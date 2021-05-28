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Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Активисты требовали, чтобы Украина присоединилась к санкциям, которые ввели против режима Лукашенко ее западные партнеры.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Акцию организовали Free Belarus Center та Центр гражданских свобод. Они призывают власти Украины к более решительным и эффективным действиям против режима Лукашенко.

Они требуют официально назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и подготовить против него и его соратников персональные санкции, ввести бессрочный запрет на импорт электроэнергии и нефтепродуктов из Беларуси, перестать покупать у Минска битум и технику. Также организаторы хотят, чтобы в Украине был создан гуманитарный коридор для беженцев из Беларуси, а экстрадиция в эту страну прекратилась.

Автор фото и видео - Олег Богачук

Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 01
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 02
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 03
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 04
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 05
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 06
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 07
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 08
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 09
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 10
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 11

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Чего-то я не понимаю в этой жизни. Лукашенко посадил один самолёт, ***** сбил самолёт и убил тысячи украинцев. Но санкции предлагают ввести против Беларуси, а с руснёй торговый оборот на миллиарды и всем пофиг.
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28.05.2021 17:45
+4
Слабого бить легче.
Показательная порка.
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28.05.2021 17:48
+2
Да лука просто винни пух в сравнении с диктаторами которых вы еще не видели и дай Бог не увидите...
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28.05.2021 18:53
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Мало нам своих "вымагателей"... Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД - Цензор.НЕТ 9211
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28.05.2021 17:42 Ответить
Это конечно да...Но у "западных парднеров" бабла валом и они не зависят экономически от Белоруси. А как это вылезет гражданам Украины???!!!
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28.05.2021 17:43 Ответить
Чего-то я не понимаю в этой жизни. Лукашенко посадил один самолёт, ***** сбил самолёт и убил тысячи украинцев. Но санкции предлагают ввести против Беларуси, а с руснёй торговый оборот на миллиарды и всем пофиг.
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28.05.2021 17:45 Ответить
Слабого бить легче.
Показательная порка.
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28.05.2021 17:48 Ответить
спорное суждение у вас, думаю просто лука попёр против запада, ну ему и устраивают эти порки, ну а заодно и поближе к границам мордора можно подойти в случае слива лукаша
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28.05.2021 18:20 Ответить
Не, я про украино-руснявый Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС - Цензор.НЕТ 3020
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28.05.2021 21:35 Ответить
РФ и Беларусь полностью прекращают поставки дизеля в Украины, как заявили "чтобы не заправлять танки врагу",
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28.05.2021 17:52 Ответить
прошу прощения, а это плохо или хорошо?
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28.05.2021 18:20 Ответить
Если резко подорожает, лично мне как водителю будет плохо, ну а глобальном измерении...Посмотрим
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28.05.2021 18:50 Ответить
Якщо рос. танки стануть на біл. кордоні -- буде "плохо", дуже...
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28.05.2021 19:14 Ответить
Pavlo Klimkin@PavloKlimkin 15 мин

Вам нічого не нагадає обіцянка ЄС надати Білорусі 3 млрд євро після її демократичної трансформації?
А скільки пропонували Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію, неофіційно звісно?
Саме 3 млрд. І де тепер Янукович?)
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28.05.2021 18:06 Ответить
С той лиш разницей, что януковичу предлагала, и дала эрэфия !
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28.05.2021 18:11 Ответить
прикольно, а оплачивал эти типа "акций" кто и сколько давали за выход? )
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28.05.2021 18:18 Ответить
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД - Цензор.НЕТ 2424
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28.05.2021 18:19 Ответить
а почему рабы без шариков и в кросовках?
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28.05.2021 18:27 Ответить
Да лука просто винни пух в сравнении с диктаторами которых вы еще не видели и дай Бог не увидите...
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28.05.2021 18:53 Ответить
У Сінгапурі така цензура, що й не снилася, а за плювок на тротуар -- штраф, і за жуйку, або інше.
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28.05.2021 19:20 Ответить
организаторы хотят, чтобы в Украине был создан гуманитарный коридор для беженцев из Беларуси
Источник: https://censor.net/ru/p3268126

Зачем Украине столько революционеров. Это опасно. Один уже какашки по улицам разбрасывал. Ясно же что все попрут в Украину, а не рашку. В Европу поедут только блатные.
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28.05.2021 20:30 Ответить
 
 