явно зебил!
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28.05.2021 17:19 Ответить
реальными делами занимаются исключительно дебилы

умный найдет столько причин, почему у него ничего не получится, шо обломается на старте
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28.05.2021 17:34 Ответить
Як відомо, гірший за дебіла хто? - правильно: ініціативний дебіл )))
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29.05.2021 00:21 Ответить
трюйдо у норi?
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29.05.2021 07:55 Ответить
це було тiльки запитання без обозначання наших "патрнерив"....
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29.05.2021 07:59 Ответить
мдаа.. Терминатор уже не тот)) Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9999
Пьяный житель Харьковщины разбил кирпичом 12 автомобилей, пытаясь их угнать, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8059
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28.05.2021 16:33 Ответить
Настырный...
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28.05.2021 16:33 Ответить
Манячило...но не ж изнсиловал..
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28.05.2021 16:35 Ответить
не факт. может с ладой совокупился, какой-нибудь
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28.05.2021 16:38 Ответить
Тама выхлопная лучче??)))
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28.05.2021 16:41 Ответить
следствие установит. по следам гари на...
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28.05.2021 16:42 Ответить
Просто чувак не мог выбрать средство передвижения. Когда проник в AUDI A6 типа Таврия, ему стало совсем плохо из-за свинства в машинах!
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28.05.2021 16:41 Ответить
это не а6, а просто 6ка или даже 3ка
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28.05.2021 17:37 Ответить
какой то жыгуляторный ауди а6 П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 796
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28.05.2021 16:42 Ответить
АХАХАХА
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28.05.2021 16:50 Ответить
Причина - это алкоголь! Нужно алкоголь прировнять к наркотикам тяжелым! А травку легализовать ибо она по опьянению слабее и от травки люди спокойные становятся. А алкоголь - это зло! От бахла люди дичают - становятся агрессивными и от алкоголя много преступлений. Убрать причину - алкоголь и тогда исчезнет следствие - преступления. И нужно, как в США легализовать траву рекреационную. Станет позитивнее и спокойнее!
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28.05.2021 16:50 Ответить
"Не все так однозначно" (с) - значною мірою залежить від людини. Якщо по розумному, то можна і файного алкоголю випити (ось буквально щойно накатив два по 100 абсенту заради п'ятничного релаксу П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2996 ). Але "інтелектуальній більшості" треба максимально ускладнити доступ до дешманської косорилівки, тут згоден.
Про канабіс - плюс 100500. До того ж від нього цікавий хід думок та онейроїдні образи, і жодного похмілля вранці. І так, канабіс АНТИкриміногенний за визначенням (спробуйте уявити накурену бійку - це суцільна іржачна буфонада П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3342 а от із алкоголем вже не до жартів - скільки трагедій трапляється...)
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29.05.2021 00:17 Ответить
Жаль ему ничего не разбили.
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28.05.2021 18:35 Ответить
Угнать за 60 секунд
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28.05.2021 18:41 Ответить
как можно в машине такой свинарник устроить?
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28.05.2021 19:20 Ответить
Хороший у него ключ на двенадцать П'яний житель Харківщини розбив цеглиною 12 автомобілів, намагаючись їх викрасти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5698
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29.05.2021 00:12 Ответить
 
 