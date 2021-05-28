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Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: "Альфа" успешно нейтрализировала "террористов", захвативших заложников в вагоне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Служба безопасности Украины провела в столице плановые антитеррористические учения. По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили "заложников" в вагоне метро. Тренировка состоялись в условиях, максимально приближенных к реальным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сначала привлеченные к учениям силы ГСЧС и Киевской аварийно-спасательной службы провели ликвидацию пожара и эвакуировали "пострадавших" от взрыва. Затем работники КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" КГГА и Общества Красного Креста Украины осуществили сепарацию "пострадавших" различных форм тяжести, оказали им экстренную медицинскую помощь.

Отмечается также, что во время силовой фазы тренировок спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины освободили "заложников" из вагона метро и задержали "террористов".

"Основная цель учений - совершенствование навыков переговорного процесса, задержание преступников, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и эвакуация пострадавших в экстремальных условиях. Все субъекты борьбы с терроризмом справились с поставленными задачами при проведении антитеррористической операции на объекте единой транспортной системы", - резюмировал один из руководителей Координационной группы Антитеррористического центра при ГУ Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области полковник Евгений Айдемский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: Альфа успешно нейтрализировала террористов, захвативших заложников в вагоне 01
Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: Альфа успешно нейтрализировала террористов, захвативших заложников в вагоне 02
Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: Альфа успешно нейтрализировала террористов, захвативших заложников в вагоне 03
Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: Альфа успешно нейтрализировала террористов, захвативших заложников в вагоне 04

В тренировках принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, Общества Красного Креста Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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28.05.2021 16:37
+11
Ну от,тепер все стало на свої місця.

Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: "Альфа" успешно нейтрализировала "террористов", захвативших заложников в вагоне - Цензор.НЕТ 858
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28.05.2021 16:39
+5
В рабочий день, да еще на пересадочной станции...

В субботу-воскресенье нельзя такие учения проводить?
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28.05.2021 16:38
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В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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28.05.2021 16:37 Ответить
))))))))))) 10 блоков сигарет, и закладка)))))))))
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31.05.2021 02:39 Ответить
Не дают командиры поспать народу )))
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28.05.2021 16:37 Ответить
Жінка Бігуса має впливових родичів на росії ! У сина її рідного дядьки гарна кар'єра "госслужащєго". На фото він за спиною Лаврова !!!

Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: "Альфа" успешно нейтрализировала "террористов", захвативших заложников в вагоне - Цензор.НЕТ 3726 Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: "Альфа" успешно нейтрализировала "террористов", захвативших заложников в вагоне - Цензор.НЕТ 7295Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: "Альфа" успешно нейтрализировала "террористов", захвативших заложников в вагоне - Цензор.НЕТ 9360
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28.05.2021 16:38 Ответить
Ну от,тепер все стало на свої місця.

Антитеррористические учения СБУ в столичном метро: "Альфа" успешно нейтрализировала "террористов", захвативших заложников в вагоне - Цензор.НЕТ 858
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28.05.2021 16:39 Ответить
Жокей? Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: "Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні - Цензор.НЕТ 4352
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28.05.2021 19:33 Ответить
Соя, досі мучишся фантомним болями, бо Бігус зазіхнув на святе: посмів назвати шоколадну Свиню партнером мертвечука, який дозволив куму путлєра вибудувати бізнес-імперію, і стати медіа-магнатом?
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30.05.2021 09:17 Ответить
В рабочий день, да еще на пересадочной станции...

В субботу-воскресенье нельзя такие учения проводить?
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28.05.2021 16:38 Ответить
В тебе болєзнєнного забули спитати.
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28.05.2021 16:48 Ответить
болєзного ж а нє болєзнєнного! Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: "Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні - Цензор.НЕТ 8608
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28.05.2021 17:37 Ответить
Когда дебилы вроде тебя что то решают, результат прогнозируем.
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28.05.2021 17:46 Ответить
клоун жив? ему же Байден должен звонить..
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28.05.2021 16:45 Ответить
Что-то не вижу у спецназовцев щитов, противоосколочных костюмов, противогазов, средств открытия дверей и разбивания окон. Не показали или спецоперация в лайт-режиме?..
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28.05.2021 16:53 Ответить
это у тебя на кацапии только такой цирк Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: "Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні - Цензор.НЕТ 9187
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28.05.2021 17:38 Ответить
А сбу не хочет провести учения в раде? Там среди жоппоблочников и зебилов столько террорюг, что хватит не на одно учение.
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28.05.2021 17:34 Ответить
там в самому сбу їх повно - можна було не виходячи з будівлі тренуватись Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: "Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні - Цензор.НЕТ 8883
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28.05.2021 18:28 Ответить
При зебиле Украина все больше становится похожа на кацапстан.
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28.05.2021 18:31 Ответить
Движ был ночью. Потому что с утра до вечера много народу ездит на работу и с работы. Но для галочки чорту баканову от клована достаточно.
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28.05.2021 18:44 Ответить
Вы там определитесь, один порохобот кричит - "идиоты в рабочий день проводили, это неправильно!", ты кричишь - "идиоты ночью проводили, это не понастоящему" . Я вот удивляюсь как ваша ботоферма друг с другом не пересрется о том как правильно сывочолого хвалить))
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30.05.2021 13:09 Ответить
Я хоть один воклицательный знак поставил,дурень? Криком вопрос не решить.
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30.05.2021 15:37 Ответить
.

А как там самого главного диверсанта для столичного метро ?
Я фукса имею ввиду. Его ж в мрамор мордой не клали ?
ну -ну....
Какая власть продажная и бестолковая...
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28.05.2021 19:10 Ответить
А потом, прикрываясь заложниками, террористы пытались оторваться от погони в неизвестном направлении на поджидающем их эскалаторе...
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28.05.2021 19:40 Ответить
ПУСТЬ ЛУЧШЕ ПУТИНА ВАЛЬНУТЬ !!!
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28.05.2021 20:02 Ответить
В этих вагонах еще Брежнев ездил.
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28.05.2021 22:19 Ответить
"Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні. Ти ба, які герої! А охорону мертвечука нейтралізувати не змогли...
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28.05.2021 22:32 Ответить
мертветчук их пиикармливает
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29.05.2021 20:07 Ответить
самая безопасная станция метро Арсенальная - за 5 минут пока спускаешься любой зазомбированый террорист передумает - а нафик мне это надо
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29.05.2021 01:02 Ответить
А оті "заручники" і "постраждалі" - вони ж в курсі, що беруть участь в навчаннях і грають роль, так ?
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29.05.2021 05:06 Ответить
хз, но эти орлы у любого работяги на раз карманы вывернут
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29.05.2021 20:07 Ответить
альфа - убийцы Олега Мужчиля,
обыкновенные мусора
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29.05.2021 20:06 Ответить
Що за "терористи" в спортивних штанах abibas і кросівках nuke? Гопота, тітухани.
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30.05.2021 09:14 Ответить
Помню когда нас накрыли эти хлопцы на янтаре, спросил вам делать *****, сбушник мне честно сказал ,это руководству делать *****, мы тряслись сюда 5 часов, сейчас договорятся, а нам обратно 5 часов трастись)))))))))
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31.05.2021 02:43 Ответить
 
 